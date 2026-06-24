Kitchen Tips : न मारता स्वयंपाकघरातून मुंग्यांना कसं पळवून लावायचं? ही घरगुती ट्रिक येईल कामी

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एकदा का घरात मुंग्यांचा वावर वाढला की घरात स्वयंपाकघराचा अर्धा ताबा त्यांच्या हातात गेला अस समजा. घरात लहानतली लहान खाण्याची वस्तू जरी बाहेर ठेवली की काही मिनिटांतच त्यावर असंख्य मुंग्या जमा होऊ लागतात. अशात आपण तयार केलेले जेवण आपल्याला खाण कठीण बनतं. आम्ही तुम्हाला आज या लेखात घरात जमलेल्या मुंग्यांना न मारता कसं पळवून लागायचं याची एक सोपी ट्रिक सांगत आहोत. या ट्रिकच्या मदतीने तुम्ही मुंग्यांना तुमच्या स्वयंपाकघरात टाटा बाय बाय करू शकता. चला सविस्तर जाणून घेऊया.
लिंबाच्या रसाचा करा वापर
लिंबाचा वापर फक्त खाद्यपदार्थांमध्ये नाही तर मुंग्यांना पळवून लावण्यातही मदत करु शकतो. मुंग्यांना लिंबाच्या रसाचा वास आणि त्याचा आंबटपणा अजिबात आवडत नाही. यासाठी थोड्या पाण्यात लिंबाचा रस मिसळून किचनची लादी आणि किचन कट्टा पुसा. यासोबतच कोपऱ्याकोपऱ्यात लिंबाच्या साली ठेवा.
हळद करेल मदत
अनेक पदार्थांची चव वाढवण्यासाठी तसेच साैंदर्य वाढवण्यासाठीही हळदीचा वापर केला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का? मुंग्यांना पळवून लावण्यासाठी हळदीचा वापर केला जाऊ शकतो. यासाठी एका भांड्यात किंवा ज्यात अन्नपदार्थ ठेवले आहेत अशा भांड्याच्या चारही बाजूंना हळद पावडर पसरवा. हळदीच्या या लक्ष्मणरेषेला मुंग्या पार करणार नाहीत.
व्हिनेगर स्प्रे ठरेल प्रभावी
स्वयंपाकघरात किंवा किचन कट्ट्यावर जिथे आपण खाद्यपदार्थ ठेवतो अशा जागी व्हिनेगर आणि पाण्याचा स्प्रे करा. यासाठी व्हिनेगरला पाण्यात मिसळून हे द्रावण एका स्प्रे बाटलीत भरा आणि मग स्वयंपाकघरात जिथे मुंग्या आहेत अशा जागी याला स्प्रे करा. लक्षात घ्या खाद्यपदार्थांवर हा स्प्रे करु नका.
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अन्नात मुंग्या शिरल्या तर काय करावं?
जर तुम्ही स्वयंपाकघरात ठेवलेल्या अन्नपदार्थांवर मुंग्यांचा झुंड येऊन बसला असेल तर घाबरु नका. फक्त अन्नपदार्थाचे ते ताट किंवा भांडे उन्हात नेऊन ठेवा आणि काहीवेळ प्रतीक्षा करा. ऊन नसल्यास तुम्ही प्रकाशाच्या बल्बखाली देखील हे भांडे ठेवू शकता. यामुळे मुंग्या स्वत:च अन्नपदार्थातून बाहेर पडताना दिसतील. काही वेळाने जेव्हा तुम्ही पाहाल तेव्हा त्या पूर्णपणे तिथून निघून गेल्या असतील.