Nashik Crime: नाशिकच्या सारूळमध्ये अल्पवयीन मुलीची हत्या; मित्रच निघाला मारेकरी, कारण ऐकून तुम्हालाही बसेल धक्का?

काय घडलं नेमकं?
मुलगी ही मूळची बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा येथील रहिवासी होती. ती अकोला येथे अकरावीत शिक्षण घेत होती. ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार अकोला पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली होती. तपासादरम्यान तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांचा संशय तिच्या मित्रावर बळावला. पोलिसांनी त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. तेव्हा त्याने हत्येची कबुली दिली.
आरोपी हा नाशिकमधील नामांकित संदीप फाउंडेशन या शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेत आहे. पीडित मुलगी दुसऱ्या मुलांशी बोलते, असा संशय आरोपीला होता. याच रागातून त्याने तिचा काटा काढण्याचे ठरवले. बुलढाण्यावरून नाशिककडे येतानाच वाटेत मुलीची हत्या करण्यात आली त्यांनतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी तिचा मृतदेह सारूळ येथील दुर्गम जंगलात फेकून देण्यात आला.
दोन आरोपींना अटक
पोलिसांनी या प्रकरणात मुख्य आरोपीसह त्याच्या एका साथीदाराला ताब्यात घेतले आहे. दोन्ही कुटुंबामध्ये कौटुंबिक संबंध असल्याने या घटनेमुळे सिंदखेड राजा परिसरातही मोठी खळबळ उडाली आहे. पुढील कारवाई पोलीस करत आहे.
Ans: बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा येथील रहिवासी.
Ans: ती दुसऱ्या मुलांशी बोलते, या संशयातून हत्या केल्याची कबुली.
Ans: मुख्य आरोपी आणि त्याच्या एका साथीदाराला अटक; पुढील तपास सुरू.