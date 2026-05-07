Skin Care Tips: काळे डाग आणि पिंपल्समुळे त्वचेवरील सौंदर्य कमी झाले आहे? रात्री झोपण्याआधी चेहऱ्यावर लावा जायफळ क्रीम

चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या आणि काळे डाग घालवण्यासाठी कोणत्याही महागड्या क्रीमचा वापर न करता जायफळच्या क्रिमचा वापर करावा. यामुळे चेहऱ्यावरील ग्लो वाढतो आणि त्वचा सुंदर दिसते.

Updated On: May 07, 2026 | 10:20 AM
वातावरणात होणारे बदल, कामाचा वाढलेला तणाव, मानसिक ताण, धूळ, माती आणि प्रदूषणामुळे त्वचेचे गंभीर नुकसान होते. चेहऱ्यावर पिंपल्स, मुरूम किंवा तरुण वयात चेहऱ्यावर सुरकुत्या येऊन त्वचा निस्तेज होऊन जाते. त्वचेचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर केला जातो तर कधी महागड्या स्किन ट्रीटमेंट करून त्वचेची काळजी घेतली जाते. चेहऱ्यावर आलेल्या पुरळ आणि पिंपल्सकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास चेहऱ्यावर खूप जास्त डाग येतात. त्वचेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वारंवार महागड्या स्किन केअरचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत.(फोटो सौजन्य – istock)

त्वचेची काळजी घेताना कायमच त्वचा वरून कशी सुंदर राहील याकडे जास्त लक्ष दिले जाते. पण त्वचा हायड्रेट आणि ग्लोइंग ठेवण्यासाठी त्वचेला आतून पोषण देणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. स्वयंपाक घरात उपलब्ध असलेले पदार्थ संपूर्ण शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतात. त्यामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग किंवा सुरकुत्या घालवण्यासाठी स्वयंपाक घरातील मसाल्यांचा वापर करावा. आज आम्ही तुम्हाला जायफळ क्रीम बनवण्याची सोपी कृती सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली जायफळ क्रीम आठवडाभर व्यवस्थित टिकून राहते आणि चेहऱ्यावर चमकदार ग्लो येतो. तरुण वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी जायफळ क्रीमचा वापर करावा.

साहित्य:

जायफळ पावडर
कोरफड जेल
गुलाब पाणी
विटामिन ई कँप्सूल
हळद

कृती:

जायफळ क्रीम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वाटीमध्ये कोरफड जेल घेऊन त्यात जायफळ घाला आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेल्या मिश्रणात गुलाब पाणी आणि चिमूटभर हळद, विटामिन ई कँप्सूल घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. तयार केलेली क्रीम काचेच्या लहानशा डब्यात भरून ठेवा. रात्री झोपण्याआधी त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून कोरडी करा आणि त्यानंतर तयार केलेली क्रीम लावून हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि पिंपल्स कमी होण्यास मदत होईल. त्वचेच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी कोरफड जेलचा वापर करावा. कोरफड जेल लावल्यामुळे त्वचा हायड्रेट राहण्यास मदत होते, तर जायफळमध्ये असलेल्या गुणधर्मांमुळे चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग कमी होतात. यामध्ये असलेले अँटी-बॅक्टेरिअल आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म चेहऱ्यावर सुरकुत्या आणि पिंपल्स येऊ देत नाहीत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

