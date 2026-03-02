Holi 2026: होळी स्पेशल पारंपरिक थंडाई रेसिपी! शरीराला थंडावा देणारे सुगंधी पौष्टिक पेय आता घरीच बनवा

संपूर्ण देशभरात होळी सणाचा मोठा आनंद आणि उत्साह आहे. यंदाच्या वर्षी २ मार्च होळी तर ३ मार्चला रंगपंचमी साजरा केली जाणार आहे. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं होळी खेळायला खूप जास्त आवडते. होळी सणाच्या काही दिवस आधीपासूनच राज्यभरात सगळीकडे रंगाची उधळण केली जाते. लाल, गुलाबी, पिवळा या सर्व रंगांमध्ये होळी सणाचा आनंद उत्साह साजरा केला जातो. होळीच्या दिवशी प्रत्येक घरात आवर्जून थंडाई बनवली जाते. थंडाई केवळ होळी सणासाठीच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. थंडाई प्यायल्यामुळे शरीरात उष्णता कायम टिकून राहते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये घारीच्या घरी थंडगार थंडाई बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो. थंडाई तुम्ही होळी सणालाच नाहीतर इतर दिवशी सुद्धा बनवून पिऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया थंडाई बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
