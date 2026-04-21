Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Make Cool Ice Cream From Nutritious Sweet Potato During Growing Summer Special Recipe

विकतचे कशाला? वाढत्या उन्हाळ्यात पौष्टिक रताळ्यापासून बनवा थंडगार आईस्क्रीम, कधीच विसरणार नाही पदार्थाची चव

वाढत्या उन्हाळ्यात सोप्या पद्धतीमध्ये घरी रताळ्याचे आईस्क्रीम बनवू शकता. रताळ शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरते. याशिवाय लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांना रताळ्याचे आईस्क्रीम खायला खूप जास्त आवडेल.

Updated On: Apr 21, 2026 | 08:00 AM
वाढत्या उन्हाळ्यात पौष्टिक रताळ्यापासून बनवा थंडगार आईस्क्रीम

वाढत्या उन्हाळ्यात पौष्टिक रताळ्यापासून बनवा थंडगार आईस्क्रीम

Follow Us:
Follow Us:

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर प्रत्येकाला काहींना काही थंड आणि गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं आईस्क्रीम खायला खूप जास्त आवडते. वेगवेगळ्या फ्लेवरचे आईस्क्रीम विकत आणून खाल्ले जातात. पण बऱ्याचदा विकत आणलेले आईस्क्रीम बनवण्यासाठी दूषित पाण्याचा वापर किंवा खराब झालेल्या दुधाचा, शरीरास हानिकारक ठरणाऱ्या पदार्थांचा वापर केला जातो. त्यामुळे सोप्या पद्धतीमध्ये घरी सुद्धा तुम्ही आईस्क्रीम बनवू शकता. आज आम्ही तुम्हाला पौष्टिक रताळ्याचा वापर करून थंडगार आईस्क्रीम बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले आईस्क्रीम चवीला अतिशय सुंदर लागते. रताळ्याचा वापर करून बनवलेले आईस्क्रीम खाल्ल्यानंतर ते पुन्हा पुन्हा खाण्याची इच्छा होईल. रताळ शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे.यामध्ये असलेल्या पोषक घटकांमुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. चला तर जाणून घेऊया आईस्क्रीम बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – pinterest)

कडक उन्हात पोटाला मिळेल तात्काळ थंडावा! ५ मिनिटांमध्ये तयार करा ताजे पुदिन्याचे थंडगार सरबत, राहाल कायमच फ्रेश

साहित्य:

  • रताळी
  • खजूर
  • कोको पावडर
  • गूळ
  • व्हॅनिला इसेन्स
  • ओल्या खोबऱ्याचे दूध
कडक उन्हाळ्यात पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी बनवा गोकर्णच्या फुलांपासून रेस्टॉरंट स्टाईल Blue Lagoon Mocktail

कृती:

  • रताळ्याचे आईस्क्रीम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, रताळी स्वच्छ पाण्याने धुवून शिजवून घ्या. थंड झालेल्या रताळ्याची साल काढा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात शिजवलेले रताळी, खजूर, कोको पावडर, गुळ पावडर, मीठ, व्हॅनिला इसेन्स आणि ओल्या खोबऱ्याचे दूध घालून बारीक वाटून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात आईस्क्रीमचे मिश्रण वाटल्यास ते व्यवस्थित मिक्स होईल आणि स्मूदी तयार होईल.
  • तयार केलेले मिश्रण काचेच्या कंटेनरमध्ये ओतून दोन ते तीन एका हलकेसे मिक्स करा. यामुळे त्यातील हवा निघून जाईल आणि आईस्क्रीम व्यवस्थित सेट होईल.
  • आईस्क्रीमवर तुम्ही बारीक केलेला सुका मेवा सुद्धा टाकू शकता. यामुळे पदार्थाची चव चांगली लागेल.
  • ५ ते ६ तास आईस्क्रीम फ्रिजमध्ये व्यवस्थित सेट करून झाल्यानंतर नंतर खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले रताळ्याचे थंडगार आईस्क्रीम.

Web Title: Make cool ice cream from nutritious sweet potato during growing summer special recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’
1

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
2

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
3

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’
4

Recipe : कलिंगडापासून नाही तर या कच्च्या फळापासून तयार करा रंगीबेरंगी सर्वांच्या आवडीची ‘टूटी-फ्रूटी’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकला नंतर…

Kalyan Crime: संतापजनक! रेल्वे स्थानकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; आधी मोबाइल हिसकला नंतर…

May 17, 2026 | 01:35 PM
Bank Account मध्ये चुकून आलेत पैसे? खुश होऊ नका; एक चूक आणि थेट 60% टॅक्ससह बसणार मोठा पेनाल्टीचा झटका!

Bank Account मध्ये चुकून आलेत पैसे? खुश होऊ नका; एक चूक आणि थेट 60% टॅक्ससह बसणार मोठा पेनाल्टीचा झटका!

May 17, 2026 | 01:30 PM
Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

Smart Car Key : 90% लोकांना माहीतच नाही! कारच्या चावीमध्ये लपलीत ‘ही’ 5 गुप्त वैशिष्ट्ये; उन्हाळ्यात होईल मोठा फायदा

May 17, 2026 | 01:26 PM
सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

सुरतमधून लव्ह जिहादचे नवे प्रकरण उघड, रहिम नाही रोहन बनून महिला वकिलाला जाळ्यात ओढले, शारीरिक शोषणाचा आरोप

May 17, 2026 | 01:23 PM
RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 17, 2026 | 01:22 PM
मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

मुळा-मुठा नदीकाठची गावे दूषित पाण्याच्या विळख्यात; 70 ते 80 गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर

May 17, 2026 | 01:19 PM
गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral

गटारात पाडलं, अंगावर धावले, पण…, रात्रीच्या अंधारात चोरांचा हल्ला; वाघिणीने गुंडांना असं पळवून लावलं, Video Viral

May 17, 2026 | 01:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM