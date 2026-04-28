Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Summer Special Make Cucumber Idli For Breakfast Note Down The Recipe In Marathi

Recipe : पोटाचे विकार होतील दूर, उन्हाळ्यात नाश्त्याला बनवा काकडीची इडली, नोट करा रेसिपी

Cucumber Idli Recipe : उन्हाळ्याच्या उष्ण वातावरणात थंडगार आणि पाण्याने भरपूर काकडीचे सेवन आपल्या आरोग्यासाठी फायद्याचे ठरते. तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही काकडीपासून मऊदार इडली तयार करु शकता.

Updated On: Apr 28, 2026 | 08:15 PM
Recipe : पोटाचे विकार होतील दूर, उन्हाळ्यात नाश्त्याला बनवा काकडीची इडली, नोट करा रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • काकाडी उन्हाळ्यात डिहायड्रेशनच्या समस्येपासून दूर ठेवण्यास मदत करते.
  • यामुळे पोटाच्या समस्या दूर होऊ शकतात.
  • कच्ची काकडी खायला आवडत नसेल तर त्यापासून टेस्टी इडली बनवून खा.
सकाळच्या नाश्त्यासाठी मऊदार इडलीचा पर्याय एक उत्तम पर्याय ठरतो. इडली हा दक्षिण भारताचा एक पारंपारिक आणि लोकप्रिय पदार्थ आहे. तुम्ही इडली तर अनेकदा खाल्ली असेल पण तुम्ही कधी काकडीची इडली खाल्ली आहे का? उन्हाळ्याच्या दिवसांत काकडीचे सेवन फार फायद्याचे ठरते. काकडीमध्ये पाण्याचा साठा भरपूर असतो ज्यामुळे उन्हाळ्यात याचे सेवन प्रचंड फायद्याचे ठरते. उन्हाळ्यात डिहायड्रेशनच्या समस्येपासून सुटका मिळवायची असल्यास काकडीचे सेवन एक उत्तम पर्याय ठरते.

Recipe : बोरींग पदार्थ सोडा, घरी बनवा हेल्दी आणि रुचकर चवीचा ‘कोरीयन पॅनकेक’

तुम्ही आजवर काकडीपासून अनेक पदार्थ बनवून खाल्ले असतील पण तुम्ही कधी काकडीची इडली खाल्ली आहे का? ही इडली आरोग्यासाठी पाैष्टिक ठरते शिवाय पचायलाही हलकी असते. तुम्हाला पोटाच्या समस्या जाणवत असल्यास आपल्या आहारात तुम्ही या इडलीचा समावेश करु शकता. ही इडली लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच फार आवडेल. टिफीनसाठी किंवा सकाळच्या नाश्त्यासाठी तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच बनवू शकता. चला यासाठी लागणारे साहित्य आणि कृती जाणून घेऊया.

साहित्य

  • काकडी
  • रवा
  • ओला नारळ
  • हिरव्या मिरच्या
  • चणाडाळ
  • कोथिंबीर
  • मीठ
  • दही
  • तेल
Summer Drink: १० मिनिटांमध्ये तयार होईल आंबटगोड चवीचे रिफ्रेशिंग काला खट्टा ड्रिंक, कडक उन्हात शरीराला मिळेल थंडावा

कृती

  • यासाठी सर्वप्रथम काकडीला धुवून आणि किसून घ्या. काकडीच्या सालीला सोलण्याची आवश्यकता नाही, कारण
  • यात अनेक पोषक घटक असतात.
  • आता किसलेल्या काकडीला एका मोठ्या भांड्यात काढा.
  • यात रवा घाला आणि मिश्रण चांगले एकजीव करुन घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात चिरलेला नारळ आणि हिरव्या मिरच्या चांगल्या वाटून घ्या.
  • आता यात भिजवलेली चणाडाळ, बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर आणि मीठ घाला.
  • शेवटी दही घालून सर्व साहित्य मिक्सरला चांगले फिरवा.
  • आता इडलीचे मिश्रण तयार झाले आहे.
  • इडलीच्या साच्याला हलकं तेल लावा आणि यात पुरेस मिश्रण ओता.
  • गॅसवर हाय फ्लेमवर या इडल्या किमान २५-२० मिनिटे वाफवून घ्या.
  • या इडलीमध्ये वापरलेले सर्व घटक आरोग्यदायी आहेत आणि दही प्रोबायोटिक असल्यामुळे तुमच्या पोटासाठी ही फायदेशीर ठरते.
  • नारळाची चटणी आणि सांबारसोबत तुम्ही तयार इडल्यांना खाण्यासाठी सर्व्ह करु शकता.

Web Title: Summer special make cucumber idli for breakfast note down the recipe in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 28, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
1

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’
2

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
3

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
4

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Viral Photo: ‘दार उघड…’ पैठणीची हाफचड्डी झाली व्हायरल, ‘बांदेकर भाऊजीं’च्या फोटोसह मीम्सचा पाऊस

Viral Photo: ‘दार उघड…’ पैठणीची हाफचड्डी झाली व्हायरल, ‘बांदेकर भाऊजीं’च्या फोटोसह मीम्सचा पाऊस

May 18, 2026 | 01:17 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट, अखेर शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयकडून अटक

NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट, अखेर शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयकडून अटक

May 18, 2026 | 01:17 PM
अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

अभिनेत्री अभिज्ञा भावेची पती मेहुलसाठी मजेशीर कविता; वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत म्हणाली, “आता तरी…. “

May 18, 2026 | 01:12 PM
मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

मुर्खपणाचा कळस! धावत्या ट्रेनसमोर रुळावरच उभा राहिला तरुण; पुढं जे घडलं पाहून अंगावर काटा येईल, Video Viral

May 18, 2026 | 01:04 PM
Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

Health Tips: सकाळचा नाश्ता का महत्त्वाचा? जाणून घ्या नाश्ता करण्याचे काय आहेत आरोग्यदायी फायदे

May 18, 2026 | 01:00 PM
China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

May 18, 2026 | 12:57 PM
NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

NEET Paper Leak: पुण्यात सर्वात मोठी कारवाई! मॉडर्न कॉलेजच्या प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना CBI कडून का केली अटक?

May 18, 2026 | 12:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM