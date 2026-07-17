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‘केवळ सत्तेच्या एखाद्या तुकड्यासाठी..,’ राष्ट्रवादीच्या एनडीए प्रवेशाच्या चर्चांवर अंबादास दानवे यांचे परखड मत

Updated On: Jul 17, 2026 | 06:03 PM IST
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सारांश

राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या एनडीए प्रवेशाच्या चर्चांनी वेग घेत असतानाच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अंबादास दानवे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. शरद पवार भाजपसोबत जातील असे वाटत नसल्याचे सांगतानाच अर्थखात्याच्या चर्चेवरही त्यांनी भाष्य केले.

'केवळ सत्तेच्या एखाद्या तुकड्यासाठी..,' राष्ट्रवादीच्या एनडीए प्रवेशाच्या चर्चांवर अंबादास दानवे यांचे परखड मत

'केवळ सत्तेच्या एखाद्या तुकड्यासाठी..,' राष्ट्रवादीच्या एनडीए प्रवेशाच्या चर्चांवर अंबादास दानवे यांचे परखड मत

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विस्तार
  • एनडीए प्रवेशाच्या चर्चांवर अंबादास दानवेंची पहिली प्रतिक्रिया
  • ‘शरद पवार भाजपसोबत जातील असे वाटत नाही,’ असे स्पष्ट मत
  • जयंत पाटील आणि अर्थखात्याचा अंतिम निर्णय दिल्लीतच होईल, असा दावा
 

राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) एनडीएमध्ये सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांना वेग आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटींनंतर राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्क सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

‘शरद पवार भाजपसोबत जातील असे वाटत नाही’

अंबादास दानवे म्हणाले की, “शरद पवार यांचा पक्ष भारतीय जनता पक्ष आणि प्रतिगामी शक्तींविरोधात सातत्याने लढत आला आहे. त्यामुळे केवळ सत्तेच्या एखाद्या तुकड्यासाठी ते भाजपसोबत जातील, असे मला तरी वाटत नाही. मात्र, राजकारणात कोणाच्या मनात काय आहे, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही.” त्यांच्या या वक्तव्यामुळे सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना आणखी चालना मिळाली आहे.

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जयंत पाटील आणि अर्थखात्याच्या चर्चेवर प्रतिक्रिया

जयंत पाटील यांना अर्थखाते मिळण्याची चर्चा सुरू असल्याबाबत विचारले असता दानवे म्हणाले की, अर्थखाते कोणाला द्यायचे याचा निर्णय एकनाथ शिंदे किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात नाही. अंतिम निर्णय दिल्लीतूनच होतो.

ते पुढे म्हणाले, “शिंदे स्वतः काही ठरवू शकत नाहीत, तर अर्थखात्याचा निर्णय काय घेणार? हे सर्व दिल्लीतच ठरणार आहे.”

दिल्लीतील राजकीय हालचालींवरही भाष्य

दिल्लीत वाढलेल्या राजकीय हालचालींबाबत विचारले असता दानवे यांनी सावध भूमिका घेतली. “केवळ शक्यतांवर भाष्य करण्यात अर्थ नाही. घडामोडी प्रत्यक्ष घडल्यानंतरच त्यावर बोलणे योग्य ठरेल,” असे ते म्हणाले.

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जयंत पाटलांना अर्थखाते मिळणार?

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. याला काही काही तास उलटत नाहीत तोच ते आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर एकनाथ शिंदेंच्या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात विविध शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. विशेषतः, संभाव्य मंत्रिमंडळ फेरबदलात जयंत पाटील यांना महत्त्वाची जबाबदारी मिळू शकते, याची चर्चा सुरू आहे. पण जयंत पाटील यांना अर्थमंत्रीपद मिळणार असल्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा पुष्टी करण्यात आलेली नाही. सध्या या संदर्भात फक्त राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कच काढले जात आहे.

Web Title: Ambadas danve on sharad pawar nda speculation jayant patil finance ministry

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Published On: Jul 17, 2026 | 06:03 PM

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