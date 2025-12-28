Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

कुकरमध्ये १० मिनिटांमध्ये बनवा झटपट इटालियन मॅकरोनी पास्ता! एका शिट्टीत तयार होईल चमचमीत पदार्थ

सकाळच्या नाश्त्यात तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये इटालियन मॅकरोनी पास्ता बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ घाईगडबडीच्या वेळी तुम्ही बनवू शकता. जाणून घ्या रेसिपी.

Dec 28, 2025 | 10:40 AM
कुकरमध्ये १० मिनिटांमध्ये बनवा झटपट इटालियन मॅकरोनी पास्ता!

कुकरमध्ये १० मिनिटांमध्ये बनवा झटपट इटालियन मॅकरोनी पास्ता!

सुट्टीच्या दिवशी सकाळच्या नाश्त्यात नेहमीच काय बनवावं हा प्रश्न सगळ्यांचं कायमच पडतो. कांदापोहे, उपमा, शिरा, इडली डोसा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही १० मिनिटात कुकरमध्ये इटालियन मॅकरोनी पास्ता बनवू शकता. लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पास्ता खायला खूप जास्त आवडतो. पास्ताचे नाव ऐकल्यानंतर मुलांच्या तोंडाला पाणी सुटते. हॉटेलमध्ये बाहेर गेल्यानंतर अतिशय आवडीने पास्ता मागवला जातो. पण घरात पास्ता बनवायचा म्हंटला की खूप जास्त कंटाळा येतो. कारण सगळ्यात आधी पास्ता शिजवा, त्यानंतर त्याचा सॉस तयार करा आणि नंतर तयार केलेल्या पास्त्याला फोडणी दिली जाते. यामध्ये खूप जास्त वेळ जातो. घाईच्या दिवशी पास्ता बनवणे बऱ्याचदा शक्य होत नाही. त्यामुळे तुम्ही कुकरचा वापर करून वन पॉट पास्ता शिजवू शकता. चला तर जाणून घेऊया इटालियन मॅकरोनी पास्ता बनवण्याची सोपी रेसिपी. (फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • पास्ता
  • कांदा
  • आलं लसूण पेस्ट
  • हिरवी मिरची
  • टोमॅटो
  • शिमला मिरची
  • लाल तिखट
  • हळद
  • काळीमिरी पावडर
  • गरम मसाला
  • बटर
  • चीज
  • पास्ता मसाला
  • मॅगी मसाला
कृती:

  • इटालियन मॅकरोनी पास्ता बनवण्यासाठी सर्वप्रथम भाज्या स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्या. त्यानंतर कुकरमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • गरम तेलात बारीक चिरलेला लसूण, कांदा, आलं, हिरव्या मिरच्या, टोमॅटो, ढोबळी मिरची, गाजर घालून सर्व भाज्या खमंग भाजा. यामुळे भाज्यांची चव अतिशय सुंदर लागेल.
  • भाज्यांना एक वाफ आल्यानंतर काश्मिरी लाल मिरची पावडर, धणेपूड, हळद, लाल तिखट मसाला, जिरेपूड, गरम मसाला, काळीमिरी पूड, मॅगी मसाला, साखर घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेले सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर बटर, मॅकरोनी पास्ता आणि पाणी घालून मिक्स करा. कुकरच्या २ शिट्ट्या करून पास्ता शिजून घ्या.
  • शिजलेल्या पास्त्यावर चीज किंवा चीज स्लाइस घालून मिक्स करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला इटालियन मॅकरोनी पास्ता.

Published On: Dec 28, 2025 | 10:40 AM

