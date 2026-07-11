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साध्या जेवणाला येईल मजेदार चव! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चमचमीत वांगी तवा फ्राय, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 11, 2026 | 09:54 AM IST
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सारांश

डाळभातासोबत तोंडी लावण्यासाठी झटपट तुम्ही चमचमीत वांग्याचे काप बनवू शकता. हा पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतो. मांसाहारी पदार्थ न खाणाऱ्यांसाठी वांग्याची काप उत्तम पर्याय आहे.

१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चमचमीत वांगी तवा फ्राय, नोट करून घ्या रेसिपी

१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चमचमीत वांगी तवा फ्राय, नोट करून घ्या रेसिपी

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विस्तार

जेवणाच्या ताटात नेहमीच काय भाजी बनवावी? हा प्रश्न सगळ्यांचं कायम पडतो. त्याच ठराविक भाज्या किंवा मांसाहारी पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही वेगवेगळा आणि चविष्ट पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं इच्छा होते. त्यातील वांग्याची भाजी खायला कोणालाही आवडत नाही. वांग्याची भाजी पाहिल्यानंतर अनेक लोक नाक मुरडतात. तर काहींच्या घरात वांगी अजिबात बनवली जात नाहीत. पण वांग्याची भाजी बनवून खाण्यापेक्षा चमचमीत वांग्याचे काप बनवावे. वांग्याचे काप डाळभातासोबत किंवा इतर कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. वांग्याचे काप खाल्ल्यानंतर तुम्ही मासे खाणे सुद्धा सोडून द्याल. वांग्याचे काप बनवण्यासाठी शक्यतो मोठ्या आणि डार्क जांभळ्या वांग्याचा वापर करावा. चमचमीत वांग्याचे काप चवीला अतिशय सुंदर लागतात आणि कमी वेळात झटपट तयार होतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • वांगी
  • लाल तिखट
  • हळद
  • लिंबाचा रस
  • मीठ
  • कढीपत्ता
  • आमचूर पावडर
  • धणे-जिरे पावडर
  • गरम मसाला
  • तांदळाचे पीठ
  • रवा
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कृती:

  • चमचमीत वांग्याचे काप बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, वांग पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. धुतलेल्या वांग्यांच्या गोलाकार चकत्या बनवा.
  • ताटात लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, धणे जिरं पावडर, चवीनुसार मीठ, आमचूर पावडर, लिंबाचा रस घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेल्या मसाल्यात कापून घेतलेले वांग्याचे काप घालून मसाला व्यवस्थित लावून घ्या. त्यानंतर काहीवेळ वांग्याचे काप तसेच ठेवा.
  • ताटात तांदळाचे पीठ आणि रवा घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ आणि लाल तिखट घालून सर्व मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करा.
  • पॅनमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात वांग्याचे काप घोळवून पॅनमध्ये सोडा आणि दोन्ही बाजूने लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चमचमीत वांग्याचे काप.

Web Title: Make delicious brinjal tawa fry in just 10 minutes simple food recipe cooking tips

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Published On: Jul 11, 2026 | 09:54 AM

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