अंगारखी चतुर्थीनिमित्त बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी झटपट बनवा चवदार रव्याचे मोदक, नोट करून घ्या रेसिपी

अंगारखी चतुर्थीनिमित्त बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी तुम्ही झटपट रव्याचे मोदक बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Updated On: Jan 06, 2026 | 08:00 AM
अंगारखी चतुर्थीनिमित्त बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी झटपट बनवा चवदार रव्याचे मोदक

कोणत्याही कार्याची सुरुवात गणपती बाप्पाचे स्मरण आणि पूजा करून केले जाते. २०२६ मध्ये पहिल्याच संकष्टी चतुर्थीला अंगारक योग जुळून आलेला आहे. यादिवशी गणपती बाप्पाची मनोभावे पूजा करून बाप्पाला गोड पदार्थांचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. याशिवाय अनेक लोक उपवास सुद्धा करतात. बाप्पाच्या नैवेद्यात कायमच मोदक बनवले जातात. बाप्पाला मोदक अतिशय प्रिय आहेत. कायमच उकडीचे किंवा गव्हाच्या पिठाचे तळणीचे मोदक बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये रव्याचे मोदक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. रव्याचे मोदक चवीला अतिशय सुंदर लागतात. पण बऱ्याचदा रव्याचे मोदक बनवताना उकड व्यवस्थित तयार होत नाही. ज्यामुळे मोदकांचा आकार पूर्णपणे बिघडून जातो. त्यामुळे या पद्धतीने मोदक केल्यास मोदकाची उकड व्यवस्थित तयार होईल आणि मोदक सुद्धा चवदार होतील. चला तर जाणून घेऊया रव्याचे मोदक बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साखर माव्याचा अजिबात वापर न करता झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी खजूर बर्फी, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • बारीक रवा
  • खोबऱ्याचा किस
  • गूळ
  • सुका मेवा
  • तूप
  • वेलची पावडर
  • जायफळ पावडर
  • दूध
लहान मुलांच्या डब्यासाठी झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत कोबीचे थालीपीठ, दह्यासोबत लागतील चविष्ट

कृती:

  • रव्याचे मोदक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तूप गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तुपात ओल्या खोबऱ्याचा किस टाकून व्यवस्थित भाजा.
  • त्यानंतर त्यात किसून घेतलेला गूळ, वेलची पावडर आणि जायफळ टाकून मिक्स करा. गूळ पूर्णपणे वितळल्यानंतर सुका मेवा घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • सारण तयार झाल्यानंतर काढून काहीवेळ बाजूला ठेवून द्या. उकड बनवण्यासाठी वाटीभर रवा घेतल्यास त्यात दीड वाटी पाणी घालावे.
  • टोपात दीड वाटी पाणी गरम करण्यासाठी ठेवा. पाण्याला उकळी आल्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ, दूध आणि रवा घालून मिक्स करा. ३ मिनिटं रव्यावर झाकण मारून ठेवा.
  • उकड शिजल्यानंतर हलकीशी थंड झाल्यावर ताटात काढून घ्या. व्यवथित मळून झाल्यानंतर तूप लावून गोळा तयार करा.
  • रव्याचे पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून पारी तयार करा. तयार केलेल्या पारीमध्ये खोबऱ्याचे सारण भरून मोदक्याच्या काळ्या पडून घ्या.
  • मोदक चाळणीवर ठेवून वाफवण्यासाठी ठेवा. १० ते १५ मिनिटं वाफल्यानंतर गॅस बंद करा आणि गरम मोदकांवर पाणी शिंपडून घ्या.
  • तयार केलेले मोदक केळीच्या पानांवर काढून बाप्पाला मोदकांचा नैवेद्य दाखवा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चवदार रव्याचे मोदक. हा पदार्थ घरातील सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Published On: Jan 06, 2026 | 08:00 AM

