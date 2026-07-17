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Business Ideas : गावातून लक्षाधीश बना! कमी गुंतवणुकीत सुरू करा ‘हे’ 20 बिझनेस; 16 व्या नंबरची भन्नाट आयडिया

Updated On: Jul 17, 2026 | 06:14 PM IST
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सारांश

गावात राहून कमी गुंतवणुकीत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा आहे? जाणून घ्या अशा २० उत्तम बिझनेस आयडिया, ज्यातून तुम्ही मिळवू शकता बंपर कमाई. यातील १६ वी आयडिया मनोरंजनासोबतच आहे अत्यंत फायदेशीर!

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • गावातून लक्षाधीश बना!
  • कमी गुंतवणुकीत सुरू करा ‘हे’ 20 बिझनेस;
  • 16 व्या नंबरची आयडिया आहे भन्नाट
Business Ideas for Village: पूर्वी, गावांमध्ये उत्पन्नाचे फारसे स्रोत नव्हते. त्यामुळे बहुतेक लोक कामासाठी आपली कुटुंबे सोडून शहरांकडे जात असत. पण आता गोष्टी बदलल्या आहेत. आता तुम्ही गावात कमी भांडवलात व्यवसाय सुरू करू शकता, ज्यातून चांगला रिटर्न मिळू शकतो. तर मग, जाणून घेऊयात की सध्या ते २० व्यवसाय कोणते आहेत?

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१ . ट्यूशन बिजनेस
जर तुम्हाला कोणत्याही विषयाचे चांगले ज्ञान असेल, तर तुम्ही मुलांना शिकवणी देऊ शकता. हे कमी खर्चात होईल आणि त्यातून चांगले मासिक उत्पन्न मिळू शकेल.

२. ऑनलाइन वस्तू विका
ऑनलाइन शॉपिंग आता केवळ शहरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती आता ग्रामीण भागातही लोकप्रिय होत आहे. तुम्ही फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनसारख्या प्लॅटफॉर्मवर वस्तू विकू शकता. यासाठी तुम्हाला दुकान उघडण्याचीही गरज नाही.

३. यूट्यूबवर व्हिडिओ तयार करा
आजकाल लोक यूट्यूबवर व्हिडिओ बनवून चांगले पैसे कमवत आहेत. तुम्ही स्वयंपाक आणि ग्रामीण जीवनशैली यांसारख्या विषयांवरही व्हिडिओ बनवू शकता. एकदा तुमचे यूट्यूब चॅनल यशस्वी झाले की, तुम्ही दरमहा चांगले उत्पन्न मिळवाल.

४. मोबाईल दुरुस्ती
आजकाल मोबाईल फोन सर्वत्र उपलब्ध आहेत, परंतु ग्रामीण भागात दुरुस्तीची दुकाने दुर्मिळ आहेत. मोबाईल दुरुस्तीचे दुकान उघडणे हे एक चांगले यश ठरू शकते.

५. वेबसाइट बनवून पैसे कमवा
जर तुम्हाला वेब डिझाइन किंवा ब्लॉगिंगचे चांगले ज्ञान असेल, तर तुम्ही वेबसाइट तयार करून जाहिरात आणि अफिलिएट मार्केटिंगद्वारे पैसे कमवू शकता.

६. मिनी बँक (CSP)
बँकिंग सेवा पुरवण्यासाठी तुम्ही CSP केंद्र उघडू शकता. याच्या माध्यमातून, तुम्ही खाते उघडणे, पैसे काढणे आणि जमा करणे यांसारख्या सेवांवर कमिशन मिळवू शकता.

७. CSC केंद्र उघडा
CSC च्या माध्यमातून लोकांना शासकीय आणि डिजिटल सेवा पुरवल्या जातात. यामुळे प्रत्येक व्यवहारावर कमाई करण्याची संधी मिळते.

८. अगरबत्तीचा व्यवसाय
अगरबत्ती बनवण्याचा व्यवसाय कमी खर्चाचा असून गावांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे, आणि त्याला वर्षभर मागणी असते. यातूनही तुम्ही उत्पन्न मिळवू शकता.

