साखर माव्याचा अजिबात वापर न करता झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी खजूर बर्फी, नोट करून घ्या रेसिपी

अनेकांना खूप जास्त गोड पदार्थ खायाला अजिबात आवडत नाही. अशावेळी तुम्ही खजूरचा वापर करून झटपट बर्फी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो.

Jan 05, 2026 | 08:00 AM
साखर माव्याचा अजिबात वापर न करता झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी खजूर बर्फी

साखर माव्याचा अजिबात वापर न करता झटपट बनवा हेल्दी टेस्टी खजूर बर्फी

रक्तातील साखर वाढेल या भीतीने अनेक लोक गोड पदार्थांचे सेवन करणे टाळतात. गोड पदार्थांचे अजिबात सेवन केले जात नाही. पण आहारात गोड पदार्थ न खाल्ल्यास रक्तातील साखरेची पातळी पूर्णपणे खालवण्याची शक्यता असते. यामुळे वारंवार तुम्हाला अशक्तपणा किंवा थकवा जाणवून चक्कर येण्याची भीती असते. त्यामुळे आहारात साखर युक्त गोड पदार्थांचे सेवन करावे. गूळ किंवा दुधापासून बनवलेल्या पदार्थांचे सेवन केल्यास शरीराला कोणतीही हानी पोहचणार नाही. जेवणानंतर अनेकांना काहींना काही गोड पदार्थ खाण्याची सवय असते. अशावेळी चॉकलेट किंवा गूळ खाल्लेले जाते. म्हणूनच आज आम्ही साखर माव्याचा वापर न करता खजूर बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. खजूर शरीरासाठी चांगले असतात. सकाळच्या नाश्त्यात नियमित एक किंवा दोन खजूर खाल्ल्यास मासिक पाळीच्या वेदनांपासून आराम मिळेल. याशिवाय हाडांच्या वेदना कमी होतात. खजूर खाल्ल्यामुळे शरीराला भरपूर पोषण मिळते. चला तर जाणून घेऊया खजूर बर्फी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

पंजाबचा पारंपारिक पदार्थ; थंडीत नक्की बनवून पहा गरमा गरम ‘माँ की दाल’, मनाला तृप्त करणारी चव

साहित्य:

  • खजूर
  • सुका मेवा
  • खसखस
  • तूप
  • वेलची पावडर
दुपारच्या जेवणासाठी झटपट बनवा झणझणीत ‘पनीर खिमा मसाला’, हॉटेल ढाब्यावर जेवायला जाणे कायमचे जाल विसरून

कृती:

  • खजूर बर्फी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, खजुराच्या बिया काढून बारीक तुकडे करा. यामुळे खजूर लवकर मॅश होतील.
  • कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात सुका मेवा टाकून हलकासा लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्याच पॅनमध्ये तूप गरम करून पुन्हा एकदा मिक्सरमधून बारीक वाटून घेतलेले खजूर घालून मिक्स करा.
  • मंद आचेवर भाजून घेतलेले खजूर ताटात काढून थंड करा. त्यानंतर त्यात भाजलेला सुका मेवा, वेलची पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • ताटाला तूप लावून घ्या. तयानंतर त्यावर खजुराचे मिश्रण ओतून एकसमान पसरवून वरून खसखस टाका.
  • काहीवेळ सेट झाल्यानंतर सुरीच्या सहाय्याने बर्फीचे तुकडे करून घ्या. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली खजूर बर्फी.

Published On: Jan 05, 2026 | 08:00 AM

