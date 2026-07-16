Puri Rath Yatra 2026 : मोठी बातमी! पुरी जगन्नाथ रथयात्रेत चेंगराचेंगरी; 200 भाविक जखमी, श्वास कोंडल्याने एका भाविकाचा मृत्यू

मिळालेल्या माहितीनुसार, रथयात्रा पाहण्यासाठी लाखो भाविक पुरीत दाखल झाले होते. ग्रँड रोडवर असलेल्या मार्केट चौक आणि मिरची कोर्ट चौकादरम्यान या यात्रेसाठी भाविक मोठ्या संख्येनं जमले होते. याच दरम्यान ही घटना घडली आहे. गर्दी अचानक वाढल्याने काही ठिकाणी भाविकांचा तोल गेला आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. याच दरम्यान चेंगराचेंगरी झाली. अनेक जण खाली पडल्याने त्यांना गंभीर दुखापत झाली.
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या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, आपत्कालीन बचाव पथके आणि वैद्यकीय कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना जवळच्या विविध रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. काही जणांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहितीही समोर येत आहे. या घटनेनंतर प्रशासनाने घटनास्थळी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात केला असून गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुर्घटनेची नेमकी कारणे आणि सुरक्षाव्यवस्थेतील त्रुटींचा तपासही सुरू करण्यात आला आहे.
दरवर्षी भगवान जगन्नाथांच्या रथयात्रेसाठी देश-विदेशातून लाखो भाविक पुरीत येतात. त्यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन आणि सुरक्षेची जबाबदारी प्रशासनासाठी मोठे आव्हान असते. यंदाच्या दुर्घटनेमुळे रथयात्रेतील गर्दी नियंत्रणाच्या व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
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