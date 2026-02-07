Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • The Problem Of Indigestion Gases Is Fatal To Avoid Indigestion Take Care Of Your Health

अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

वारंवार उद्भवणाऱ्या अपचनाच्या समस्येकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार घेणे आवश्यक आहे. कारण यामुळे शरीराला हानी पोहचते आणि आरोग्य बिघडून जाते. जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

Updated On: Feb 07, 2026 | 11:40 AM
अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

Follow Us:
Follow Us:

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे शरीराकडे लक्ष देण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. सतत काम आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. सतत जंक फूड, तिखट पदार्थ आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. तेलकट पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढते आणि आरोग्य बिघडते. कोलेस्ट्रॉल वाढल्यानंतर हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होऊन जातात, ज्यामुळे कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोक येऊ शकतो.भरपूर लोक पोटात गॅस, जडपणा किंवा जळजळ होण्याच्या समस्येला फारच हलक्यात घेतात. नेहमीच या समस्या होत असल्याने त्याकडे फार गभीरतेने बघितलं जात नाही. काही स्थितींमध्ये पोटातील या समस्या हृदयासाठी घातक ठरू शकतात, खासकरून वृद्ध आणि आधी हृदयरोगाचे शिकार असलेल्या लोकांसाठी.(फोटो सौजन्य – istock)

धक्कादायक! १ वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत अडकला बदाम, डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे वाचले बाळाचे प्राण

गॅसने हार्ट अटॅक येऊ शकतो का?

खरंच पोटात गॅस तयार झाल्याने हार्ट अटॅक येऊ शकतो का? यावर डॉक्टरांनी सांगितले की, सामान्यपणे असं शक्य नाही. गॅस आणि हार्ट अटॅकचं काही कनेक्शन नाही. हा हार्ट अटॅकच आहे ज्याचा संबंध गॅसशी जोडला जात आहे. बरेच लोक छातीत वेदना होण्याला गॅसची समस्या समजतात. डायबिटीसचे रूग्ण किंवा हृदयाच्या रूग्णांना नेहमीच छातीत वेदना होतात, तेव्हा ते या दुखण्याला गैस समजतात. जर वेदना सतत होत असेल तर वेळीच डॉक्टरांना दाखवलं पाहिजे.

पोट आणि हृदयाचं कनेक्शन काय ?

पोट आणि हृदय थेटफणे वागस नर्वसोबत जुळलेले असतात. जेव्हा पोटात जास्त गॅस, सूज किंवा दबाव तयार होतो, तेव्हा ही नर्व प्रभावित होऊ शकते. यामुळे हृदयाचे ठोके स्लो होतात किंवा असंतुलित होतात. ब्लड प्रेशरमध्ये बदल होतो.

मासिक पाळी बंद झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात वाढतो ‘या’ कॅन्सरचा धोका, वेळीच सावध होऊन ओळखा लक्षणे

कोणी घ्यावी काळजी ?

५० वर्षपिक्षा जास्त वयाच्या लोकांनी काळजी घ्यावी. तसेच हाय बीपी, डायबिटीस किवा कोलेस्टेरॉलच्या रूग्णांनी सुद्धा काळजी घ्यावी. इतकंच नाही तर ज्यांना आधी हार्ट अटॅक येऊन गेला. त्यांनी अधिक काळजी घेण्याची गरज असते. जे लोक रात्री उशीरा जेवतात त्यांनीही काळजी घ्यावी आणि ज्यांना नेहमीच गॅस अ‍ॅसिडिटी होते त्यांनीही काळजी घ्यावी, एकंदर काय तर प्रत्येक वेळी गॅसची समस्या हार्ट अटॅकच कारण ठरत नाही. पण चुकीच्या वेळी गॅसकडे दुर्लक्ष करण जीवघेणे ठरू शकतं.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ऍसिडिटीची मुख्य लक्षणे कोणती?

    Ans: छातीत किंवा घशात जळजळ , पोटदुखी, आंबट ढेकर, मळमळ, पोट फुगणे, आणि घशात अन्नाची चव येणे.

