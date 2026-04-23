उन्हाळ्यात पोटाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी झटपटव बनवा थंडगार आवळ्याचे सरबत, तात्काळ मिळेल थंडावा

वाढत्या ऊन्हाळ्यात गर्मीपासून बचाव करण्यासाठी आवळ्याचे सरबत बनवून प्यावे. यामुळे पोटात थंडावा टिकून राहील. चला तर जाणून घेऊया आवळ्याचे सरबत बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Apr 23, 2026 | 08:00 AM
कडक ऊन आणि सतत येणाऱ्या घामामुळे शरीरात खूप जास्त थकवा वाढतो. कारण घामावाटे शरीरातील आवश्यक क्षार आणि पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते. ज्याच्या परिणाम संपूर्ण आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. उन्हाळा ऋतूचा सर्वाधिक त्रास पोटाला होण्याची जास्त शक्यता असते. पोटात आग होणे, जळजळ किंवा अपचन होऊन ऍसिडिटी वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कडाक्याच्या उन्हाळ्यात थंड पदार्थ खाण्याची किंवा पिण्याचा सल्ला दिला जातो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट आवळ्याचे सरबत बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले सरबत लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. आवळा शरीरसोबतच त्वचा आणि केसांसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये असलेले विटामिन सी आणि फायबर युक्त घटक केसांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम करतात. आवळ्याचे सरबत प्यायल्यामुळे छातीत वाढलेली जळजळ, पित्त कमी होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया आवळ्याचे सरबत बनवण्याची सोपी कृती. (फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • आवळा
  • थंड पाणी
  • काळे मीठ
  • जिऱ्याची पावडर
  • पुदीन्याची पाने
  • मध
कृती:

  • आवळ्याचे सरबत बनवण्यासाठी, सगळ्यात आधी आवळे पाण्याने स्वच्छ धूवून घ्या. बिया काढून बारीक तुकडे करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात आवळ्याचे तुकडे टाकून बारीक पेस्ट तयार करा. त्यानंतर त्यात चिमूटभर काळे मीठ, थोडी भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर घालून पुन्हा एकदा वाटून घ्या.
  • एका ग्लास तयार केलेली आवळ्याची पेस्ट टाकून त्यात गरजेनुसार पाणी घालुन बर्फाचे खडे घाला.
  • सगळ्यात शेवटी मध आणि पुदिन्याची बारीक केलेली पाने टाकून आवळ्याचे सरबत पिण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे वाढत्या उन्हाळ्यात शरीरात थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी बनवलेले आवळ्याचे सरबत.
 

