IND VS ZIM : ‘आमच्यावर नाही, भारतावरच दबाव…’ऑस्ट्रेलिया-श्रीलंकेला धूळ चारणाऱ्या झिम्बाब्वेने सूर्याआर्मीविरुद्ध फोडली डरकाळी

IND VS ZIM, T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेतील साखळी सामने २० फेब्रुवारी रोजी संपले. आता या स्पर्धेतील सुपर ८ सामन्यांचा थरार सुरू होणार आहे. सुपर ८ मधील पहिला सामना पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार आहे. दरम्यान, या स्पर्धेत झिम्बाब्वे संघाने आपल्या विस्मयकारक कामगिरीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या विश्वचषकात आतापर्यंत अपराजित राहिलेल्या झिम्बाब्वेने ग्रुप स्टेज सामन्यांत ऑस्ट्रेलिया आणि श्रीलंकेसारख्या बलाढ्य संघांना धूळ चारून एकच खळबळ उडवून दिली आहे. या ऐतिहासिक यशानंतर झिम्बाब्वेच्या खेळाडूंसह प्रशिक्षकांचा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला असून त्यांनी आता भारतीय संघाविरुद्धच्या लढतीपूर्वी मोठे विधान केले आहे.
हेही वाचा : Aus vs Oman : झेवियर बार्टलेटचा ओमानविरुद्ध रचला इतिहास! टी२० मध्ये ‘हा’ पराक्रम करणारा तो पहिलाच ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज
झिम्बाब्वेचे साहाय्यक प्रशिक्षक डॉयन इब्राहिम यांनी ‘सुपर-८’ फेरीतील भारतासोबतच्या सामन्यापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. इब्राहिम म्हणाले की, गुणतालिका आणि इतर मापदंडांनुसार आम्हाला ‘अंडरडॉग’ मानले जात असेल, तर त्यात आम्हाला काहीच अडचण नाही. उलट, या बिरुदामुळे संघ अधिक सहजतेने खेळू शकतो. या विश्वचषकाच्या सुरुवातीलाही आम्ही आमच्या गटात ‘अंडरडॉग’ म्हणूनच उतरलो होतो आणि आम्हाला तशाच स्थितीत खेळायला आवडते.
झिम्बाब्वेच्या प्रशिक्षकांनी स्पष्ट केले की, मोठ्या संघांविरुद्ध (आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६) खेळताना त्यांच्यावर कोणतेही दडपण नसते. आमचा कर्णधार सिकंदर रझानेही काही दिवसांपूर्वी उल्लेख केला होता की, ‘अंडरडॉग’ असण्याचा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे आम्ही कोणत्याही दबावाशिवाय मैदानात उतरतो. सर्व दबाव भारतीय संघावर असेल, कारण ते त्यांच्या घरच्या मैदानावर आणि परिचयाच्या परिस्थितीत खेळत आहेत. भारत हा या फॉरमॅटमध्ये सातत्याने सुधारणा करणारा प्रबळ संघ आहे.
हेही वाचा : कमी वयात लग्न केल्यामुळे CSK च्या स्टार खेळाडूला मोजावी लागली मोठी किंमत! घटस्फोट झाल्यानंतर व्यक्त केले दुःख, Post Viral
झिम्बाब्वेचे साहाय्यक प्रशिक्षक डॉयन इब्राहिम पुढे म्हणाले की, आमच्यासमोर सर्वांत मोठे आव्हान हे असेल की, सामन्याच्या महत्त्वामुळे किंवा मैदानावरील प्रचंड गर्दीमुळे संधाने गडबडून जाऊ नये. विशेषतः जेव्हा भारतीय संघ लयीत असतो, तेव्हा त्यांना रोखणे कठीण असते. मात्र, आम्ही या आव्हानासाठी पूर्णपणे सज्ज आहोत. नियोजनाच्या बाबतीत आम्ही सर्व योग्य पावले उचलली आहेत.