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सकाळचा नाश्त्यात करा हेल्दी पदार्थ! १० मिनिटांमध्ये मसूर डाळीपासून बनवा कुरकुरीत खमंग आप्पे, नोट करा रेसिपी

Updated On: Jul 04, 2026 | 10:07 AM IST
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सारांश

सकाळच्या नाश्त्यात कायमच सगळ्यांना टेस्टी आणि हेल्दी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये मसूर डाळीचे आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ खोबऱ्याच्या चटणीसोबत भारी लागतो.

१० मिनिटांमध्ये मसूर डाळीपासून बनवा कुरकुरीत खमंग आप्पे

१० मिनिटांमध्ये मसूर डाळीपासून बनवा कुरकुरीत खमंग आप्पे

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विस्तार

सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं काहींना काही टेस्टी आणि हेल्दी पदार्थ खाण्यास हवे असतात. नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर नवीन पदार्थ नाश्त्यात हवा असतो. अनेकांना सकाळच्या नाश्त्यात विकतचे पदार्थ खाण्यास हवे असतात. पण नेहमीच तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाल्ल्यास रक्तात कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढू शकते. त्यामुळे मुलांसह सगळ्यांचं नाश्त्यात घरी बनवलेले पदार्थ खाण्यास द्यावेत. आज आम्ही तुम्हाला मसूर डाळीचा वापर करून चविष्ट आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ लहान मुलांच्या डब्यासाठी किंवा स्नॅक्स म्हणून सुद्धा खाऊ शकता. मसूर डाळ चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त पौष्टिक आहे. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता केल्यास पोट सुद्धा भरलेले राहते आणि संपूर्ण दिवस आनंद, उत्साहात जातो. मसूर डाळीच्या सेवनामुळे शरीराला आवश्यक पोषक घटक मिळतात. फायबर युक्त पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया मसूर डाळीचे आप्पे बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • मसूर डाळ
  • मूग डाळ
  • कांदा
  • गाजर
  • शिमला मिरची
  • आलं लसूण पेस्ट
  • मीठ
  • तेल
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कृती:

  • मसूर डाळीचे आप्पे बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मसूर डाळ आणि मूग डाळ स्वच्छ करून पाण्याने तीन वेळा धुवून घ्या आणि भिजत ठेवा.
  • रात्रभर डाळ व्यवस्थित भिजल्यानंतर सकाळी त्यातील पाणी काढून टाका. त्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात डाळ टाकून बारीक पेस्ट करून घ्या.
  • तयार केलेल्या पेस्टमध्ये आलं लसूण मिरची पेस्ट, चवीनुसार मीठ, बारीक चिरून घेतलेला कांदा, किसून घेतलेला गाजर आणि शिमला मिरची घालून मिक्स करा.
  • आवश्यकता वाटल्यास तुम्ही यात वेगवेगळ्या भाज्या सुद्धा टाकू शकता. यामुळे पदार्थाची चव अतिशय सुंदर लागते.
  • आप्पे पात्र गरम करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर त्यात तेल घालून तयार केलेले मिश्रण टाकून दोन्ही बाजूने व्यवस्थित कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहेत मसूर डाळीपासून बनवलेले कुरकुरीत आणि चविष्ट आप्पे. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Web Title: Make crispy and delicious appe from masoor dal in 10 minutes easy breakfast recipe

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Published On: Jul 04, 2026 | 10:07 AM

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