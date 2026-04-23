उन्हाळ्यात पोटाच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी झटपटव बनवा थंडगार आवळ्याचे सरबत, तात्काळ मिळेल थंडावा

कडक ऊन आणि सतत येणाऱ्या घामामुळे शरीरात खूप जास्त थकवा वाढतो. कारण घामावाटे शरीरातील आवश्यक क्षार आणि पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते. ज्याच्या परिणाम संपूर्ण आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. उन्हाळा ऋतूचा सर्वाधिक त्रास पोटाला होण्याची जास्त शक्यता असते. पोटात आग होणे, जळजळ किंवा अपचन होऊन ऍसिडिटी वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कडाक्याच्या उन्हाळ्यात थंड पदार्थ खाण्याची किंवा पिण्याचा सल्ला दिला जातो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट आवळ्याचे सरबत बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले सरबत लहान मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. आवळा शरीरसोबतच त्वचा आणि केसांसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. यामध्ये असलेले विटामिन सी आणि फायबर युक्त घटक केसांच्या वाढीवर सकारात्मक परिणाम करतात. आवळ्याचे सरबत प्यायल्यामुळे छातीत वाढलेली जळजळ, पित्त कमी होण्यास मदत होते. चला तर जाणून घेऊया आवळ्याचे सरबत बनवण्याची सोपी कृती. (फोटो सौजन्य – pinterest)
