  • 5 Minutes Quick Chilled Jaljeera To Get Relief From Acidity And Indigestion In Summer Note The Recipe

उन्हाळ्यात ॲसिडिटी आणि अपचनापासून आराम मिळवण्यासाठी ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा थंडगार जलजिरा, नोट करा रेसिपी

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर विकतचे कोल्ड्रिंक आणून पिण्यापेक्षा घरी बनवलेला जलजिरा प्यावा. यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात आणि अपचनाच्या त्रासापासून सुटका मिळते.

Updated On: Apr 28, 2026 | 08:00 AM
वाढत्या उन्हाळ्यात शरीराला थंडाव्याची आवश्यकता असते. कारण शरीरात वाढलेल्या उष्णतेमुळे सतत अपचन, ऍसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो. अपचन झाल्यानंतर मेडिकलमधील गोळ्या आणून खाल्ल्या जातात. पण याचा फारसा परिणाम शरीरावर होत नाही. गोळी खाल्ल्यानंतर काही वेळापुरते बरे वाटते आणि पुन्हा एकदा अपचनाचा त्रास सुरु होतो. खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन न झाल्यामुळे अन्नाचे कण उलट्या दिशेने परत येतात. हे कण घशाजवळ अडकल्यामुळे घशात जळजळ, आंबट ढेकर तर काहीवेळा उलट्या आणि मळमळ होण्याची जास्त शक्यता असते. या सर्व समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी उन्हाळ्यात जलजिरा प्यावा. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये थंडगार जलजिरा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ ५ मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो आणि अपचनाच्या त्रासापासून कायमची सुटका मिळते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • पुदिना
  • भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर
  • काळे मीठ
  • कोथिंबीर
  • लिंबाचा रस
  • आलं
  • गूळ
  • बर्फाचे तुकडे
  • बुंदी
कृती:

  • जलजिरा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात पुदिना, कोथिंबीर, आले, काळे मीठ, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर आणि आवडीनुसार गूळ घालून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट भांड्यात काढून घ्या. त्यानंतर त्यात २ ग्लास थंड पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात लिंबाचा रस घालून मिक्स करा. तयार केलेले सरबत गाळून सुद्धा घेऊ शकता. पण त्यातील पुदिन्याची पाने शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतील आणि फायबर असलेले पदार्थ पोटात गेल्यानंतर पचनक्रिया निरोगी राहील.
  • त्यानंतर त्यात बर्फाचे खडे घालून मसाला जलजिरा घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेला जलजिरा ग्लासात ओतून त्यात पुदिन्याची पाने घालून सर्व्ह करा.
  • तयार आहे उन्हाळ्यात बनवलेला थंडगार जलजिरा.

Published On: Apr 28, 2026 | 08:00 AM

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा 'असा' रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

May 15, 2026 | 10:27 PM
Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

May 15, 2026 | 09:38 PM
May 15, 2026 | 09:29 PM
May 15, 2026 | 09:21 PM
May 15, 2026 | 09:18 PM
May 15, 2026 | 09:17 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:53 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM