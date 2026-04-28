Summer Drink: १० मिनिटांमध्ये तयार होईल आंबटगोड चवीचे रिफ्रेशिंग काला खट्टा ड्रिंक, कडक उन्हात शरीराला मिळेल थंडावा

आज आम्ही तुम्हाला जांभळाचा वापर करून झटपट काला खट्टा ड्रिंक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. जांभूळ खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Apr 28, 2026 | 10:38 AM
रणरणत्या उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर अंगाची काहिली होते. वाढत्या उष्णतेच्या परिणामामुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. कडक उन्हात कुठेही बाहेर फिरून आल्यानंतर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. अशावेळी विविध रिफ्रेशिंग ड्रिंक प्यायली जातात. पण नेहमीच तीच ठराविक पेय पिऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ टेस्ट करण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला झटपट तयारीत होणारे काला खट्टा ड्रिंक बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. आंबटगोड चवीचे काला खट्टा ड्रिंक चवीसोबतच शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. काला खट्टा ड्रिंक जांभळाचा वापर करून बनवले जातात. जांभूळ शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासोबतच केसांसाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. मधुमेह असलेल्या रुग्णांनी आवर्जून जांभळाचे सरबत बनवून प्यावे. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • जांभूळ
  • पाणी
  • साखर
  • भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर
  • काळे मीठ
  • लिंबाचा रस
  • चाट मसाला
कृती:

  • काला खट्टा ड्रिंक बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, जांभळं काहीवेळ पाण्यात भिजत ठेवा. त्यानंतर जांभळाचा गर काढून बिया बाजूला काढून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात जांभळाचा गर आणि थोडस पाणी घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • कढईमध्ये तयार केलेली पेस्ट घालून त्यात आवश्यकतेनुसार साखर घालून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण १० ते १५ मिनिट मंद आचेवर तसेच ठेवून द्यावे.
  • त्यानंतर त्यात भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, काळे मीठ, चाट मसाला आणि लिंबाचा रस घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि गॅस बंद करून घ्या.
  • ग्लासात तयार केलेले जांभळाचे मिश्रण घेऊन त्यात सोडा घालून मिक्स करा. गरजेनुसार लिंबाचा रस सुद्धा टाकू शकता.
  • तयार आहे झटपट बनवलेले रिफ्रेशिंग काला खट्टा ड्रिंक.

