  • How To Make Soybean Tikki At Home Simple Food Recipe Morning Breakfast Recipe

कायमच जंक फूड खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा सोयाबीन टिक्की, नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये सोयाबीन टिक्की बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. जाणून घ्या सोयाबीन टिक्की बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Jan 06, 2026 | 09:58 AM
कायमच जंक फूडचे खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा सोयाबीन टिक्की

सकाळच्या नाश्त्यात अनेकांना बाहेरील विकतचे पदार्थ खाण्याची सवय असते. नाश्त्यात कायमच कांदाभजी, वडापाव, सामोसा, मेदुवडा इत्यादी तेलकट आणि तिखट पदार्थ खाल्लेले जातात. पण नेहमीच बाहेरील पदार्थांचे सेवन करणे आरोग्यासाठी चांगले नाही. यामुळे रक्तात खराब कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची जास्त शक्यता असते. रक्तात वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल हृदयाच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. त्यामुळे नाश्त्यात कायमच घरी बनवलेल्या पौष्टिक आणि चविष्ट पदार्थांचे सेवन करावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये सोयाबीन टिक्की बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. सोयाबीन खाल्ल्यामुळे दीर्घकाळ पोट भरलेले राहते आणि लवकर भूक लागत नाही. जिमवरून आल्यानंतर किंवा इतर वेळी भूक लागल्यानंतर तुम्ही लगेच सोयाबीनपासून टिक्की बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात बनवलेला पौष्टिक पदार्थ शरीरासाठी अतिशय फायदे आहे. चला तर जाणून घेऊया सोयाबीन टिक्की बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

अंगारखी चतुर्थीनिमित्त बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी झटपट बनवा चवदार रव्याचे मोदक, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • सोयाबीन
  • कांदा
  • गाजर
  • लाल तिखट
  • कोथिंबीर
  • लाल तिखट
  • मीठ
  • आलं लसूण पेस्ट
  • बेसन
  • गरम मसाला
Makar Sankrant 2026 : तिळाचे लाडूच नाही तर सणाला हा पारंपारिक पदार्थही मानला जातो खास, जाणून घ्या रेसिपी

कृती:

  • सोयाबीन टिक्की बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात पाणी गरम करून त्यात सोयाबीन टाकून काहीवेळ तसेच ठेवा. त्यानंतर सोयाबीन व्यवस्थित भिजल्यानंतर त्यातील पाणी काढून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजलेले सोयाबीन घालून बारीक वाटून घ्या. जाडसर बारीक वाटून घ्यावे. यामुळे चव सुंदर लागेल.
  • मोठ्या वाटीमध्ये सोयाबीन, कांदा, हळद, किसून घेतलेला गाजर, चमचाभर बेसन, आलं लसूण मिरची पेस्ट घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात गरम मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रणाच्या छोट्या छोट्या टिक्की बनवून घ्या.
  • तव्यावर तेल गरम करून त्यात टिक्की भाजण्यासाठी ठेवा. दोन्ही बाजूने टिक्की भाजल्यानंतर खाण्यासाठी सर्व्ह करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली सोयाबीन टिक्की.

Published On: Jan 06, 2026 | 09:58 AM

संबंधित बातम्या

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा चमचमीत मसालेदार अंड्याचे काप, डाळ भातासोबत लागेल चविष्ट
1

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा चमचमीत मसालेदार अंड्याचे काप, डाळ भातासोबत लागेल चविष्ट

सकाळच्या नाश्त्यात ‘हे’ पदार्थ खाल्ल्यास दीर्घकाळ राहील पोट भरलेले, शरीरात टिकून राहील ऊर्जा
2

सकाळच्या नाश्त्यात ‘हे’ पदार्थ खाल्ल्यास दीर्घकाळ राहील पोट भरलेले, शरीरात टिकून राहील ऊर्जा

अजिबात भासणार नाही चटणीची गरज! सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा लालचुटुक टोमॅटोचा चविष्ट डोसा, नोट करा रेसिपी
3

अजिबात भासणार नाही चटणीची गरज! सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा लालचुटुक टोमॅटोचा चविष्ट डोसा, नोट करा रेसिपी

Food Recipe: २० मिनिटांमध्ये सोप्या पद्धतीत बनवा स्ट्रीट स्टाईल रगडा चाट, सकाळच्या नाश्त्यासाठी वनपॉट रेसिपी
4

Food Recipe: २० मिनिटांमध्ये सोप्या पद्धतीत बनवा स्ट्रीट स्टाईल रगडा चाट, सकाळच्या नाश्त्यासाठी वनपॉट रेसिपी

