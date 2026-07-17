Jagannath Rath Yatra Trip : पुरीच्या जगन्नाथ रथयात्रेला जाणार आहात? मग ‘या’ काही गोष्टी आधीच जाणून घ्या

देशातील अनेक धार्मिक उत्सवांमध्ये पुरीची जगन्नाथ रथयात्रा एक वेगळे स्थान मिळवते. या सोहळ्यात देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भक्त उपस्थित राहतात. श्रद्धा, परंपरा आणि भक्तीचा सुंदर संगम अनुभवायला असेल, तर ही यात्रा आयुष्यात एकदा तरी पाहावी अशी अनेकांची इच्छा असते. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्याने प्रवासाचे नियोजन आधीच करणे खूप महत्त्वाचे ठरते. योग्य तयारी असेल तर संपूर्ण प्रवास अधिक सुखकर आणि तणावयुक्त होतो. (Jagannath Rath Yatra Trip)
यंदा रथयात्रेच्यानिमित्ताने पुरीमध्ये अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले आहेत. यामुळे या दिवसांता शहरात भाविकांची मोठी वर्दळ असणार आहे. जर तुम्हीही या काळात दर्शनासाठी जाण्याचा विचार करत असाल, तर काही गोष्टी आधीच लक्षात ठेवल्यास कोणताही त्रास होणार नाही.
प्रवासाची तयारी आधीच करा…
रथयात्रेच्या काळात रेल्वे, विमान आणि हॉटेल्सची मागणी खूप वाढते. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट पाहू नका. तिकिटे आणि राहण्याची सोय शक्य तितक्या लवकर निश्चित करा. त्यामुळे उधळपट्टी टाळता येईल आणि मनःशांतीने प्रवास करता येईल. कपड्यांची निवड करताना हवामानाचा विचार करा. हलके आणि आरामदायक कपडे, पावसापासून बचावासाठी छत्री किंवा रेनकोट, चालण्यासाठी योग्य पादत्राणे, पाण्याची बाटली आणि आवश्यक औषधे सोबत ठेवा. ओळखपत्र जवळ ठेवणेही आवश्यक आहे.
मंदिरातील नियम जाणून घ्या
जगन्नाथ मंदिरात प्रवेश करताना काही नियमांचे पालन करावे लागते. मोबाईल, कॅमेरा किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आत नेण्याची परवानगी नसते. त्यामुळे अशा वस्तू ठेवण्यासाठी उपलब्ध सुविधेचा वापर करावा. दर्शनासाठी निश्चित प्रवेशमार्गाचा वापर करावा. गर्दीच्या वेळी घाईगडबड करू नये आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करणे प्रत्येकासाठी आवश्यक असते. त्यामुळे दर्शनही सुरळीत होते आणि कोणतीही अडचण निर्माण होत नाही.
पुरीपर्यंत कसे पोहोचाल?
पुरीला जाण्यासाठी रेल्वे हा सर्वात सोयीचा पर्याय मानला जातो. देशातील अनेक शहरांतून थेट गाड्या उपलब्ध आहेत. हवाई प्रवास करणाऱ्यांसाठी भुवनेश्वर विमानतळ सर्वात जवळ आहे. तेथून टॅक्सी किंवा बसने सहज पुरी गाठता येते. राहण्याची व्यवस्था करताना आपल्या बजेटनुसार पर्याय निवडता येतात. धर्मशाळा, साधी हॉटेल्स तसेच आलिशान निवासाचीही सुविधा येथे उपलब्ध आहे. मात्र, यात्रेच्या दिवसांत सर्व ठिकाणे लवकर भरतात, त्यामुळे आगाऊ आरक्षण करणेच योग्य ठरेल.
पुरीची जगन्नाथ रथयात्रा का आहे जगप्रसिद्ध? जाणून घ्या इतिहास, परंपरा …
दर्शनासोबत फिरायलाही वेळ काढा
फक्त रथयात्राच नाही, तर पुरीमध्ये पाहण्यासारखी अनेक ठिकाणे आहेत. जगन्नाथ मंदिरासोबत गुंडीचा मंदिर, स्वर्गद्वार किनारा, गोल्डन बीच, लोकनाथ मंदिर आणि रघुराजपूर हे गावही पर्यटकांच्या पसंतीचे आहे. या ठिकाणी ओडिशाची संस्कृती आणि पारंपरिक कला जवळून अनुभवता येते. जर दोन दिवसांचा प्रवास आखला, तर धार्मिक दर्शनासोबत समुद्रकिनाऱ्याची सफरही करता येते. त्यामुळे सहल अधिक संस्मरणीय बनते.
गर्दीत स्वतःची आणि कुटुंबाची काळजी घ्या
रथयात्रेदरम्यान प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यावर सतत लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. त्यांना एकटे सोडू नका. वेळोवेळी विश्रांती घ्या आणि पुरेसे पाणी प्या. महागड्या वस्तू किंवा जास्त रोख रक्कम सोबत ठेवणे टाळा. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. अडचण आल्यास अधिकृत मदत केंद्र किंवा पोलिसांची मदत घ्या. सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करू नका आणि बॅरिकेड्स ओलांडण्याचा प्रयत्नही करू नका.
खर्च किती येऊ शकतो?
प्रवासाचा खर्च हा तुम्ही कोणत्या शहरातून येता, कोणते वाहतुकीचे साधन निवडता आणि कुठे राहता यावर अवलंबून असतो. साधारणपणे एका व्यक्तीसाठी दोन दिवसांच्या प्रवासासाठी ५ ते १२ हजार रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित असू शकतो. आगाऊ बुकिंग केल्यास काही प्रमाणात खर्च कमी होऊ शकतो.
Jagannath Rath Yatra 2025: जगन्नाथ रथ यात्रा कधी होणार सुरु? जाणून …
शेवटचा सल्ला
पुरीची जगन्नाथ रथयात्रा ही केवळ धार्मिक परंपरा नाही, तर लाखो लोकांच्या श्रद्धेचा आणि संस्कृतीचा उत्सव आहे. योग्य नियोजन, आवश्यक तयारी आणि नियमांचे पालन केल्यास हा प्रवास आयुष्यभर लक्षात राहील. त्यामुळे घाई न करता आधी सर्व माहिती मिळवा, प्रवासाचे नियोजन करा आणि भक्तिभावाने या अविस्मरणीय सोहळ्याचा आनंद घ्या.