Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

पचायला हलका आणि चवीला सुंदर! पांढऱ्या शुभ्र मुरमुऱ्यांपासून बनवा लसूण मसाला चिवडा, महिनाभर राहील टिकून

पांढऱ्या शुभ्र मुरमुऱ्यांपासून तुम्ही झटपट चिवडा बनवू शकता. हा चिवडा महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहतो. याशिवाय सकाळच्या नाश्त्यासाठी सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 06, 2026 | 11:54 AM
पांढऱ्या शुभ्र मुरमुऱ्यांपासून बनवा लसूण मसाला चिवडा

पांढऱ्या शुभ्र मुरमुऱ्यांपासून बनवा लसूण मसाला चिवडा

Follow Us:
Follow Us:

वर्षाच्या बाराही महिने भारतीय घरात सकाळच्या नाश्त्यात आवडीने खाल्ला जाणारा पदार्थ म्हणजे चिवडा. वेगवेगळ्या पदार्थांपासून चिवडा बनवला जातो. पारंपरिक चवीचा चिवडा लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतो. पांढऱ्या शुभ्र मुरमुऱ्यांचा चिवडा कमीत कमी साहित्यात बनवता येतो.सकाळच्या नाश्त्यात कायमच चहा बिस्कीट किंवा इतर तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी मुरमुऱ्यांपासून बनवलेला लसूण मसाला चिवडा खावा. लसूण टाकून बनवलेला चिवडा महिनाभर व्यवस्थित टिकून राहतो. चिवडा लवकर खराब होत नाही. याशिवाय मुरुमऱ्यांचा चिवडा नरम होऊ म्हणून हवाबंद डब्यात भरून ठेवावा. यामुळे चिवडा जास्त दिवस व्यवस्थित टिकून राहतो. चला तर जाणून घेऊया मुरमुऱ्यांचा चिवडा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

Makar Sankrant 2026 : तिळाचे लाडूच नाही तर सणाला हा पारंपारिक पदार्थही मानला जातो खास, जाणून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • पांढरे मुरमुरे
  • लसूण
  • लाल तिखट
  • हळद
  • शेंगदाणे
  • डाळीव
  • कढीपत्ता
  • तेल
  • हिंग
  • मीठ
कायमच जंक फूड खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा सोयाबीन टिक्की, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • मुरमुऱ्यांचा लसूण चिवडा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात मुरमुरे कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा. व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर काढून घ्या.
  • त्याच टोपात तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात शेंगदाणे, कढीपत्त्याची पाने, बारीक केलेला लसूण, हिंग आणि डाळीव भाजा.
  • भाजून घेतलेले पदार्थ थंड करण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर मोठ्या टोपात भाजून घेतलेले शेंगदाणे आणि इतर साहित्य घेऊन व्यवस्थित मिक्स करा.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करून त्यात चमचाभर मीठ, हळद, लाल तिखट आणि हिंग घालून भाजा.
  • तयार केलेली फोडणी हलकीशी थंड करून चिवड्यामध्ये मिक्स करा. चमच्याने चिवडा मिक्स करून झाल्यानंतर काहीवेळ ठेवून नंतर बंद हवेच्या डब्यात भरून ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला मुरमुऱ्यांचा खमंग मसालेदार चिवडा.

Web Title: How to make murmura garlic masala chiwda at home simple food recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात
1

सकाळच्या नाश्त्यासाठी टेस्टी पदार्थ हवा असेल तर झटपट बनवा गरम बटाट्याचे उत्तपम, चविष्ट पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ
2

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी
3

वाटीभर पोह्यांपासून लहान मुलांसाठी बनवा कुरकुरीत व्हेजिटेबल लॉलीपॉप! नोट करून घ्या रेसिपी

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी
4

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

Jan 20, 2026 | 08:34 AM
India vs New Zealand : ‘गंभीर हाय-हाय’ इंदौरमधील पराभवानंतर कोचवर स्टेडियममध्ये टीका! कोहली आणि श्रेयस स्तब्ध, Video Viral

India vs New Zealand : ‘गंभीर हाय-हाय’ इंदौरमधील पराभवानंतर कोचवर स्टेडियममध्ये टीका! कोहली आणि श्रेयस स्तब्ध, Video Viral

Jan 20, 2026 | 08:24 AM
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा

Jan 20, 2026 | 08:23 AM
Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Jan 20, 2026 | 08:08 AM
राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

राज्यात महापालिका निवडणुका संपल्या; आता महापौरपदासाठी तयारी सुरु, ‘हा’ बडा नेता घेणार अंतिम निर्णय…

Jan 20, 2026 | 07:49 AM
Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Jan 20, 2026 | 07:05 AM
पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

पाकिस्तान चांगलाच घाबरला; भारताचा ‘या’ महत्त्वपूर्ण निर्णयाने पाक चिंतेत, आता चीनकडे…

Jan 20, 2026 | 07:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM