पावसाळ्यात चहासोबत खाण्यासाठी बनवा कुरकुरीत मसाला कॉर्न चीज कटलेट, नोट करून घ्या सोपी रेसिपी

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर गरमागरम चहासोबत सगळ्यांचं काहींना काही चमचमीत आणि मसालेदार पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. सकाळच्या नाश्त्यात विविध पदार्थ बनवले जातात. चहासोबत अतिशय आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ म्हणजे कुरकुरीत कांदाभजी. पण नेहमीच कांदाभजी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही मसाला कॉर्न चीज कटलेट बनवू शकता. या पदार्थाचे नाव जरी मोठे असले तरी बनवण्यासाठी अतिशय सोपा आणि झटपट तयार होणारा आहे. मक्याचे दाणे चवीसोबत शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदे होतात. पावसाळ्यात बाजारामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मक्याची कणीस उपलब्ध असतात. काहींना शिजवलेला मका आवडतो तर काहींना भाजलेला मका खायला खूप जास्त आवडतो. गोड चवीच्या दाण्यांपासून बनवलेले कटलेट चवीला अतिशय सुंदर लागतात. चला तर जाणून घेऊया मसाला कॉर्न चीज कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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