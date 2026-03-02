Holi 2026: होळी स्पेशल पारंपरिक थंडाई रेसिपी! शरीराला थंडावा देणारे सुगंधी पौष्टिक पेय आता घरीच बनवा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
होळी सणाला प्रत्येक घरात आवर्जून थंडाई बनवली जाते. त्यामुळे तुम्हीसुद्धा या पदार्थांचा वापर करून थंडगार थंडाई बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया थंडाई बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Mar 02, 2026 | 08:00 AM
संपूर्ण देशभरात होळी सणाचा मोठा आनंद आणि उत्साह आहे. यंदाच्या वर्षी २ मार्च होळी तर ३ मार्चला रंगपंचमी साजरा केली जाणार आहे. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं होळी खेळायला खूप जास्त आवडते. होळी सणाच्या काही दिवस आधीपासूनच राज्यभरात सगळीकडे रंगाची उधळण केली जाते. लाल, गुलाबी, पिवळा या सर्व रंगांमध्ये होळी सणाचा आनंद उत्साह साजरा केला जातो. होळीच्या दिवशी प्रत्येक घरात आवर्जून थंडाई बनवली जाते. थंडाई केवळ होळी सणासाठीच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. थंडाई प्यायल्यामुळे शरीरात उष्णता कायम टिकून राहते आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये घारीच्या घरी थंडगार थंडाई बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो. थंडाई तुम्ही होळी सणालाच नाहीतर इतर दिवशी सुद्धा बनवून पिऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया थंडाई बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • दूध
  • काजू बदाम
  • पिस्ता
  • खसखस
  • टरबूज बिया
  • बडीशेप
  • काळीमिरी
  • जायफळ पावडर
  • वेलची
  • गुलाबाच्या पाकळ्या
  • केशर
  • गुलकंद
  • साखर
कृती:

  • थंडाई बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यात काजू, बदाम, पिस्ता एकत्र करून काहीवेळ भिजत ठेवा.
  • तर दुसऱ्या भांड्यात काळीमिरी, बडीशेप, खसखस आणि टरबूज बिया पाण्यात भिजत ठेवा. बिया भिजल्यामुळे पदार्थाला चव चांगली येईल.
  • गॅसवर दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. दूध गरम झाल्यानंतर त्यात साखर आणि केशराच्या काड्या घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजलेली बडिशेप, खसखस, टरबूज बिया घालून एकत्र बारीक पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली पेस्ट कॉटनच्या कपड्यावर ओतून गाळून घ्या. त्यानंतर कोमट दुधात मसाल्याची पेस्ट, काजु, बदामची पेस्ट घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक केलेला गुलकंद घाला. दूध व्यवस्थित मिक्स करून फ्रिजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली थंडगार थंडाई.

Published On: Mar 02, 2026 | 08:00 AM

