जिभेवर ठेवताच विरघळून जाईल पदार्थ! ३ पदार्थांचा वापर करून झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, नोट करा युनिक रेसिपी

बाजारातून कायमच विकतचे श्रीखंड आणून खाण्यापेक्षा घरी सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनवून खाऊ शकता. हे श्रीखंड चवीला आंबट गोड लागते. चला तर जाणून घेऊया स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 07, 2026 | 09:58 AM
हिवाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर स्ट्रॉबेरी येतात. स्ट्रॉबेरीचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. अनेकांच्या तोंडाला स्ट्रॉबेरी पाहिल्यानंतर पाणी सुटते. याशिवाय मागील काही दिवसांपासून जगभरात सगळीकडे स्ट्रॉबेरी चॉकलेटची मोठी मागणी वाढली आहे. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आवडता पदार्थ आहे. आंबट गोड चवीची स्ट्रॉबेरी त्वचेसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला तीन पदार्थांचा वापर करून स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पुरी श्रीखंड सगळ्यांच्या अतिशय आवडीचा पदार्थ आहे. सणावाराच्या दिवसांमध्ये घरात कायमच श्रीखंड विकत आणले जाते. पण नेहमीच विकतचे श्रीखंड आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले श्रीखंड खावे. पारंपरिक चवीचा श्रीखंडाला मॉर्डन टच देण्यासाठी तुम्ही त्यात स्ट्रॉबेरीचे बारीक बारीक तुकडे मिक्स करू शकता. नैसर्गिक गुलाबी रंग आणि फळांचा ताजेपणा श्रीखंडाची चव वाढतो. चला तर जाणून घेऊया स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • स्ट्रॉबेरी
  • दही
  • वेलची पावडर
कृती:

  • स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम. स्ट्रॉबेरी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर मोठ्या टोपात पाणी घेऊन त्यात मीठ आणि बेकिंग सोडा घालून काहीवेळ पाण्यात स्ट्रॉबेरी भिजत ठेवा.
  • त्यानंतर कॉटनच्या कपड्यावर दही ओतून त्यातील पाणी पूर्णपणे गाळून घ्या. यामुळे दह्यात अजिबात पाणी राहणार नाही.
  • त्यानंतर कपड्याची गाठ मारून त्यावर कोणतीही जड वस्तू ठेवा. यामुळे दह्यात असलेले पाणी व्यवस्थित निघून जाईल.
  • मोठ्या पॅनमध्ये स्ट्रॉबेरीचे तुकडे घालून त्यात आवश्यकतेनुसार साखर घालून स्ट्रॉबेरी मऊ होईपर्यंत व्यवस्थित शिजवा आणि थंड होण्यासाठी ठेवा.
  • तयार केलेला चक्का चाळणीमध्ये काढून मॅश करा. त्यानंतर वाटीमध्ये तयार केलेला स्ट्रॉबेरी क्रश मिक्स करून घ्या.
  • श्रीखंडमध्ये चवीनुसार वेलची पावडर टाकून व्यवस्थित मिक्स करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेलं स्ट्रॉबेरी श्रीखंड.

Published On: Feb 07, 2026 | 09:58 AM