९. दुधाचा व्यवसाय
दुधाचा व्यवसाय एक आश्वासक व्यवसाय आहे; यामुळे तुम्ही घरे, दुकाने आणि डेअरींना दुधाचा पुरवठा करू शकता. यातून लक्षणीय उत्पन्न मिळू शकते.

१०. फास्ट फूडचा व्यवसाय
आजकाल प्रत्येकाला फास्ट फूड आवडते. तुम्ही शाळेबाहेर किंवा बाजारात फास्ट-फूडचा स्टॉल सुरू करू शकता. यासाठी जास्त गुंतवणुकीची आवश्यकता नसते आणि चांगली विक्री होते.

११. कुक्कुटपालन
कोंबड्या पाळून, तुम्ही त्यांची अंडी आणि पिल्ले दोन्ही विकू शकता. याला लोकांमध्ये मोठी मागणी आहे.

१२. दुग्धव्यवसाय
तुम्ही मोठ्या प्रमाणावर दुग्धव्यवसाय सुरू करून दूध किंवा इतर दुग्धजन्य पदार्थ विकू शकता.

१३. केटरिंग व्यवसाय
गावांमध्ये लग्न आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये केटरिंगला मागणी असते. एकदा तुमचा व्यवसाय स्थापित झाला की, तो एक फायदेशीर व्यवसाय बनू शकतो.

१४. इलेक्ट्रॉनिक दुरुस्ती
तुम्ही रेफ्रिजरेटर, कूलर, टीव्ही, पंखे आणि इतर उपकरणांसारख्या घरगुती उपकरणांसाठी दुरुस्तीचे दुकान उघडू शकता. गावांमध्ये यांना जास्त मागणी असते.

१५. आरओ वॉटर प्लांट
गावांमध्ये स्वच्छ पाण्याची सतत मागणी असते. जिथे स्वच्छ पाण्याची कमतरता आहे, तिथे तुम्ही पाणीपुरवठा करण्यासाठी आरओ प्लांट बसवू शकता. यातून चांगले उत्पन्नही मिळेल.

१६. डीजे साउंड व्यवसाय
गावांमध्ये लग्न आणि पार्ट्यांसाठी डीजे साउंडला मागणी असते. तुम्हाला फक्त एकदाच उपकरणे खरेदी करावी लागतील, त्यानंतर तुम्ही दीर्घकाळ पैसे कमवू शकता.

१७. टेंट हाऊस व्यवसाय
डीजे साउंडसोबतच, लग्न आणि इतर कार्यक्रमांसाठी तंबू, खुर्च्या आणि इतर उपकरणे भाड्याने दिली जाऊ शकतात.

१८. मत्स्यपालन
मत्स्यपालनाचा व्यवसाय सुरू केला जाऊ शकतो. कमी किमतीत विकून तुम्ही चांगला नफा कमवू शकता.

१९. मधमाशी पालन
शहरे आणि गावे या दोन्ही ठिकाणी मधाला मागणी आहे, त्यामुळे मधमाशी पालन अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहे.

२०. तांदूळ गिरणी
तुम्ही तांदूळ उत्पादक भागात तांदूळ गिरणी उभारू शकता आणि शेतकऱ्यांना प्रक्रिया सुविधा पुरवू शकता.

लक्षात ठेवण्यासारख्या काही गोष्टी

कोणताही व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी, काही गोष्टी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी, सर्वाधिक मागणी कुठे आहे याचा विचार करा. तुम्ही तुमच्या बजेटनुसार आणि लोकांच्या मागणीनुसार हा व्यवसाय सुरू करू शकता. तसेच, व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी आवश्यक परवान्यांबद्दल माहिती मिळवण्याची खात्री करा. थोड्या प्रयत्नांनी, हे व्यवसाय गावांमध्ये भरभराटीला येऊ शकतात आणि तुमच्यासाठी उत्पन्न मिळवून देऊ शकतात.

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Web Title: 20 profitable business ideas for village high income source see details marathi news

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Published On: Jul 17, 2026 | 06:14 PM

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