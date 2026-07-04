सकाळचा नाश्त्यात करा हेल्दी पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये मसूर डाळीपासून बनवा कुरकुरीत खमंग आप्पे, नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं काहींना काही टेस्टी आणि हेल्दी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर नवीन पदार्थ नाश्त्यात हवा असतो. अनेकांना सकाळच्या नाश्त्यात विकतचे पदार्थ खाण्यास हवे असतात. पण नेहमीच तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाल्ल्यास रक्तात कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढू शकते. त्यामुळे मुलांसह सगळ्यांचं नाश्त्यात घरी बनवलेले पदार्थ खाण्यास द्यावेत. आज आम्ही तुम्हाला मसूर डाळीचा वापर करून चविष्ट आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा स्नॅक्स म्हणून सुद्धा खाऊ शकता. मसूर डाळ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त पौष्टिक आहे. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता केल्यास पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि संपूर्ण दिवस आनंद, उत्साहात जातो. मसूर डाळीच्या सेवनामुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात. फायबर युक्त पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया मसूर डाळीचे आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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