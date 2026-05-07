Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How Many Times A Week Should You Wash Your Hair Washing Your Hair Every Day Causes Serious Hair Problems

Hair Care Tips: आठवड्यातून किती वेळा केस धुवणे योग्य? रोज केस धुतल्यामुळे उद्भवतात केसांसंबधित ‘या’ गंभीर समस्या

केस आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा धुवावे. वारंवार केस धुतल्यास केसांमध्ये कोंडा होऊन केस कोरडे पडतील. त्यामुळे निरोगी केसांसाठी योग्य हेअर केअर फॉलो करणे फार आवश्यक आहे.

Updated On: May 07, 2026 | 01:29 PM
Hair Care Tips: आठवड्यातून किती वेळा केस धुवणे योग्य? रोज केस धुतल्यामुळे उद्भवतात केसांसंबधित 'या' गंभीर समस्या

Hair Care Tips: आठवड्यातून किती वेळा केस धुवणे योग्य? रोज केस धुतल्यामुळे उद्भवतात केसांसंबधित 'या' गंभीर समस्या

Follow Us:
Follow Us:

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर केसांच्या समस्या वाढू लागतात. सतत येणाऱ्या घामामुळे केस पूर्णपणे ओले होऊन जातात. केस ओले झाल्यानंतर ते व्यवस्थित कोरडे न झाल्यास केसांमध्ये कोंडा होऊन टाळूवर इन्फेक्शन वाढू लागते. गर्मी वाढल्यानंतर येणाऱ्या घामामुळे केस कमजोर होऊन जातात आणि केसांच्या समस्या वाढून केसांचे नुकसान होते. केसांमध्ये कोंडा झाल्यानंतर किंवा केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या हेअर केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. यामुळे फारसा फरक दिसून येत नाही. केसांची खराब झालेली गुणवत्ता सुधरण्यासाठी कायमच हेअर केअर प्रॉडक्ट वापरणे आवश्यक नसते तर केसांची योग्य पद्धतीने काळजी घेणे, केस स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे. कामाच्या धावपळीमुळे महिलांना सतत केस स्वच्छ करणे शक्य होत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)

केस खूप जास्त कोरडे आणि पातळ झाले आहेत? वाढत्या उन्हाळ्यात घरीच तयार करा नॅचरल हेअर मास्क, केसांची होईल वाढ

महिला आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा केस स्वच्छ करतात. पण दीर्घकाळ केस स्वच्छ आणि निरोगी ठेवण्यासाठी केसांची योग्य निगा राखणे फार आवश्यक आहे. केस स्वच्छ करताना कमीत कमी शाम्पूचा वापर करावा. आठवड्यातील ७ दिवस नेहमीच केस धुतल्यास केसांची मूळ कमकुवत होऊन केसांच्या मुळांना योग्य पोषण मिळणार नाही. चला तर जाणून घेऊया आठवड्यातून किती वेळा केस धुवावेत? याबद्दल सविस्तर माहिती.

आठवड्यातून किती वेळा धुवावे?

आठवड्यातून २ ते ३ वेळा सौम्य शाम्पूचा वापर करून केस धुवावेत. पण ज्यांच्या टाळूवरील त्वचा खूप जास्त तेलकट किंवा चिकट आहे, अशांनी एक दिवस आड करून केस पाण्याने स्वच्छ करावेत. जर तुमचे केस कोरडे किंवा कुरळे असतील तर आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदाच केस स्वच्छ करावे. निरोगी केसांसाठी माइल्ड किंवा नैसर्गिक शाम्पूचा वापर करावा. यामुळे केसांना कोणतीही हानी पोहचणार नाही.

केसांना शाम्पू करण्याची योग्य पद्धत:

घाईगडबडीमध्ये केसांवर थेट शाम्पू लावून केस स्वच्छ केले जातात. पण असे करणे केसांसाठी धोक्याचे आहे. केसांवर थेट शाम्पू लावल्यामुळे केस अतिशय कोरडे आणि निस्तेज होऊन जातात. केसांची गुणवत्ता पूर्णपणे खराब होऊन जाते. याशिवाय केसांमध्ये खूप जास्त कोंडा होतो. त्यामुळे केस धुवताना शाम्पू कायमच पाण्यात मिक्स करून घ्यावा. त्यानंतर केसांवर लावून केस स्वच्छ धुवावे. यामुळे केस गळती थाबण्यासोबतच केसांच्या वाढत्या समस्यांपासून आराम मिळतो.

कडाक्याच्या उन्हामुळे केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत? केस कायमचे ताजेतवाने ठेवण्यासाठी फॉलो करा तज्ज्ञांनी दिलेल्या टिप्स

केस धुवण्याच्या एक दिवस आधी रात्री झोपताना केसांच्या मुळांपासून ते अगदी टोकापर्यंत सगळीकडे तेल लावून हलक्या हाताने केसांवर मसाज करावा. मसाज केल्यामुळे केसांमधील रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत होते आणि केसांच्या मुळांना भरपूर पोषण मिळते. वारंवार तुमचे केस गळत असतील तर कांद्याच्या रसात तेल मिक्स करून केसांवर लावावे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: How many times a week should you wash your hair washing your hair every day causes serious hair problems

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 01:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण
1

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे
2

Curry Leaves: वेटलॉस ते ब्लड शुगर कंट्रोल; कढीपत्ता आरोग्यासाठी वरदान, वाचा अद्भुत फायदे

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ
3

उन्हाळ्यात घामामुळे केस चिकट आणि तेलकट होऊन जातात? ‘या’ पद्धतीने घ्या केसांची काळजी, केस राहतील स्वच्छ

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू
4

Hair Care Tips: १० रुपयांमध्ये केस होतील चमकदार आणि काळेभोर! घरीच सोप्या पद्धतीमध्ये तयार करा नॅचरल रिठा शाम्पू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

May 17, 2026 | 01:19 PM
गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral

गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral

May 17, 2026 | 01:16 PM
काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

काय सांगता… हवेत इशारा करताच टाईप होणार मेसेज! Meta चे नवे स्मार्ट ग्लासेस ठरणार गेमचेंजर, असे आहेत फीचर्स

May 17, 2026 | 01:16 PM
UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

May 17, 2026 | 12:55 PM
Shanishingnapur : शनि जयंतीला पोलीस प्रशासनाचे कौतुकास्पद नियोजन; शनिभक्तांकडून कौतुकाचा वर्षाव

Shanishingnapur : शनि जयंतीला पोलीस प्रशासनाचे कौतुकास्पद नियोजन; शनिभक्तांकडून कौतुकाचा वर्षाव

May 17, 2026 | 12:54 PM
Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

Rahu Gochar 2026: मे महिन्याच्या अखेरीस राहू बदलणार आपली चाल, पुढील दोन महिने या राशींचे लोक होतील मालामाल

May 17, 2026 | 12:50 PM
IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

IIT DELHI: इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आयआयटी बॉम्बेला मागे टाकत ‘या’ संस्थेने पटकावले देशात अव्वल स्थान….

May 17, 2026 | 12:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM