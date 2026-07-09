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पावसाळ्यात चहासोबत खाण्यासाठी बनवा कुरकुरीत मसाला कॉर्न चीज कटलेट, नोट करून घ्या सोपी रेसिपी

Updated On: Jul 09, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये चहासोबत गरामागरम पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही मसाला कॉर्न चीज कटलेट बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

पावसाळ्यात चहासोबत खाण्यासाठी बनवा कुरकुरीत मसाला कॉर्न चीज कटलेट, नोट करून घ्या सोपी रेसिपी

पावसाळ्यात चहासोबत खाण्यासाठी बनवा कुरकुरीत मसाला कॉर्न चीज कटलेट, नोट करून घ्या सोपी रेसिपी

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विस्तार

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर गरमागरम चहासोबत सगळ्यांचं काहींना काही चमचमीत आणि मसालेदार पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. सकाळच्या नाश्त्यात विविध पदार्थ बनवले जातात. चहासोबत अतिशय आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ म्हणजे कुरकुरीत कांदाभजी. पण नेहमीच कांदाभजी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही मसाला कॉर्न चीज कटलेट बनवू शकता. या पदार्थाचे नाव जरी मोठे असले तरी बनवण्यासाठी अतिशय सोपा आणि झटपट तयार होणारा आहे. मक्याचे दाणे चवीसोबत शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात. पावसाळ्यात बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मक्याची कणीस उपलब्ध असतात. काहींना शिजवलेला मका आवडतो तर काहींना भाजलेला मका खायला खूप जास्त आवडतो. गोड चवीच्या दाण्यांपासून बनवलेले कटलेट चवीला अतिशय सुंदर लागतात. चला तर जाणून घेऊया मसाला कॉर्न चीज कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • मक्याचे दाणे
  • बटाटे
  • चीज
  • मीठ
  • काळीमिरी पावडर
  • मिरची
  • आलं लसूण पेस्ट
  • लाल तिखट
  • कोथिंबीर
  • ब्रेडक्रम्ब्स
  • कॉर्नफ्लोअर
  • चाट मसाला
  • गरम मसाला
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कृती:

  • मसाला कॉर्न चीज कटलेट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुकरच्या भांड्यात मक्याचे कणीस आणि बटाटे पाणी घालून शिजण्यासाठी ठेवा. कुकरच्या ३ शिट्या काढून घ्या.
  • शिजवून घेतलेले मक्याचे दाणे थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात टाकून जाडसर बारीक वाटून मोठ्या वाटीमध्ये काढा.
  • त्यानंतर त्यात मॅश केलेला बटाटा घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेल्या आले-लसूण पेस्ट, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, लाल तिखट, काळी मिरी, गरम मसाला, चाट मसाला आणि मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • मिश्रण जास्त ओलसर वाटल्यास त्यात मक्याचे पीठ घालावे. तयार केलेल्या मिश्रणाचे कटलेट बनवून किसून घेतलेले चीज घाला आणि कटलेट बनवून घ्या.
  • ब्रेड क्रम्बमध्ये तयार केलेले कटलेट घोळवून कढईमधील तेलात दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले मसाला कॉर्न चीज कटलेट. हा पदार्थ सॉससोबत अतिशय सुंदर लागतो.

Web Title: Make crispy masala corn cheese cutlets to enjoy with tea during the monsoon easy food recipe breakfast recipe

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Published On: Jul 09, 2026 | 08:00 AM

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