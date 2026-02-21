Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मराठमोळी अभिनेत्री Tejaswi Prakash ने मुंबईत घेतलं अलिशान घर, किंमत ऐकून तुम्हाला ही वाटेल आश्चर्य

मराठीमोळी अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाशने मुंबईतील वांद्रे येथे एक आलिशान घर खरेदी केले आहे. ज्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे

Updated On: Feb 21, 2026 | 04:52 PM
लोकप्रिय टीव्ही अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाशने मुंबईतील वांद्रे येथे एक आलिशान अपार्टमेंट खरेदी केले आहे, ज्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत आहे. या आलिशान घराची किंमत ७.६३ कोटी (७६३ दशलक्ष रुपये) असल्याची माहिती मिळत आहे. तेजस्वीने हे अपार्टमेंट बे हाइट्समध्ये खरेदी केले आहे, जो हिरानंदानी डेव्हलपर्सचा बांधकामाधीन प्रकल्प आहे. सीआरई मॅट्रिक्सने मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार, हे अपार्टमेंट बे हाइट्सच्या १४ व्या मजल्यावर आहे.

तेजस्वी प्रकाशने१६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या अपार्टमेंटची नोंदणी केली. तेजस्वीचे हे नवे अपार्टमेंट सुमारे १२१. १४ चौरस मीटर अंदाजे १,३०४ चौरस फूट क्षेत्रफळाचे आहे. यामध्ये दोन राखीव पार्किंग स्लॉट्सही समाविष्ट आहेत. नोंदणी कागदापत्रांनुसार या व्यवहारासाठी सुमारे 38. 15 लाख रूपये स्टॅम्प ड्युटी भरली गेली आहे. करारानुसार नोव्हेंबर २०३० पर्यंत अपार्टमेंटचा ताबा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Bigg Boss Marathi 6 : अभिजित बिचूकलेंची घरात एंट्री? नवीन Wild Card की आणखीन काही? Bigg Boss चा नवा प्रोमो

तेजस्वी प्रकाशबद्दल बोलायचे झाले तर, ती केवळ अभिनयातूनच पैसे कमवत नाही तर ब्रँड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया आणि रिअल इस्टेटमधूनही पैसे कमावते. तेजस्वीने एकदा भारती सिंगच्या यूट्यूब चॅनलवर खुलासा केला होता की तिने विविध व्यवसायांमध्ये गुंतवणूक केली आहे आणि आता ती तिच्या घरच्या आरामात भरपूर पैसे कमवते. तेजस्वीने असेही उघड केले की तिचा रिअल इस्टेट व्यवसाय आहे आणि तिने एक सलून देखील उघडला आहे.

 

तेजस्वीने स्पष्ट केले की ती तिच्या खर्चाबद्दल खूप जागरूक आहे आणि महागड्या वस्तूंवर पैसे वाया घालवत नाही. त्याऐवजी, ती ते पैसे रिअल इस्टेट आणि मालमत्तेत गुंतवते, जिथे ते दुप्पट होते.

Riteish Deshmukh च्या ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाचा पहिला लूक प्रदर्शित; ‘छावा’ फेम Vicky Kaushal च्या कमेंटने वेधलं लक्ष

Published On: Feb 21, 2026 | 04:40 PM

