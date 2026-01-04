Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

दुपारच्या जेवणासाठी झटपट बनवा झणझणीत ‘पनीर खिमा मसाला’, हॉटेल ढाब्यावर जेवायला जाणे कायमचे जाल विसरून

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये पनीर खिमा मसाला बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Jan 04, 2026 | 10:15 AM
दुपारच्या जेवणासाठी झटपट बनवा झणझणीत 'पनीर खिमा मसाला'

दुपारच्या जेवणासाठी झटपट बनवा झणझणीत 'पनीर खिमा मसाला'

Follow Us:
Follow Us:

सुट्टीच्या दिवशी घरातील सर्वच कामे खूप आरामात असतात. जेवणात नेहमीच काय बनवावं हा प्रश्न घरातील प्रत्येक स्त्रीला कायमच पडतो. जेवणात पुलाव, बिर्याणी किंवा मांसाहारी पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांच खूप जास्त इच्छा होते. पनीरपासून कायमच पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला किंवा पनीर बिर्याणी बनवली जाते. पण नेहमीच तेच खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही जेवणात नवीन पदार्थ हवा असतो. अशावेळी तुम्ही झटपट पनीर खिमा मसाला बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय पनीरपासून बनवलेले पदार्थ घरातील सगळेच खूप जास्त आवडीने खातात. पनीर खिमा मसाला तुम्हाला गरमागरम चपाती किंवा बटर रोटी सोबत खाऊ शकता. मऊ पनीर आणि कांदा टोमॅटो, मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला चविष्ट पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडेल. चला तर जाणून घेऊया पनीर खिमा मसाला बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

रविवार होईल आणखीनच मजेदार! सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा चविष्ट चमचमीत स्टफ इडली, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • पनीर
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • लाल तिखट
  • हळद
  • हिरवी मिरची
  • आलं लसूण पेस्ट
  • बेसन
  • धणे जिरं पावडर
  • लिंबाचा रस
  • खडे मसाला
पंजाबचा पारंपारिक पदार्थ; थंडीत नक्की बनवून पहा गरमा गरम ‘माँ की दाल’, मनाला तृप्त करणारी चव

कृती:

  • पनीर खिमा मसाला बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पनीर स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर किसणीने बारीक किसा.
  • कढईमध्ये तेल आणि बटर गरम करून त्यात सर्व खडे मसाले घालून लाल होईपर्यंत भाजा. त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो घालून शिजवा.
  • कांदा लवकर शिजण्यासाठी त्यात चवीनुसार मीठ टाकावे. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर त्यात आलं लसूण मिरची पेस्ट घालून खमंग भाजा.
  • मसाले व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्यात गरम पाणी घालून उकळी काढून घ्या. उकळी आल्यानंतर गॅस मंद आचेवर ठेवून सर्व साहित्य शिजू द्यावे.
  • त्यानंतर त्यात किसून घेतलेले पनीर घालून मिक्स करा. पनीरला एक उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करून वरून तूप आणि लिंबाचा रस घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला पनीर खिमा मसाला.

Web Title: How to make paneer kheema masala at home simple food recipe panner recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 10:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी
1

हिवाळ्यात बनवा मऊ लुसलुशीत बाजरीच्या पिठाची इडली, फायबरयुक्त पदार्थाच्या सेवनामुळे पचनक्रिया राहील निरोगी

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी
2

कांदाभजीपेक्षा लागेल सुंदर चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा कांद्याच्या पातीची भजी, नोट करून घ्या रेसिपी

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय
3

जूसी-रिफ्रेशिंग टेस्ट, लिंबाच्या सुगंधाने भरपूर… तुम्ही कधी ‘लेमन केक’ खाल्ला आहे का? टी-टाईम स्नॅक्ससाठी परफेक्ट पर्याय

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी
4

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

फक्त 2 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Maruti Wagon R थेट तुमच्या दारात उभी! जाणून घ्या Down Payment आणि EMI

Jan 22, 2026 | 06:15 AM
वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

वक्रतुण्ड महाकाय, सूर्यकोटी समप्रभ…! गणपती बाप्पाच्या जन्मदिवसानिमित्त नातेवाईकांना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jan 22, 2026 | 05:30 AM
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM