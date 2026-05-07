Hair Care Tips: आठवड्यातून किती वेळा केस धुवणे योग्य? रोज केस धुतल्यामुळे उद्भवतात केसांसंबधित ‘या’ गंभीर समस्या

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर केसांच्या समस्या वाढू लागतात. सतत येणाऱ्या घामामुळे केस पूर्णपणे ओले होऊन जातात. केस ओले झाल्यानंतर ते व्यवस्थित कोरडे न झाल्यास केसांमध्ये कोंडा होऊन टाळूवर इन्फेक्शन वाढू लागते. गर्मी वाढल्यानंतर येणाऱ्या घामामुळे केस कमजोर होऊन जातात आणि केसांच्या समस्या वाढून केसांचे नुकसान होते. केसांमध्ये कोंडा झाल्यानंतर किंवा केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या हेअर केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. यामुळे फारसा फरक दिसून येत नाही. केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधरण्यासाठी कायमच हेअर केअर प्रॉडक्ट वापरणे आवश्यक नसते तर केसांची योग्य पद्धतीने काळजी घेणे, केस स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे. कामाच्या धावपळीमुळे महिलांना सतत केस स्वच्छ करणे शक्य होत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)
महिला आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा केस स्वच्छ करतात. पण दीर्घकाळ केस स्वच्छ आणि निरोगी ठेवण्यासाठी केसांची योग्य निगा राखणे फार आवश्यक आहे. केस स्वच्छ करताना कमीत कमी शाम्पूचा वापर करावा. आठवड्यातील ७ दिवस नेहमीच केस धुतल्यास केसांची मूळ कमकुवत होऊन केसांच्या मुळांना योग्य पोषण मिळणार नाही. चला तर जाणून घेऊया आठवड्यातून किती वेळा केस धुवावेत? याबद्दल सविस्तर माहिती.
आठवड्यातून २ ते ३ वेळा सौम्य शाम्पूचा वापर करून केस धुवावेत. पण ज्यांच्या टाळूवरील त्वचा खूप जास्त तेलकट किंवा चिकट आहे, अशांनी एक दिवस आड करून केस पाण्याने स्वच्छ करावेत. जर तुमचे केस कोरडे किंवा कुरळे असतील तर आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदाच केस स्वच्छ करावे. निरोगी केसांसाठी माइल्ड किंवा नैसर्गिक शाम्पूचा वापर करावा. यामुळे केसांना कोणतीही हानी पोहचणार नाही.
घाईगडबडीमध्ये केसांवर थेट शाम्पू लावून केस स्वच्छ केले जातात. पण असे करणे केसांसाठी धोक्याचे आहे. केसांवर थेट शाम्पू लावल्यामुळे केस अतिशय कोरडे आणि निस्तेज होऊन जातात. केसांची गुणवत्ता पूर्णपणे खराब होऊन जाते. याशिवाय केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो. त्यामुळे केस धुवताना शाम्पू कायमच पाण्यात मिक्स करून घ्यावा. त्यानंतर केसांवर लावून केस स्वच्छ धुवावे. यामुळे केस गळती थाबण्यासोबतच केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळतो.
केस धुवण्याच्या एक दिवस आधी रात्री झोपताना केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकापर्यंत सगळीकडे तेल लावून हलक्या हाताने केसांवर मसाज करावा. मसाज केल्यामुळे केसांमधील रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते आणि केसांच्या मुळांना भरपूर पोषण मिळते. वारंवार तुमचे केस गळत असतील तर कांद्याच्या रसात तेल मिक्स करून केसांवर लावावे.