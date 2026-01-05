Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

दिवसाची सुरुवात करा हेल्दी पदार्थाने! ऑफिसला नेण्यासाठी सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा हेल्दी सॅलड, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात नियमित सॅलड खाल्ल्यास पोट जास्त वेळ भरलेले राहील. लवकर भूक लागणार नाही. हेल्दी भाज्या आणि फळांचा वापर करून बनवलेले सॅलड चवीला अतिशय सुंदर लागते.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:30 PM
दैनंदिन आहारात अनेक लोक आवडीने सॅलड खातात. काकडी, टोमॅटो, बीट, गाजर इत्यादी पौष्टिक भाज्यांपासून सॅलड बनवले जाते. याशिवाय वेगवेगळ्या कडधान्यांचा वापर आणि फळांचा वापर करून बनवलेले सॅलड खाल्ल्यानंतर पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते. सॅलडमध्ये मोठ्या प्रमाणात न्यूट्रियन्ट्स आढळून येतात. सकाळच्या नाश्त्यात नियमित सॅलड खाल्ल्यास शरीराला भरपूर फायदे होतात. पण कायमच तेच ठराविक सॅलड खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये मिक्स भाज्या आणि फळांचे सॅलड बनवू शकता. ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर कायमच बाहेरील तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले पौष्टिक सॅलड बनवून खावे. यामुळे शरीराला भरपूर पोषण मिळेल. चला तर जाणून घेऊया सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

साखर माव्याचा अजिबात वापर न करता झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी खजूर बर्फी, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • पेरू
  • रताळ
  • शेंगदाण्याचा कूट
  • पुदिन्याची पाने
  • लिंबाचा रस
  • लाल तिखट
  • जिऱ्याची पावडर
  • काळे मीठ
  • चिंच चटणी
लहान मुलांच्या डब्यासाठी झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत कोबीचे थालीपीठ, दह्यासोबत लागतील चविष्ट

कृती:

  • हेल्दी सॅलड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पेरू स्वच्छ धुवून बारीक तुकडे करा. मोठ्या वाटीमध्ये तुकडे केलेला पेरू घ्या.
  • त्यानंतर त्यात शिजवलेल्या रताळ्याचे तुकडे, शेंगदाण्याचा कूट घालून हलक्या हाताने मिक्स करा.
  • सॅलडमध्ये नंतर लाल तिखट, लिंबाचा रस आणि जिऱ्याची पावडर घालून मिक्स करा. सगळ्यात शेवटी चिंच चटणी मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात काळे मीठ आणि बारीक केलेली पुदिन्याची पाने घालून सॅलड मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले हेल्दी सॅलड. हा पदार्थ खाल्ल्यास पोट दीर्घकाळ भरलेले राहील

Published On: Jan 05, 2026 | 02:30 PM

