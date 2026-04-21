काश्मीर फिरण्याचा प्लॅन करा Cancel, एप्रिलमध्ये या तारखेपर्यंत जारी केलाय अलर्ट...

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, गुलमर्ग, सोनमर्ग आणि पहलगाम याभागंमध्ये दाट हिमवर्षाव होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काश्मीर खोऱ्यात आणि जम्मूच्या मैदानी प्रदेशातही मुसळधार पावसाची शक्यता असून यामुळे डोंगराळ रस्ते निसरडे होऊन प्रवास करणे कठीण बनेल. यामुळे परिणामी रस्ते बंद होतील ज्यामुळे वाहतुकीत व्यत्यय येऊ शकतो. यामुळेच याकाळात प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यायला हवी. प्रवास करताना सावधगिरी बाळगणे फार गरजेचे आहे ज्यामुळे अपघातांचा धोका टाळता येईल.
प्रवाशांसाठी सूचना
काश्मीरमध्ये प्रवासासाठी गेलेल्या लोकांना याकाळात हवामानाच्या बदलांवर नियमितपणे लक्ष ठेवायला हवे. या काळात जास्त उंचीच्या ठिकाणांवर जाणे टाळावे. थंडी आणि पावसापासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी बूट आणि उबदार कपड्यांसारख्या आवश्यत वस्तू सोबत ठेवा. लहान मुले आणि वृद्ध लोकांनी तर विशेष काळजी घ्यावी. हवामानातील बदलांनुसार तुमच्या प्रवासाच्या नियोजनामध्ये बदल करा. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडे चुकूनही दुर्लक्ष करु नका.
काश्मीरचे हवामान आणि सौंदर्य
एप्रिल महिन्यात काश्मीरचे साैंदर्य आणि हवामान फार सुंदर होते. पण इथे अचानक हवामान बदलाचा धोका असतो. हंगामामुळे प्रवाशांना येथे प्रवास करताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. यामुळेच १० एप्रिलपासून काश्मीरला भेट देण्याची योजना आखणाऱ्यांनी आपल्या प्लॅनिंगमध्ये विशेष लक्ष द्यायला हवे. योग्य रितीने प्लॅनिंग करुन आणि योग्य काळात ठिकाणाला भेट दिल्यास तुम्ही येथील साैंदर्याचा मनमुरादपणे आनंद लुटू शकता. तुम्हाला जर शक्य असेल तर १० एप्रिलपर्यंत आपला आपला प्रवास पुढे ढकलणे तुमच्यासाठी फायद्याचे ठरेल.