कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी, लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळेच खातील आवडीने

कोकणातील प्रत्येक घरात कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी अतिशय आवडीने खाल्ली जाते. कमीत कमी साहित्यात बनवली जाणारी भाजी चवीला अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: May 11, 2026 | 08:00 AM
कोकणातील पारंपरिक पद्धतीने बनवा कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी

मे महिन्याला सुरुवात झाल्यानंतर कोकणात विविध फळे आणि भाज्या उपलब्ध होतात. त्यातील सगळ्यांच्या आवडीचे फळ म्हणजे फणस. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पिकलेला फणस खायला खूप जास्त आवडतो. फणस पिकल्यानंतर त्यापासून वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. आंबे,फणस, जांभळं इत्यादी पदार्थ खाण्यासाठी पदरवर्षी कोकणी माणूस गावी जातो. फणस कच्चा असताना त्यातील गरे काढून भाजी किंवा इतर पदार्थ बनवले जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला कोकणातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी कशी बनवावी, याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली भाजी सगळेच खूप आवडीने खातील. कच्च्या फणसाची भाजी तुम्ही इतर चपाती किंवा भाकरीसोबत सुद्धा खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • कच्च्या फणसाचे गरे
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • हळद
  • मीठ
  • मोहरी
  • लसूण
  • तूप किंवा तेल
  • कांदा
  • लाल सुक्या मिरच्या
  • लाल तिखट
  • हिंग
कृती:

  • कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, फणस कापून त्यातील गरे बाजूला काढा आणि सोलून त्यातील आठळ्या बारीक चिरून घ्या. फणसाच्या गऱ्यांचे काप करावेत.
  • फणसाच्या गऱ्यांमध्ये पाणी ओतून त्यात थोडस मीठ घालून काहीवेळ तसेच ठेवून घ्या.
  • मोठ्या टोपात तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात मोहरी, जिरं, हिंग, सुकी लाल मिरची आणि ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या घालून लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून चवीनुसार मीठ घाला. कांदा व्यवस्थित लाल झाल्यानंतर त्यात हळद, लाल तिखट मसाला घालून मिक्स करा.
  • मसाला भाजल्यानंतर त्यात स्वच्छ धुवून घेतलेले फणसाचे गरे घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि थोडस पाणी घालून फणसाचे गरे वाफेवर शिजण्यासाठी ठेवा.
  • मंद आचेवर गरे व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी.

Published On: May 11, 2026 | 08:00 AM

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