  • Que: ऍसिडिटी का होते?

    Ans: जास्त वेळ उपाशी राहणे, तिखट/मसालेदार अन्न, धूम्रपान/दारू, अपुरी झोप, ताणतणाव आणि वेदनाशामक औषधांचा अतिवापर यामुळे होते.

  • Que: ऍसिडिटीवर त्वरित आराम देणारे घरगुती उपाय काय आहेत?

    Ans: एक ग्लास थंड दूध प्यायल्याने पोटातील ऍसिड शांत होते.

Web Title: The problem of indigestion gases is fatal to avoid indigestion take care of your health

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 11:40 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

१० मिनिटांमध्ये चेहऱ्यावर येईल सोन्यासारखी चमक! चमचाभर मधात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, टॅनिंग होईल गायब
1

१० मिनिटांमध्ये चेहऱ्यावर येईल सोन्यासारखी चमक! चमचाभर मधात मिक्स करा ‘हा’ पदार्थ, टॅनिंग होईल गायब

टाळूवर वाढलेले फँगल इन्फेक्शन मुळांपासून होईल नष्ट! ‘या’ पद्धतीने लावा अश्वगंधाचा घरगुती लेप, केस होतील सुंदर
2

टाळूवर वाढलेले फँगल इन्फेक्शन मुळांपासून होईल नष्ट! ‘या’ पद्धतीने लावा अश्वगंधाचा घरगुती लेप, केस होतील सुंदर

चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा ‘मॅजिकल क्रीम’, सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब
3

चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा ‘मॅजिकल क्रीम’, सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब

कोणत्याही वेदनेशिवाय सहज निघून येतील शरीरावरील अनावश्यक केस! वाटीभर साखर आणि लिंबाच्या रसापासून बनवा घरगुती वॅक्स
4

कोणत्याही वेदनेशिवाय सहज निघून येतील शरीरावरील अनावश्यक केस! वाटीभर साखर आणि लिंबाच्या रसापासून बनवा घरगुती वॅक्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

Feb 07, 2026 | 11:40 AM
Astro Tips: सोने परिधान केल्याने ग्रहदोष वाढतो का? जाणून घ्या राशीनुसार शुभ अशुभ परिणाम

Astro Tips: सोने परिधान केल्याने ग्रहदोष वाढतो का? जाणून घ्या राशीनुसार शुभ अशुभ परिणाम

Feb 07, 2026 | 11:30 AM
राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटात तणावाचे वातावरण

राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या पतीवर जीवघेणा हल्ला; आंबेठाण पाईट जिल्हा परिषद गटात तणावाचे वातावरण

Feb 07, 2026 | 11:30 AM
Mumbai Mayor : अखेर भाजपकडून महापौरपदाची घोषणा, तर उपमहापौर शिवसेनेचे संजय घाडी

Mumbai Mayor : अखेर भाजपकडून महापौरपदाची घोषणा, तर उपमहापौर शिवसेनेचे संजय घाडी

Feb 07, 2026 | 11:23 AM
Islamabad Blast: काश्मीरचा पाकिस्तानला शेवटचा सलाम? बारामुल्ला ते श्रीनगर.. रस्त्यावर फक्त एकच घोषणा, ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’

Islamabad Blast: काश्मीरचा पाकिस्तानला शेवटचा सलाम? बारामुल्ला ते श्रीनगर.. रस्त्यावर फक्त एकच घोषणा, ‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’

Feb 07, 2026 | 11:12 AM
राज्यातील 8 शहरांना मिळाले महापौर, उपमहापौर; 6 महापालिकांमध्ये भाजपचा झेंडा

राज्यातील 8 शहरांना मिळाले महापौर, उपमहापौर; 6 महापालिकांमध्ये भाजपचा झेंडा

Feb 07, 2026 | 11:09 AM
PCMC News: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदी रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड

PCMC News: पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या महापौरपदी रवी लांडगे यांची बिनविरोध निवड

Feb 07, 2026 | 11:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM