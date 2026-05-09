Space Mystery: पेंटागॉनचा ‘पँडोरा बॉक्स’! Aliens आणि UFO फाईल्समधील ‘त्या’ 161 कागदपत्रांनी जग हादरले; काय आहे चंद्रावरील रहस्य?

Extraterrestrial : पेंटागॉनने सध्या १६१ फायली प्रसिद्ध केल्या आहेत आणि भविष्यात आणखी कागदपत्रे प्रसिद्ध केली जाऊ शकतात. या फायलींमध्ये १९६० आणि १९७० च्या दशकातील अपोलो मोहिमांशी संबंधित अहवालांचा समावेश आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 01:21 PM
अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने परग्रहवासीयांविषयीचे मौन पहिल्यांदाच सोडले; UFO फाईल्समध्ये काय आढळले? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पेंटागॉनचा ऐतिहासिक खुलासा
  • अंतराळवीरांचे धक्कादायक दावे
  • ट्रम्प यांचा मास्टरस्ट्रोक

Pentagon UFO Files 2026 : मानवासाठी नेहमीच कुतूहलाचा आणि रहस्याचा विषय राहिलेल्या ‘परग्रहवासी’ (Aliens) आणि ‘अज्ञात उडणाऱ्या वस्तू’ (UFO) बाबत अमेरिकेने (America) आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय, म्हणजेच ‘पेंटागॉन’ने (Pentagon) अनेक दशकांपासून दडवून ठेवलेली रहस्ये उघड केली आहेत. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विशेष सूचनेनंतर, प्रशासनाने १६१ अत्यंत गोपनीय फाईल्स सार्वजनिक केल्या आहेत. या खुलाशाने केवळ शास्त्रज्ञांमध्येच नव्हे, तर सामान्य लोकांमध्येही मोठी खळबळ उडाली आहे.

अपोलो मोहिमेतील ‘ते’ रहस्यमय अनुभव

या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये सर्वात धक्कादायक माहिती १९६० आणि ७० च्या दशकातील प्रसिद्ध ‘अपोलो’ चंद्रा मोहिमांशी संबंधित आहे. चंद्रावर पाऊल ठेवणारे दुसरे मानव, बझ आल्ड्रिन (Buzz Aldrin) यांनी १९६९ मध्ये त्यांच्या प्रवासादरम्यान एक अत्यंत तेजस्वी आणि अनाकलनीय प्रकाश पाहिल्याची नोंद केली होती. त्यांच्या मते, अवकाशात एखादी गोष्ट सतत त्यांच्या यानाचा पाठलाग करत होती. तसेच, अपोलो १२ चे अंतराळवीर ॲलन बीन यांनीही चंद्राच्या पृष्ठभागावर चमकणारे कण आणि विचित्र दिवे पाहिल्याचा दावा केला होता. या फाईल्समध्ये अंतराळवीरांचे हे दावे जसेच्या तसे देण्यात आले आहेत, जे एलियन्सच्या अस्तित्वाकडे मोठे संकेत देतात.

जेमिनी ७ आणि फटाक्यांसारखे लखलखणारे दिवे

केवळ अपोलोच नाही, तर १९६५ च्या ‘जेमिनी ७’ (Gemini 7) मोहिमेतील धक्कादायक ऑडिओ रेकॉर्डिंगही आता समोर आले आहे. अंतराळवीर फ्रँक बोरमन यांनी मिशन कंट्रोलला माहिती दिली होती की, त्यांच्या यानाजवळ एक अज्ञात वस्तू घिरट्या घालत आहे आणि तिथे लाखो चमकणारे कण दिसत आहेत. १९७२ मधील अपोलो १७ च्या अंतराळवीरांनी तर अंतराळात चक्क ‘फटाक्यांच्या आतषबाजी’सारखा प्रकाश पाहिला होता. जरी काही शास्त्रज्ञांनी याला बर्फाच्या स्फटिकांचे परावर्तन म्हटले असले, तरी पेंटागॉनच्या या फाईल्समध्ये या घटनांना ‘अज्ञात’ श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.

