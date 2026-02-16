Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
विटामिन सी युक्त बहुगुणी आवळ्यांपासून बनवा ‘हे’ मूल्यवर्धित पदार्थ, वाढत्या वयात राहाल कायमच हेल्दी

आयुर्वेदामध्ये आवळ्याला विशेष महत्व आहे. यामध्ये असलेले विटामिन सी आणि इतर घटक शरीरासाठी फायदेशीर ठरतात. त्यामुळे नियमित आवळ्यापासून बनवलेल्या या पदार्थांचे सेवन करावे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 11:21 AM
सर्वच ऋतूंमध्ये बाजारात आवळा उपलब्ध असतो. आवळ्याचे सेवन केल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होऊन जाते. अशावेळी नियमित एक कच्चा आवळा किंवा आवळ्याचा रस प्यावा. तसेच यामध्ये अँटी-ऑक्सिडंट, कर्करोग-विरोधी आणि दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. शक्तिशाली फळांच्या यादीमध्ये आवळ्याचे नाव अनेकदा घेतले जाते. आवळ्याचे सेवन केल्यामुळे शरीरात जमा झालेली विषारी घाण बाहेर पडून जाण्यास मदत होते. याशिवाय पचनक्रिया सुधारते, केसांची वाढ होते, त्वचा चमकदार दिसते इत्यादी असंख्य फायदे शरीराला होतात. त्यामुळे शक्तिशाली आवळ्यांपासून तुम्ही हे पदार्थ बनवू शकता.(फोटो सौजन्य – istock)

हातापायांना कायमच सूज येते? मग उद्भवू शकतो ‘या’ गंभीर आजाराचा धोका, दुर्लक्ष करणे शरीरासाठी ठरेल जीवघेणे

आवळ्याचा रस:

आवळा जूस हा एक अत्यंत लोकप्रिय आणि आरोग्यवर्धक पेय आहे. यामध्ये आवळ्याचे फायदे जास्तीत जास्त टिकवण्यासाठी आवळा ताजा आणि स्वच्छ करून त्याची पिठी काढून नंतर शुद्ध पाणी किंवा मध मिसळून ज्यूस तयार केला जातो. अनेक कंपन्या त्यात चव सुधारण्यासाठी मसाले, गुळ किंवा सुंठ मिसळतात.

च्यवनप्राश:

आवळा त्याच्या औषधी गुणधर्मांसोबतच इतर जड, हलके आणि ताजे घटक एकत्र करून ते एका घट्ट गुळगुळीत मिश्रणात बदलले जाते. यामध्ये हळद, दालचिनी, वेलची, आणि गूळ यांचा समावेश केला जातो. हे च्यवनप्राश शरीराची प्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारकशक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

लोणचं:

आवळा लोणचं बनवण्यासाठी आवळ्याचे तुकडे, हळद, तिखट मसाले, मीठ आणि साखर मिश्रित केले जातात. नंतर या मिश्रणावर सूर्यप्रकाशात वाळवण प्रक्रिया केली जाते. मसाल्यांनी भरलेले आवळा लोणचं खूप लोकप्रिय आहे आणि ते पारंपारिक भारतीय जेवणाचा अविभाज्य भाग बनले आहे.आवळ्याचा गोड अर्क, साखर आणि अगार-आगार मिसळून तयार केली जाते. आवळा जेली एक स्वादिष्ट गोड पदार्थ म्हणून आवडला जातो.

पापड आणि आवळा सॉस:

आवळ्याचे ताजे तुकडे किंवा पिठ तयार करून त्याला मऊ पिठात रूपांतरित केले जाते. पिठाचे छोटे गोळे करून त्यांना सूर्यप्रकाशात वाळवले जाते. असे पापड कुरकुरीत आणि चवदार असतात. आवळा सॉस हा एक लोकप्रिय अँटीऑक्सिडंट्सने भरलेला सॉस आहे, जो पिझ्झा, सँडविच, सॅलड् आणि इतर पदार्थांमध्ये वापरला जातो. आवळा उकडून त्यात लाल तिखट, मसाले आणि साखर घालून एक चवदार सॉस तयार केला जातो.

मुरब्बा :

आवळा मुरब्बा हा एक गोड पदार्थ आहे, जो आंवला, साखर, गूळ, आणि मसाले एकत्र करून तयार केला जातो. यामध्ये आवळ्याचे आरोग्यवर्धक गुणधर्म टिकवले जातात. आवळा मुरब्बा आरोग्याशी संबंधित विविध फायदे देतो आणि भारतीय पारंपारिक पदार्थांमध्ये त्याला एक महत्त्वाचे स्थान आहे.आवळा बर्फी तयार करताना, आवळा पिठी, गूळ आणि दूध किंवा खोबरे एकत्र करून गोड बर्फी तयार केली जाते. हा पदार्थ चवदार, गोड आणि पोषणयुक्त असतो. बर्फीमध्ये आवळ्याचे फायदे आणि स्वाद एकत्र येतो.

आठवडाभरात होईल रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात! नियमित खा ‘हे’ पौष्टिक पदार्थ, शरीराला होतील भरमसाट फायदे

चहा आवळा:

चहा एक नवीन प्रकारचा पेय आहे जो आजकाल लोकांच्या आहारात समाविष्ट होतो. यामध्ये आवळा आणि चहा पावडर यांचे मिश्रण करून चहा तयार केला जातो. आवळा चहा हृदयाच्या आरोग्यासाठी आणि पचनशक्तीसाठी फायद्याचा असतो.आवळा शरबत हा ताज्या आवळ्याचा अर्क आणि पाणी, गूळ, आणि मसाले मिसळून तयार केला जातो. याच्या नियमित सेवनाने शरीराच्या हायड्रेशनसह पचनशक्ती आणि प्रतिकारशक्तीही वाढते.

Published On: Feb 16, 2026 | 11:20 AM



