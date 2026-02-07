अपचन-गॅसेसचा त्रास जीवघेणा! अपचनाची समस्या उद्भवू नये म्हणून अशी घ्या आरोग्याची काळजी, पोट राहील स्वच्छ

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे शरीराकडे लक्ष देण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळत नाही. सतत काम आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. सतत जंक फूड, तिखट पदार्थ आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे शरीराला हानी पोहचते. तेलकट पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढते आणि आरोग्य बिघडते. कोलेस्ट्रॉल वाढल्यानंतर हृदयाच्या रक्तवाहिन्या ब्लॉक होऊन जातात, ज्यामुळे कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोक येऊ शकतो.भरपूर लोक पोटात गॅस, जडपणा किंवा जळजळ होण्याच्या समस्येला फारच हलक्यात घेतात. नेहमीच या समस्या होत असल्याने त्याकडे फार गभीरतेने बघितलं जात नाही. काही स्थितींमध्ये पोटातील या समस्या हृदयासाठी घातक ठरू शकतात, खासकरून वृद्ध आणि आधी हृदयरोगाचे शिकार असलेल्या लोकांसाठी.(फोटो सौजन्य – istock)
धक्कादायक! १ वर्षाच्या चिमुकल्याच्या श्वासनलिकेत अडकला बदाम, डॉक्टरांच्या तत्परतेमुळे वाचले बाळाचे प्राण
खरंच पोटात गॅस तयार झाल्याने हार्ट अटॅक येऊ शकतो का? यावर डॉक्टरांनी सांगितले की, सामान्यपणे असं शक्य नाही. गॅस आणि हार्ट अटॅकचं काही कनेक्शन नाही. हा हार्ट अटॅकच आहे ज्याचा संबंध गॅसशी जोडला जात आहे. बरेच लोक छातीत वेदना होण्याला गॅसची समस्या समजतात. डायबिटीसचे रूग्ण किंवा हृदयाच्या रूग्णांना नेहमीच छातीत वेदना होतात, तेव्हा ते या दुखण्याला गैस समजतात. जर वेदना सतत होत असेल तर वेळीच डॉक्टरांना दाखवलं पाहिजे.
पोट आणि हृदय थेटफणे वागस नर्वसोबत जुळलेले असतात. जेव्हा पोटात जास्त गॅस, सूज किंवा दबाव तयार होतो, तेव्हा ही नर्व प्रभावित होऊ शकते. यामुळे हृदयाचे ठोके स्लो होतात किंवा असंतुलित होतात. ब्लड प्रेशरमध्ये बदल होतो.
मासिक पाळी बंद झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात वाढतो ‘या’ कॅन्सरचा धोका, वेळीच सावध होऊन ओळखा लक्षणे
५० वर्षपिक्षा जास्त वयाच्या लोकांनी काळजी घ्यावी. तसेच हाय बीपी, डायबिटीस किवा कोलेस्टेरॉलच्या रूग्णांनी सुद्धा काळजी घ्यावी. इतकंच नाही तर ज्यांना आधी हार्ट अटॅक येऊन गेला. त्यांनी अधिक काळजी घेण्याची गरज असते. जे लोक रात्री उशीरा जेवतात त्यांनीही काळजी घ्यावी आणि ज्यांना नेहमीच गॅस अॅसिडिटी होते त्यांनीही काळजी घ्यावी, एकंदर काय तर प्रत्येक वेळी गॅसची समस्या हार्ट अटॅकच कारण ठरत नाही. पण चुकीच्या वेळी गॅसकडे दुर्लक्ष करण जीवघेणे ठरू शकतं.
Ans: छातीत किंवा घशात जळजळ , पोटदुखी, आंबट ढेकर, मळमळ, पोट फुगणे, आणि घशात अन्नाची चव येणे.
Ans: जास्त वेळ उपाशी राहणे, तिखट/मसालेदार अन्न, धूम्रपान/दारू, अपुरी झोप, ताणतणाव आणि वेदनाशामक औषधांचा अतिवापर यामुळे होते.
Ans: एक ग्लास थंड दूध प्यायल्याने पोटातील ऍसिड शांत होते.