मध्य पूर्वेतील ‘UFO’ व्हिडिओ आणि ट्रम्प यांची भूमिका

या नवीन खुलाशात केवळ जुन्याच नाही, तर अलीकडील काळातील पुराव्यांचाही समावेश आहे. इराक, सीरिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये अमेरिकन सैन्याने रेकॉर्ड केलेले काही व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. यामध्ये एक अंडाकृती वस्तू प्रचंड वेगाने उडताना दिसत आहे, जी मानवी तंत्रज्ञानाच्या पलीकडली वाटते. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी याबद्दल बोलताना म्हटले की, “जनतेला सत्य जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जर काहीतरी मोठे घडत असेल, तर ते लपवून ठेवण्यात अर्थ नाही.” ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे अमेरिकेत पारदर्शकतेच्या एका नवीन युगाची सुरुवात झाली असल्याचे मानले जात आहे.

राजकीय खळबळ आणि भविष्यातील संकेत

पेंटागॉनच्या या पावलामुळे अमेरिकन राजकारणातही दोन गट पडले आहेत. रिपब्लिकन नेत्यांनी याला ऐतिहासिक पाऊल म्हटले आहे, तर विरोधकांनी याला लोकांचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून विचलित करण्याचा प्रयत्न म्हटले आहे. मात्र, संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, ही केवळ सुरुवात आहे. १६१ फाईल्स हा केवळ एका मोठ्या हिमनगाचे टोक (Tip of the iceberg) असून, येणाऱ्या काळात एलियन्सच्या संपर्काचे अधिक ठोस पुरावे जगासमोर येऊ शकतात. तूर्तास, या कागदपत्रांनी हे सिद्ध केले आहे की, आपण ज्याला केवळ कल्पना समजत होतो, त्यामागे काहीतरी ठोस वास्तव दडलेले असू शकते.

Frequently Asked Questions

  • Que: पेंटागॉनने नेमक्या किती फाईल्स प्रसिद्ध केल्या आहेत?

    Ans: अमेरिकेच्या पेंटागॉनने सध्या १६१ अत्यंत गोपनीय (Classified) फाईल्स सार्वजनिक केल्या आहेत.

  • Que: बझ आल्ड्रिन यांनी चंद्रावर काय पाहिले होते?

    Ans: बझ आल्ड्रिन यांनी १९६९ मध्ये त्यांच्या चंद्र मोहिमेदरम्यान एक रहस्यमय तेजस्वी प्रकाश आणि एक अज्ञात वस्तू पाहिल्याचा दावा केला होता.

  • Que: हे खुलासे कोणाच्या आदेशावरून करण्यात आले आहेत?

    Ans: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रशासनाला पारदर्शकता आणण्याचे आदेश दिल्यानंतर हे दस्तऐवज प्रसिद्ध करण्यात आले.

Published On: May 09, 2026 | 01:21 PM

Saint Savatmali: "कांदा मुळा भाजी, अवघी विठाई माझी" असे अभंग म्हणणारे संत कोण होते? जाणून घ्या

Nashik News : तब्बल 15000 कारागिरांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड! पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर सराफ व्यावसायिकांत चिंता

Sunil Tatkare Sharad Pawar Meeting: सुनील तटकरे थेट शरद पवारांच्या भेटीचे कारण काय; तटकरेंनी स्पष्टच सांगितलं!

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?

१०० किलो वजनातून फिटनेस आयकॉनपर्यंत, प्रतीक यादवने लठ्ठपणाला कसे हरवले? जाणून घ्या परफेक्ट डाएट प्लॅन

चंद्रपूर किडनी रॅकेट प्रकरणातील मोठी अपडेट समोर; 'किडनी रॅकेटचा तपास आता…'

अखेर Android 17 वरून पडदा उठला! लवकरच बदलणार यूजर्सचा अनुभव… धाकड फीचर्स ठरणार गेमचेंजर

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Latur Crime News : रक्षकच भक्षक! पगार वाटपात २ कोटी ३८ लाखांचा डल्ला; लातूरमध्ये पोलिसांवरच गुन्हा

Kolhapur News : उल्लेखनीय कामगिरीच्या जोरावर शैक्षणिक कार्यक्षमता प्रतवारीत प्रथम क्रमांक 

