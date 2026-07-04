Party Snacks : तुम्ही कधी ‘दही के शोले खाल्ले’ आहेत का? आजच नोट करा रेसिपी

Dahi Ke Sholey Recipe: खास प्रसंगी किंवा घरी आलेल्या पाहुण्यांना काहीतरी वेगळं आणि टेस्टी खाऊ घालायचं असल्यास दही के शोले तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय ठरेल. घट्टसर दही आणि ब्रेडपासून हा पदार्थ बनवला जातो.
(फोटो सौजन्य: Youtube)
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विस्तार
दही के शोले हा एक स्टाटर्सचा पदार्थ आहे.
उत्तर भारतात ही डिश फार लोकप्रिय आहे.
खास प्रसंगी टेस्टी स्नॅक्स म्हणून तुम्ही ही रेसिपी बनवू शकता.
दही के शोले हा उत्तर भारतीय खाद्यसंस्कृतीतील एक अतिशय लोकप्रिय स्टार्टर आहे. रेस्टॉरंटमध्ये आवर्जून मागवला जाणारा हा पदार्थ आता घरच्या घरीही अगदी सहज तयार करता येतो. पार्टी, वाढदिवस, सण-समारंभ किंवा संध्याकाळच्या चहासोबत काहीतरी वेगळे बनवायचे असल्यास दही के शोले हा उत्तम पर्याय ठरतो. मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच हा पदार्थ आवडतो. यामध्ये वापरले जाणारे दही, पनीर आणि मसाले यामुळे हा पदार्थ चविष्ट तर होतोच, शिवाय पौष्टिकही ठरतो. विशेष म्हणजे हा पदार्थ डीप फ्राय करण्याऐवजी एअर फ्रायर किंवा कमी तेलात शॅलो फ्राय करूनही तयार करता येतो. चला याची रेसिपी जाणून घेऊया.