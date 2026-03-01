Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
शिल्लक राहिलेल्या भातापासून सकाळच्या नाश्त्यात बनवा मऊ लुसलुशीत गरमागरम आंबोळ्या, नोट करून घ्या इन्स्टंट रेसिपी

शिल्लक राहिलेल्या भातापासून तुम्ही १० मिनिटांमध्ये आंबोळ्या बनवू शकता. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता केल्यास आरोग्य चांगले राहते.

Updated On: Mar 01, 2026 | 10:52 AM
जेवणाच्या ताटात जर भात नसेल तर जेवल्यासारखे अजिबात वाटत नाही. भात, डाळ, चपाती, भाजी हे पदार्थ जेवणाच्या ताटात कायमच असतात. पण बऱ्याचदा रात्रीच्या जेवणात भात शिल्लक राहतो. शिल्लक राहिलेला भात चांगला टिकून राहण्यासाठी काही लोक भात फ्रिजमध्ये ठेवतात तर काही पण ताटात पाणी ठेवून त्यावर भाताचा टोप ठेवून देतात. पण शिल्लक राहिलेल्या भातापासून नेमकं काय करावं? हा प्रश्न सगळ्यांचं कायमच पडतो. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला शिल्लक राहिलेल्या भातापासून आंबोळ्या बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या आंबोळ्या चवीला अतिशय सुंदर लागतात. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारे पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. त्यामुळे शिल्लक राहिलेला भात फेकून देण्याऐवजी भातापासून असे नवनवीन पदार्थ बनवून खावेत. यामुळे अन्नपदार्थ वाया जाणार नाहीत. कोकणातील प्रत्येक घरात आंबोळ्या हा पदार्थ आवर्जून बनवला जातो. आंबोळ्यांसोबत काळ्या वाटण्याची उसळ किंवा खोबऱ्याची चटणी खाल्ली जाते. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारा नाश्त्यातील पदार्थ सगळेच खूप आवडीने खातात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

बाहेरून कशाला? मुंबईचा फेमस स्ट्रीट स्टाईल कुरकुरीत ‘वडा पाव’ बनवा आता घरीच, रेसिपी आहे फार सोपी

साहित्य:

  • शिल्लक राहिलेला भात
  • बारीक रव्वा
  • दही
  • मीठ
  • तेल
  • पाणी
  • इनो
Non-Veg शिवाय जगू शकत नाही? ‘हे’ वाचाच! आजारांचा पाढा वाचून रहाल चार हात लांब

कृती:

  • शिल्लक राहिलेल्या भातापासून आंबोळ्या बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात भात, रवा, आवश्यकतेनुसार पाणी आणि चवीनुसार मीठ घालून बारीक वाटून घ्या.
  • तयार केलेली पेस्ट मोठ्या वाटीमध्ये काढून त्यात चमचाभर दही घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर आंबोलीचे मिश्रण १० ते १५ मिनिटं झाकण मारून ठेवा. यामुळे पीठ व्यवस्थित मिक्स होईल.
  • तयार केलेल्या मिश्रणात इनो टाकून व्यवस्थित मिक्स करा आणि पॅन गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • गरम तव्यावर सगळीकडे एकसमान तेल पसरवून घ्या. त्यावर आंबोळीचे पीठ टाकून व्यवस्थित दोन्ही बाजूने शिजवून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली मऊलुसलुशित शिल्लक राहिलेल्या भाताची आंबोली.

Published On: Mar 01, 2026 | 10:52 AM

