Summer Drink: १० मिनिटांमध्ये तयार होईल आंबटगोड चवीचे रिफ्रेशिंग काला खट्टा ड्रिंक, कडक उन्हात शरीराला मिळेल थंडावा

रणरणत्या उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर अंगाची काहिली होते. वाढत्या उष्णतेच्या परिणामामुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. कडक उन्हात कुठेही बाहेर फिरून आल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. अशावेळी विविध रिफ्रेशिंग ड्रिंक प्यायली जातात. पण नेहमीच तीच ठराविक पेय पिऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ टेस्ट करण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयारीत होणारे काला खट्टा ड्रिंक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. आंबटगोड चवीचे काला खट्टा ड्रिंक चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. काला खट्टा ड्रिंक जांभळाचा वापर करून बनवले जातात. जांभूळ शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासोबतच केसांसाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी आवर्जून जांभळाचे सरबत बनवून प्यावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
