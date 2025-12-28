संडे स्पेशल : रविवारची सुरुवात रंगदार करा; घरी बनवा खमंग, कुरकुरीत तव्यावर भाजलेली ‘मांदेली रवा फ्राय’

Recipe : व्हेजिटेबल सामोसा सोडा, घरी बनवा ज्युसी, मसालेदार आणि कुरकुरीत असा ‘चिकन सामोसा’
पावसाळा किंवा हिवाळ्याच्या दिवसांत गरमागरम मांदेली रवा फ्रायसोबत कांद्याची कोशिंबीर, लिंबाचा रस आणि गरम भाकरी किंवा भात असला की जेवणाची मजाच काही औरच असते. हा पदार्थ झटपट तयार होतो, कमी तेलात करता येतो आणि प्रथिनांनी भरपूर असल्यामुळे आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरतो. विशेष म्हणजे पाहुणे अचानक आले तरी कमी वेळात तयार होणारा हा मासळीचा पदार्थ सर्वांची वाहवा मिळवतो. चला तर मग, घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने मांदेली रवा फ्राय रेसिपी जाणून घेऊया.
साहित्य
कृती