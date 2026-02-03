Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Anti Ageing Superfood : म्हातारपणावर मात करणारे 5 सुपरफूड्स; वय वाढेल पण तारुण्य राहील टिकून

वयाच्या तिशीनंतर महिलांच्या शरीरात अनेक बदल होऊ लागतात. अशावेळी योग्य आहार घेतला तर वृद्धत्वाची चिन्हे कमी करता येतात, रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि शरीर दीर्घकाळ निरोगी राहते. काही सुपरफूड्स यासाठी विशेष फायदेशीर ठरतात.

Feb 03, 2026 | 10:55 AM
(फोटो सौजन्य: istock)

  • वय वाढू लागले की, साैंदर्य देखील कमी होऊ लागते.
  • पण काही सूपरफूड असेही आहेत जे वाढत्या वयातच आपले साैंदर्य टिकवून ठेवते.
  • काही सूपरफूड वाढत्या वयातही त्वचेचे साैंदर्य टिकवण्यास आपली मदत करतात.
विविध आजारांपासून सुरक्षित राहण्यासाठी वयानुसार महिलांना त्यांच्या आहारात काही बदल करणे आवश्यक आहे. यामुळे चेहऱ्यावर वृद्धत्वाची चिन्हे दिसण्यापासून रोखता येते. काही आरोग्यदायी पदार्थ, जे तुम्ही रोज नाश्त्यात खाऊ शकता, आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, या गोष्टींचे सेवन केल्याने तुमची चयापचय क्रिया आणि पचनक्रिया मजबूत होईल. यासोबतच रोगप्रतिकारशक्ती वाढल्याने आजारांना बळी पडण्याचा धोका कमी होईल. या वृद्धत्व विरोधी पदार्थांबद्दल आज आपण जाणून घेऊया.

वारंवार शरीरात थकवा जाणवतोय? किडनी खराब झाल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ महाभयंकर लक्षणे, वेळीच घ्या डॉक्टरांचा सल्ला

ओट्स किंवा नाचणी दलिया

30 वर्षानंतरच्या महिलांनी त्यांच्या रोजच्या आहारात ओट्स किंवा नाचणीचा दलिया समाविष्ट करावा, यामुळे शरीरातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात राहते. त्यामध्ये विरघळणारे फायबर असते जे पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करते. याशिवाय यामध्ये असलेले अँटी-ऑक्सिडंट्स खराब झालेल्या पेशींशी लढण्यास मदत करतात. यासोबतच सुरकुत्याची समस्या दूर होण्यास मदत होते.

अंडी

अंड्यांमध्ये बी जीवनसत्त्वे, प्रथिने, कोलीन, बायोटिन आणि फॉलिक ऍसिड असते. याचे सेवन केल्याने वृद्धत्वाची लक्षणे कमी होण्यास मदत होते. त्यामुळे दृष्टी आणि स्मरणशक्ती सुधारण्यास मदत होते.

एवोकॅडो

एवोकॅडोमध्ये हेल्दी फॅट आणि फायबर जास्त असतात. याचे सेवन केल्याने पचनक्रिया आणि रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत होते. याशिवाय यामध्ये असलेले अनेक अँटी ऑक्सिडंट गुणधर्म शरीराला निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. म्हणूनच महिलांनी त्यांच्या वाढत्या वयात त्यांच्या दैनंदिन जीवनात एवोकॅडोचा समावेश केला पाहिजे.

रताळे

रताळ्यामध्ये जीवनसत्त्वे, फायबर, अँटी ऑक्सिडंट गुणधर्म असतात. याचे सेवन केल्याने आतड्यात चांगले बॅक्टेरिया बाढतात. हे शरीरातील कर्करोगाच्या पेशींची वाढ मंदावते. अशा परिस्थितीत कर्करोगासारख्या गंभीर आजाराला बळी पडण्याचा धोका कमी असतो.

चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा ‘मॅजिकल क्रीम’, सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब

पपई

पपई हे सुपर फूड महणून ओळखले जाते. याच्या सेवनाने पचनसंस्था आणि चयापचय क्रियांना चालना मिळते. हे वृद्धापकाळात आरोग्याशी संबंधित समस्यांपासून बचाव करते. यासोबतच डोळ्यांचे आरोग्यही चांगले राहते. त्यामुळे प्रत्येक महिलेने तिशीनंतर पपईचे सेवन केले पाहिजे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Feb 03, 2026 | 10:55 AM

