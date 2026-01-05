स्क्रीनटाइम वाढल्याने डोळ्यांसह मेंदूच्या आजारांमध्ये वाढ! चिमुरडे ‘डिजिटल आय स्ट्रेन’च्या विळख्यात, स्मरणशक्तीवर परिणाम

वारंवार मोबाईल पाहिल्यामुळे डोळ्यांवर होणारे परिणाम?
वाढत्या स्क्रीन टाइममुळे मुलांचे केवळ डोळेच नव्हे तर मेंदूवरही परिणाम होत आहे. डॉक्टरांच्या मते, दीर्घकाळ स्क्रीन पाहिल्यामुळे मुलांमध्ये डिजिटल आय स्ट्रेनची समस्या वाढत आहे. डोळ्यांची जळजळ, कोरडेपणा, डोकेदुखी, अंधुक दिसणे आणि डोळे लाल होणे ही सामान्य लक्षणे बनत चालली आहेत. केवळ डोळेच नाही, तर मुलांच्या मेंदूवरही स्क्रीन टाइमचा प्रभाव पडत आहे. अतिरिक्त स्क्रीन टाइम मुलांची एकाग्रता आणि स्मरणशक्तीवरही परिणाम करत आहे.डॉक्टरांनी सांगितले की, मुले लवकर चिडचिडी होतात आणि छोट्या-छोट्या गोष्टींवर राग व्यक्त करू लागतात. स्क्रीनवरील प्रखर प्रकाश आणि सतत बदलणारी चित्रे मेंदूला गरजेपेक्षा जास्त उत्तेजित करतात, ज्यामुळे झोपेच्या समस्याही वाढत आहेत.
शिक्षण, मनोरंजन, माहिती आणि संवाद अशा प्रत्येक गरजेसाठी स्क्रीनचा आधार घेणे आता सामान्य झाले आहे. ऑनलाइन क्लास, व्हिडिओ गेम्स, सोशल मीडिया आणि कार्टून पाहण्यामुळे मुलांचा स्क्रीन टाइम वेगाने वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, गरजेपेक्षा जास्त स्क्रीन पाहिल्यामुळे मुलांच्या डोळ्यांवर आणि मेंदूवर नकारात्मक परिणाम होत असून, त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या वर्तणुकीवर दिसून येत आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
जर मुलामध्ये दीर्घकाळ राग, चिडचिडेपणा, निद्रानाश, अभ्यासातील घसरण किंवा वागण्यात अचानक बदल दिसला तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे. वेळेत मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यास मोठी समस्या टाळता येऊ शकते.पूर्व दिल्लीतील जाफराबाद येथील एका खासगी शाळेत सातवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पालक सांगतात की, त्यांचा मुलगा आधी अभ्यासात हुशार आणि शांत होता.
एका सहावीतील विद्यार्थिनीला तिचे पालक रुग्णालयात घेऊन आले, कारण तिला आता एकटे राहायला आवडू लागले होते. आधी ती मित्रांसोबत खेळायची, पण हळूहळू सोशल मीडिया आणि ‘रील्स’ पाहण्यात जास्त वेळ घालवू लागली. पालकांना वाटले की है वयानुसार होणारे बदल आहेत, पण कालांतराने तिव्यात आत्मविश्वासाची कमतरता, उदासी आणि अभ्यासातील अनास्था दिसू लागली. कौन्सिलिंगमध्ये समोर आले की, मुलीला स्क्रीनवरून मिळणाऱ्या झटपट आनंदाची सवय झाली होती आणि ती खऱ्या जगापासून तुटली होती. उपचारानंतर हळूहळू तिच्या स्थितीत सुधारणा झाली.
डिजिटल उपकरणांच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी २० २० २० हा अत्यंत सोपा उपाय आहे, नेत्रतज्ज्ञ जगभरात या नियमाचा सल्ला देतात.प्रत्येक २० मिनिटे स्क्रीनकडे पाहिल्यानंतर एक छोटा ब्रेक घ्या. ब्रेक किमान २० सेकंदांचा असावा. २० सेकंदांच्या ब्रेक दरम्यान, तुमच्यापासून किमान २० फूट दूर असलेल्या कोणत्याही वस्तूवर तुमचे लक्ष केंद्रित करा.
मानव व्यवहार आणि संबद्ध विज्ञान संस्थेचे वरिष्ठ मानसोपचारतज्ज्ञ आणि मेडिकल डेप्युटी सुपरिटेंडेंट डॉ. ओमप्रकाश यांनी सांगितले की, आजच्या काळात मोबाईल आणि लॅपटॉप मुलांच्या शिक्षणाचा आणि मनोरंजनाचा भाग बनले आहेत, परंतु गरजेपेक्षा जास्त स्क्रीन टाइम मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि वर्तणुकीवर परिणाम करत आहे. पालकांना मुलांमध्ये चिडचिडेपणा, एकाग्रतेचा अभाव, झोपेच्या तक्रारी आणि सामाजिक दुराव्यासारखे बदल जाणवत आहेत. अशा परिस्थितीत घाबरून न जाता संतुलित आणि समंजस पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.
Ans: गाजर, लिंबूवर्गीय फळे (व्हिटॅमिन ए), पालक, काळे (मॅक्युलर डीजनरेशनसाठी), सॅल्मन आणि ट्यूना मासे (ओमेगा-३) यांसारखे पदार्थ खाणे फायदेशीर आहे.
Ans: A: मोतीबिंदू , काचबिंदू , दूरदृष्टी, दूरदृष्टी आणि वयानुसार होणारे फोकसिंगचे त्रास हे सामान्य डोळ्यांचे आजार आहेत.
Ans: होय, काही डोळ्यांचे व्यायाम दृष्टी सुधारण्यास आणि विशिष्ट डोळ्यांच्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकतात.