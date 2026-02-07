जिभेवर ठेवताच विरघळून जाईल पदार्थ! ३ पदार्थांचा वापर करून झटपट बनवा चविष्ट स्ट्रॉबेरी श्रीखंड, नोट करा युनिक रेसिपी

हिवाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर स्ट्रॉबेरी येतात. स्ट्रॉबेरीचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. अनेकांच्या तोंडाला स्ट्रॉबेरी पाहिल्यानंतर पाणी सुटते. याशिवाय मागील काही दिवसांपासून जगभरात सगळीकडे स्ट्रॉबेरी चॉकलेटची मोठी मागणी वाढली आहे. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आवडता पदार्थ आहे. आंबट गोड चवीची स्ट्रॉबेरी त्वचेसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला तीन पदार्थांचा वापर करून स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. पुरी श्रीखंड सगळ्यांच्या अतिशय आवडीचा पदार्थ आहे. सणावाराच्या दिवसांमध्ये घरात कायमच श्रीखंड विकत आणले जाते. पण नेहमीच विकतचे श्रीखंड आणून खाण्यापेक्षा घरी बनवलेले श्रीखंड खावे. पारंपरिक चवीचा श्रीखंडाला मॉर्डन टच देण्यासाठी तुम्ही त्यात स्ट्रॉबेरीचे बारीक बारीक तुकडे मिक्स करू शकता. नैसर्गिक गुलाबी रंग आणि फळांचा ताजेपणा श्रीखंडाची चव वाढतो. चला तर जाणून घेऊया स्ट्रॉबेरी श्रीखंड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
