आंबट संत्री खायला आवडत नाही? मग सोप्या पद्धतीने झटपट बनवा रसाळ संत्र्यांची गोड जेली, नोट करा रेसिपी

आंबट गोड संत्री खायला अनेकांना आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही संत्र्यापासून आंबटगोड जेली बनवू शकता. जेली हा पदार्थ लहान मुलांना खूप जास्त आवडतो. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 03, 2026 | 02:40 PM
हिवाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात अनेक वेगवेगळी फळे उपलब्ध असतात. लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं फळे खायला खूप जास्त आवडतात. त्यातील अनेकांच्या आवडीचे फळ म्हणजे संत्री. आंबटगोड चवीची संत्री शरीरासाठी अतिशय फायदेशीर आहेत. संत्र्यामध्ये भरपूर प्रमाणात विटामिन सी असते. विटामिन सी युक्त फळांचे किंवा पदार्थांचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील. आपल्यातील अनेकांना आंबट फळे खायला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही ताज्या संत्र्याचा वापर करून चविष्ट जेली बनवू शकता. लहान मुलं जेली हा पदार्थ आवडीने खातात. बऱ्याचदा बाजारात मिळणाऱ्या जेलीमध्ये प्रिझर्व्हेटिव्ह्ज आणि कृत्रिम रंगाचा वापर केला जातो. हे रंग शरीरासाठी हानीकारक ठरतात. त्यामुळे घरच्या घरी सोप्या पद्धतीमध्ये जेली बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • संत्र्याचा रस
  • कस्टर्ड पावडर
  • पिठीसाखर
  • डेसिकेटेड कोकोनट
कृती:

  • संत्र्याची जेली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, संत्र्याची साल काढून त्यातील बिया काढा. गर एका वाटीमध्ये काढून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात संत्र्याचा गर ओतून बारीक फिरवून घ्या. त्यानंतर गाळणीच्या सहाय्याने गाळून घ्या.
  • एका पॅनमध्ये संत्र्याचा गर ओतून त्यात कस्टर्ड पावडर आणि चवीनुसार पिठीसाखर घालून मंद आचेवर सतत ढवळत राहा. सर्व मिश्रण व्यवस्थित झाल्यानंतर घट्ट होईल.
  • संत्र्याच्या रसाचे मिश्रण व्यवस्थित घट्ट झाल्यानंतर गॅस बंद करून स्टीलच्या भांड्यात ओतून एकसमान पसरवून घ्या.
  • फ्रिजमध्ये ४ ते ५ तास सेट होण्यासाठी ठेवल्यानंतर जेली व्यवस्थित सेट होईल. त्यानंतर सुरीच्या सहाय्याने तुम्हाला हवे त्या आकारात तुकडे करा.
  • तयार केलेल्या तुकड्यांवर पिठीसाखर आणि डेसिकेटेड कोकोनट मध्ये घोळवून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली आंबट गोड संत्र्याची जेली.

Published On: Jan 03, 2026 | 02:40 PM

