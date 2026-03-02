ये जवानी है दिवाणी सारखी होळी खेळायची आहे? मग भारतातील हे लोकेशन्स तुमच्यासाठी परफेक्ट, इथे पूर्ण होईल फिल्मी रंगपंचमीची इच्छा

पॅरीस, मालदीव नाही तर हनिमूनसाठी हे डेस्टिनेशन्स ठरतायंत खास, निसर्गाच्या सानिध्यात घेता येतो रोमँटिक वातावरणाचा अनुभव
उदयपूर
अदितीच्या भव्य लग्नाचे दृश्य आठवले की डोळ्यासमोर राजेशाही थाट उभा राहतो. राजस्थानमधील उदयपूर हे शहर त्यासाठी अगदी योग्य आहे.
प्रवास आराखडा आणि फोटोग्राफी
इथल्या तलावांचे नयनरम्य दृश्य, राजवाड्यांची पार्श्वभूमी आणि अरुंद गल्ल्या तुमच्या फोटोंना विंटेज आणि रॉयल लूक देतील. सिटी पॅलेस, उदयपूर किंवा पिछोला तलाव परिसरात पांढरे पारंपरिक कपडे घालून मित्रांसोबत रंग खेळणे हा एक वेगळाच अनुभव ठरेल.
रील आयडिया
बलम पिचकारी या गाण्यावर स्लो-मोशनमध्ये हवेत उडणारे रंग आणि मित्रांची मस्ती कॅमेऱ्यात कैद करा.
मनाली
चित्रपटाची सुरुवात ज्या बर्फाच्छादित पर्वतरांगांमध्ये होते, ते म्हणजे मनाली. साहस आणि निसर्ग दोन्ही आवडत असतील तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी खास आहे.
प्रवास आराखडा आणि फोटोग्राफी
ओल्ड मनाली मधील कॅफेमध्ये निवांत वेळ घालवा आणि सोलंग व्हॅली येथे बर्फात मजा करा. हिरव्यागार डोंगरांच्या आणि शुभ्र बर्फाच्या पार्श्वभूमीवर रंगांची उधळण अप्रतिम दिसते.
रील आयडिया
इलाही किंवा सुभानल्लाह या गाण्यांवर ट्रेकिंग आणि प्रवासाचा छोटासा व्लॉग तयार करा.
पुष्कर
होळी आणि फोटोग्राफी म्हटलं की पुष्कर हे नाव हमखास घेतले जाते. येथील होळी उत्साह, रंग आणि संगीताने भरलेली असते.
प्रवास आराखडा आणि फोटोग्राफी
पुष्कर सरोवर आणि स्थानिक चौकात उडणारा गुलाल एक जादुई वातावरण तयार करतो. पोर्ट्रेट आणि कॅंडिड फोटोग्राफीसाठी येथे असंख्य संधी मिळतात.
रील आयडिया
संगीत आणि रंगांच्या सरींमध्ये सिनेमॅटिक व्हिडिओ शूट करा. ट्रेंडी बॉलिवूड रीमिक्सवर धमाल रील तयार करा.
गोवा
जरी हा चित्रपटात दाखवलेला नसला तरी मित्रांसोबतची फिल्मी ट्रिप म्हटलं की गोवा हे ठिकाण हमखास आठवते. समुद्रकिनारी रंग खेळण्याचा अनुभव वेगळाच असतो.
प्रवास आराखडा आणि फोटोग्राफी
बीचवर होळी साजरी करून समुद्राच्या लाटांमध्ये मस्ती करा. सूर्यास्ताच्या वेळी बदलणारे आकाशाचे रंग आणि निळाशार समुद्र तुमच्या फोटोंना प्रोफेशनल टच देतील.
रील आयडिया
‘बिफोर-आफ्टर’ ट्रान्झिशन रील बनवा. सुरुवातीला साध्या कपड्यांत आणि नंतर पूर्णपणे रंगांनी न्हालेल्या चेहऱ्यांसह.
महत्वाची टिप
होळीच्या रंगांपासून आणि पाण्यापासून तुमचा मोबाईल किंवा कॅमेरा सुरक्षित ठेवण्यासाठी वॉटरप्रूफ कव्हर जरूर बाळगा. त्यामुळे तुमची ‘फिल्मी’ होळी आणि आठवणी कोणत्याही अडथळ्याविना टिपता येतील.