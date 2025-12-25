Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Horror Story: “ही Ambulance आहे, मित्र! यात किती लोकं गेलीत-मेलीत…” शेकडो मैलाच्या प्रवासात ‘तो’ ही होता सोबत

कल्याणहून भुवनेश्वरकडे रुग्णाला घेऊन निघालेल्या अँब्युलन्समध्ये राहुल आणि भरतचा प्रवास सुरुवातीला सुरळीत होता. रात्री गाडी चालवताना भरतला मागे रुग्णाशेजारी बसलेली एक अनोळखी व्यक्ती सतत आपल्याकडे पाहत असल्याचा भास होऊ लाग

Updated On: Dec 25, 2025 | 04:01 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • गाडीत काहीही असं विचित्र जाणवलं
  • हळूहळू तो व्यक्ती त्या भरतच्या शेजारी गियर बॉनेटवर येऊन बसला
  • ही Ambulance आहे मित्र यात किती लोकं गेलीत-मेलीत
राहुल आणि भरत, दोघे त्यांची Ambluance घेऊन एका रुग्णाला त्याच्या गावी सोडण्यासाठी कल्याणहून भुवनेश्वरच्या दिशेने निघाले. हा प्रवास फार मोठा होता. सगळं काही आधी सुरळीत सुरु होतं. गाडीमध्ये दोन ड्राइव्हर, रुग्णासह आणखीन ३ जणं होते. असे एकूण ६ जणं त्या थरारात अडकणार होते. आधी राहुलने ४०० किमीचा पल्ला स्वतः गाडी चालवून गाठला. त्यावेळी त्यांना गाडीत काहीही असं विचित्र जाणवलं नाही. महाराष्ट्र छत्तीसगडचा सीमेजवळ पोहचल्यावर त्यांनी रात्रीच्या जेवणासाठी थांबा घेतला. जेवण करून ते सगळे पुन्हा गाडीमध्ये आले.

Horror Story: एक सावट असा ही! श्वानांचा घोळका आणि एक “सावली” पायथ्यापर्यंत आली आणि अचानक…

राहुलने आराम करायचे ठरवले आणि स्टिअरिंगची धुरा आता भरतच्या हातात होती. Ambulance सुसाट वेगात होती तेव्हा भरतचे लक्ष साईड मिररवर गेले, त्याने पाहिले की मागच्या केबिनमधून एक व्यक्ती जो रुग्णाच्या शेजारी बसला आहे तो सतत भरतकडे पाहत आहे. भरतने आधी त्याला दुर्लक्ष केले पण पाहता-पाहता १५ मिनिटे झाली. तो माणूस त्याच्याकडे सलग पाहत आहे. त्याने पुन्हा त्याला दुर्लक्ष केले. हळूहळू तो व्यक्ती त्या भरतच्या शेजारी गियर बॉनेटवर येऊन बसला. भरतने त्याच्याशी एक शब्दही संवाद साधला नाही.

सकाळ झाली. भरतने गाडी रस्त्याशेजारी लावली. राहुलला झोपेतून उठवून पुढचा ५० किमीचा प्रवास तूच कर! असे म्हणत भरतने राहुलला प्रश्न केला की आपल्या गाडीत माणसं किती आहेत? राहुल बोलला ‘सहा!’ हे ऐकून भरत म्हणाला ‘वेडा आहेस का? एकूण सात माणसं आहेत. तो काय मागे तिथे पेशंटच्या बाजूला बसलाय.

Horror Story: ‘तो’ दरवाजाकडे धावत गेला अन् उडी मारली! अंधेरी स्थानकावर घडलेला भयंकर प्रकार

आपल्याचकडे पाहतोय.’ राहुल सगळी गोष्ट समजून गेला होता, त्याने भरतला शांत केले आणि गाडी चालवून रुग्णाला त्याच्या घरी सोडले. परतीच्या वाटेवर गाडीत ते दोघेच असताना त्याने भरतला सांगितले. ही Ambulance आहे मित्र यात किती लोकं गेलीत-मेलीत, त्यामुळेया गोष्टी घडतच असतात. आपल्या गाडीत सहाच रुग्ण होते.

Web Title: Horror story ambulance in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 25, 2025 | 04:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Horror Story: मकरसंक्रांतीचा दिवस, रात्री अचानक टाळ अन् मृदूंगाचा आवाज…, नंतर चकवा! घडला असा थरार
1

Horror Story: मकरसंक्रांतीचा दिवस, रात्री अचानक टाळ अन् मृदूंगाचा आवाज…, नंतर चकवा! घडला असा थरार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Sangali Municipal Election 2026: ‘जय-वीरू’ची जादू! विशाल पाटील आणि विश्वजीत कदमांच्या एकजुटीने भाजपचा वारू रोखला

Jan 19, 2026 | 04:04 PM
IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

Jan 19, 2026 | 04:02 PM
नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

नेपाळच्या राजकारणात भूकंप! बालेन शाह ने महापौर पदाचा दिला राजीनामा; आता थेट PM च्या खुर्चीवर नजर

Jan 19, 2026 | 03:54 PM
Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Taloja MIDC Pollution: तळोजा एमआयडीसी नक्की उद्योगांचे केंद्र की अपघातांचे माहेरघर?

Jan 19, 2026 | 03:53 PM
शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

शाळांमध्ये झळकला ‘हिंद दी चादर’ माहितीपट! गुरुतेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीद समागम वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांचा मोठा उत्साह

Jan 19, 2026 | 03:52 PM
Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर

Mayor reservation draw date : महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत ‘या’ दिवशी होणार जाहीर; तारीख आली समोर

Jan 19, 2026 | 03:52 PM
Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

Global Ranking: ड्रॅगनची कमाल! संपूर्ण जगात जिथे हार्वर्डच होता शिक्षणविश्वाचा निर्विवाद सम्राट, तिथेच चीनने फडकवला विजयध्वज

Jan 19, 2026 | 03:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM