IND vs ENG ODI: टी-२० मधील पराभवाचा बदला घेण्यासाठी रोहित-विराट सज्ज! भारत-इंग्लंड वन-डे मालिका कधी आणि कुठे? जाणून घ्या टाईमिंग

भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली इंग्लंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत दीर्घ प्रतीक्षेनंतर पुनरागमन करणार आहे. ३७ वर्षीय कोहलीने भारतासाठी आपला शेवटचा एकदिवसीय सामना १८ जानेवारी रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता. कसोटी आणि टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यामुळे, विराट आता फक्त एकदिवसीय क्रिकेट खेळतो, त्यामुळे चाहत्यांना त्याला मैदानात पाहण्यासाठी बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागेल. कोहलीची यापूर्वी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी निवड झाली होती, परंतु आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यादरम्यान झालेल्या दुखापतीमुळे तो सामना खेळू शकला नाही. आता, कोहली पूर्णपणे तंदुरुस्त असून इंग्लंडविरुद्ध चमकदार कामगिरी करण्यास सज्ज आहे.
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांसारख्या अनुभवी खेळाडूंच्या उपस्थितीमुळे भारतीय फलंदाजी पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत दिसत आहे. टी-२० मालिकेत सहभागी असलेल्या कर्णधार श्रेयस अय्यर व्यतिरिक्त, ईशान किशन, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्यांश शेडगे, वॉशिंग्टन सुंदर आणि अर्शदीप सिंग यांचाही एकदिवसीय संघात समावेश आहे. तथापि, मालिका सुरू होण्यापूर्वी संघात एक बदल करण्यात आला आहे.
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वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागी युवा वेगवान गोलंदाज प्रिन्स यादवला संघात स्थान देण्यात आले आहे. अनुभवी वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह या मालिकेत वेगवान गोलंदाजीचे नेतृत्व करेल. आता, शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघ टी-२० मालिकेतील पराभव विसरून आपल्या मोहिमेची सुरुवात विजयाने करण्याचा प्रयत्न करेल.
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका १४ जुलैपासून सुरू होईल. मालिकेतील पहिला सामना बर्मिंगहॅममधील एजबॅस्टन येथे खेळला जाईल. दुसरा एकदिवसीय सामना १६ जुलै रोजी कार्डिफमध्ये, तर तिसरा सामना १९ जुलै रोजी लंडनमधील ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. पहिला आणि तिसरा एकदिवसीय सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी ३:३० वाजता सुरू होईल, तर दुसरा एकदिवसीय सामना सायंकाळी ५:३० वाजता खेळला जाईल.
|सामना
|तारीख
|मैदान (Venue)
|भारतीय वेळ (IST)
|पहिला वनडे सामना
|१४ जुलै
|एजबेस्टन, बर्मिंघम
|दुपारी ३:३० वाजता
|दुसरा वनडे सामना
|१६ जुलै
|सोफिया गार्डन्स, कार्डिफ
|संध्याकाळी ५:३० वाजता
|तिसरा वनडे सामना
|१९ जुलै
|लॉर्ड्स, लंडन
|दुपारी ३:३० वाजता
भारत: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), इशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव.
इंग्लंड: हॅरी ब्रूक (कर्णधार), बेन डकेट, जो रूट, जेकब बेथेल, जेम्स कोल्स, विल जॅक्स, रेहान अहमद, गस ऍटकिन्सन, सॅम करन, लियाम डॉसन, टॉम बँटन, जोस बटलर, जोफ्रा आर्चर, साकिब महमूद, आदिल रशीद, जोश टंग.
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