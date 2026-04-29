तांदळाची इडली खाऊन वैताग आला आहे? मग लोह आणि कॅल्शियमने समृद्ध असलेली नाचणी इडली नक्कीच बनवून पहा

नाश्त्यात कायमच तुम्ही तांदळाचा वापर करून बनवलेली इडली खाल्ली असेल पण आज आम्ही तुम्हाला नाचणीच्या पिठाचा वापर करून इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

Updated On: Apr 29, 2026 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्यास हवे असतात. नेहमीच कांदापोहे, उपमा, शिरा किंवा पराठा खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी विकतचे पदार्थ आणून खाल्लेले जातात. पण नेहमीच तिखट आणि तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी धोक्याचे ठरू शकतात. नाश्त्यात कायमच पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा. यामुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते आणि शरीराला सुद्धा भरमसाट फायदे होतात. कामाच्या धावपळीमध्ये बऱ्याचदा सकाळचा नाश्ता बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. उपाशी पोटी बाहेर पडल्यामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होऊ शकते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झटपट नाचणी इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. नाचणी शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर मानली जाते. कॅल्शियम, लोह आणि फायबरने समृद्ध असलेली नाचणी वजन कमी करण्यासोबतच मधुमेहासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया नाचणीची इडली बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • नाचणीचे पीठ
  • इडलीचा रवा
  • उडीद डाळ
  • मेथी दाणे
  • मीठ
  • तेल
कृती:

  • नाचणीची इडली बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये उडीद डाळ आणि मेथी दाणे एकत्र पाण्यात भिजत ठेवा. तर दुसऱ्या भांड्यात इडलीचा रवा पाण्यात भिजण्यासाठी ठेवा.
  • भिजत ठेवलेले सर्व साहित्य मिक्सरमधून बारीक वाटून पेस्ट तयार करा. तयार केलेल्या मिश्रणात नाचणीचे पीठ आणि चवीनुसार मीठ घालून रात्रभर पीठ आंबवण्यासाठी ठेवा.
  • इडलीच्या भांड्याला तेल लावून त्यात तयार केलेले नाचणीच्या पिठाचे मिश्रण टाकून इडली वाफवण्यासाठी ठेवा.
  • इडली १५ ते २० मिनिटं वाफवण्यासाठी ठेवावी. त्यानंतर शिजलेल्या इडलीवर हलकेसे थंड पाणी मारून इडली काढून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली नाचणीच्या पिठाची इडली.
 

Published On: Apr 29, 2026 | 08:00 AM

