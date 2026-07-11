साध्या जेवणाला येईल मजेदार चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चमचमीत वांगी तवा फ्राय, नोट करून घ्या रेसिपी

जेवणाच्या ताटात नेहमीच काय भाजी बनवावी? हा प्रश्न सगळ्यांचं कायम पडतो. त्याच ठराविक भाज्या किंवा मांसाहारी पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही वेगवेगळा आणि चविष्ट पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. त्यातील वांग्याची भाजी खायला कोणालाही आवडत नाही. वांग्याची भाजी पाहिल्यानंतर अनेक लोक नाक मुरडतात. तर काहींच्या घरात वांगी अजिबात बनवली जात नाहीत. पण वांग्याची भाजी बनवून खाण्यापेक्षा चमचमीत वांग्याचे काप बनवावे. वांग्याचे काप डाळभातासोबत किंवा इतर कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. वांग्याचे काप खाल्ल्यानंतर तुम्ही मासे खाणे सुद्धा सोडून द्याल. वांग्याचे काप बनवण्यासाठी शक्यतो मोठ्या आणि डार्क जांभळ्या वांग्याचा वापर करावा. चमचमीत वांग्याचे काप चवीला अतिशय सुंदर लागतात आणि कमी वेळात झटपट तयार होतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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