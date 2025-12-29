Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कमी तेलाचा वापर करून सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा सोया कटलेट, नोट करून घ्या झटपट रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये आणि कमीत कमी तेलाचा वापर करून सोया कटलेट बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांना सुद्धा खूप जास्त आवडेल. जाणून घ्या सोया कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Dec 29, 2025 | 08:00 AM
सकाळच्या नाश्त्यात किंवा जेवणातील पदार्थांमध्ये प्रत्येकाला कमीत कमी तेलाचा वापर करून बनवलेले पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. तेलाच्या अतिवापरामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची शक्यता असते. जेवणात अतितिखट आणि तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया बिघडते आणि शरीरात उच्च कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास सुरुवात होते. रक्तात वाढलेले खराब कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटॅक आणि हृदयरोगाचे कारण ठरते. त्यामुळे नाश्त्यात कमीत तेलाचा वापर करून बनवलेले पदार्थ सगळ्यांचं खायला खूप जास्त आवडतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये हाय प्रोटीन सोया कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत किंवा सॉससोबत अतिशय सुंदर लागतो. सोयाबीन खाणे शरीरासाठी अतिशय गुणकारी आहे. यामध्ये असलेल्या प्रोटीन आणि कॅल्शियममुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. शाहाकारी लोकांसाठी सोयाबीन खाणे उत्तम पर्याय आहे. सोयाबीन चवीसोबत आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. चला तर जाणून घेऊया सोया कटलेट बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • सोयाबीन
  • बटाटा
  • कांदा
  • मीठ
  • हिरवी मिरची
  • आलं लसूण पेस्ट
  • लाल तिखट
  • गरम मसाला
  • जिरं पावडर
  • बेसन
  • ब्रेडक्रंब
कृती:

  • सोया कटलेट बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, गरम पाण्यात सोयाबीन भिजत ठेवावे. १ तास सोयाबीन भिजल्यानंतर मऊ होतील.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजलेले सोयाबीन, हिरवी मिरची आणि आलं लसूण पाकळ्या घालून बारीक वाटून घ्या.
  • मोठ्या वाटीमध्ये शिजवलेला बटाटा, तयार केलेले सोयाबीनचे मिश्रण, बारीक चिरलेला कांदा, मीठ, लाल तिखट, गरम मसाला, जिरं पावडर आणि धणे पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • वाटीमध्ये बेसन पीठ घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ घाला. आवश्यकतेनुसार पाणी घालून जाडसर पेस्ट तयार करा. तयार केलेल्या
  • पेस्टमध्ये सोया कटलेट बुडवून नंतर ब्रेडच्या मिश्रणात घोळवून कढईमध्ये गरम तेलात कटलेट फ्राय करून घ्या.
  • कटलेट दोन्ही बाजूने लालसर भाजल्यानंतर काढा. तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले सोया कटलेट.

Published On: Dec 29, 2025 | 08:00 AM

