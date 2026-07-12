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IND vs ENG ODI: टी-२० मधील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी रोहित-विराट सज्ज! भारत-इंग्लंड वन-डे मालिका कधी आणि कुठे? जाणून घ्या टाईमिंग

Updated On: Jul 12, 2026 | 08:11 PM IST
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सारांश

IND vs ENG ODI Series: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील ३ सामन्यांची वन-डे मालिका १४ जुलैपासून सुरू होत आहे. टी-२० मधील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली सज्ज झाले आहेत. पाहा संपूर्ण शेड्युल आणि संघ.

IND vs ENG ODI: टी-२० मधील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी रोहित-विराट सज्ज! भारत-इंग्लंड वन-डे मालिका कधी आणि कुठे? जाणून घ्या टाईमिंग
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विस्तार
  • टी-२० मधील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी रोहित-विराट सज्ज!
  • भारत-इंग्लंड वन-डे मालिका कधी आणि कुठे?
  • जाणून घ्या टाईमिंग
IND vs ENG ODI Series Schedule: इंग्लंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत ०-४ असा दारुण पराभव पत्करल्यानंतर, भारतीय संघ आता एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये जोरदार पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल. भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG) यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका १४ जुलैपासून सुरू होणार आहे. या मालिकेत शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करेल, तर दोन अनुभवी खेळाडू, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली, हे देखील मैदानात उतरतील. या मालिकेत, भारतीय संघ इंग्लंडकडून झालेल्या टी-२० पराभवाचा बदला घेण्याचा प्रयत्न करेल. बीसीसीआयने या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा आधीच केली आहे. चला तर मग, भारत-इंग्लंड एकदिवसीय मालिकेसंबंधित संपूर्ण इतर महत्त्वाची माहिती जाणून घेऊया.

विराट कोहली दीर्घ प्रतीक्षेनंतर मैदानात परतणार

भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पुनरागमन करणार आहे. ३७ वर्षीय कोहलीने भारतासाठी आपला शेवटचा एकदिवसीय सामना १८ जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता. कसोटी आणि टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यामुळे, विराट आता फक्त एकदिवसीय क्रिकेट खेळतो, त्यामुळे चाहत्यांना त्याला मैदानात पाहण्यासाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. कोहलीची यापूर्वी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी निवड झाली होती, परंतु आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यादरम्यान झालेल्या दुखापतीमुळे तो सामना खेळू शकला नाही. आता, कोहली पूर्णपणे तंदुरुस्त असून इंग्लंडविरुद्ध चमकदार कामगिरी करण्यास सज्ज आहे.

भारतीय संघात बदल

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंच्या उपस्थितीमुळे भारतीय फलंदाजी पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत दिसत आहे. टी-२० मालिकेत सहभागी असलेल्या कर्णधार श्रेयस अय्यर व्यतिरिक्त, ईशान किशन, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्यांश शेडगे, वॉशिंग्टन सुंदर आणि अर्शदीप सिंग यांचाही एकदिवसीय संघात समावेश आहे. तथापि, मालिका सुरू होण्यापूर्वी संघात एक बदल करण्यात आला आहे.

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हर्षित राणा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर

वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागी युवा वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादवला संघात स्थान देण्यात आले आहे. अनुभवी वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह या मालिकेत वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करेल. आता, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघ टी-२० मालिकेतील पराभव विसरून आपल्या मोहिमेची सुरुवात विजयाने करण्याचा प्रयत्न करेल.

भारत-इंग्लंड एकदिवसीय मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका १४ जुलैपासून सुरू होईल. मालिकेतील पहिला सामना बर्मिंगहॅममधील एजबॅस्टन येथे खेळला जाईल. दुसरा एकदिवसीय सामना १६ जुलै रोजी कार्डिफमध्ये, तर तिसरा सामना १९ जुलै रोजी लंडनमधील ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. पहिला आणि तिसरा एकदिवसीय सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता सुरू होईल, तर दुसरा एकदिवसीय सामना सायंकाळी ५:३० वाजता खेळला जाईल.

सामना तारीख मैदान (Venue) भारतीय वेळ (IST)
पहिला वनडे सामना १४ जुलै एजबेस्टन, बर्मिंघम दुपारी ३:३० वाजता
दुसरा वनडे सामना १६ जुलै सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ संध्याकाळी ५:३० वाजता
तिसरा वनडे सामना १९ जुलै लॉर्ड्स, लंडन दुपारी ३:३० वाजता

दोन्ही संघांचे संपूर्ण संघ

भारत: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव.

इंग्लंड: हॅरी ब्रूक (कर्णधार), बेन डकेट, जो रूट, जेकब बेथेल, जेम्स कोल्स, विल जॅक्स, रेहान अहमद, गस ऍटकिन्सन, सॅम करन, लियाम डॉसन, टॉम बँटन, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जोश टंग.

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Web Title: India vs england odi series 2026 schedule match timings squad rohit sharma virat kohli return marathi news

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Published On: Jul 12, 2026 | 08:11 PM

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