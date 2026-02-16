Exclusive: ‘चौकटीबाहेरचं काम, ‘देवबाई’ म्हणून मिळाली ओळख,’ लालीची भूमिका फळली

‘देवमाणूस’ ही मराठी मालिका घराघरात पाहिली जाते आणि याचे दोन अध्याय प्रचंड गाजले होते. तर आता सध्या देवमाणूस मधला अध्याय सुरू आहे. या मालिकेत गोपाळची बायको जी आधी अतिशय शांत दाखविण्यात आली होती ती म्हणजे ‘लाली’. ही भूमिका सध्या प्रचंड गाजत आहे आणि ती भूमिका साकरतेय अभिनेत्री सोनम म्हसवेकर. सोनमने ही भूमिका अक्षरशः जगली आहे आणि ही भूमिका साकारताना नक्की काय काय करावं लागतं आणि कोणत्या मानसिकतेतून जावं लागतं, कोणते खास कष्ट घ्यावे लागतात याबाबत प्रेक्षकांना नक्कीच उत्सुकता असते.
याबाबतच नवराष्ट्रने खास ‘लाली’शी गप्पा मारल्या आहेत आणि सोनमने लालीची ही भूमिका साकारताना तिला किती समाधान मिळतंय आणि कशा पद्धतीने काम करावं लागत आहे याबाबत अगदी दिलखुलासपणे सांगितलं आहे. जाणून घेऊया सोनमकडून
‘देवमाणूस – मधला अध्याय’मध्ये आजवरचा सर्वात मोठा ट्विस्ट; लालीने ओलांडल्या सर्व मर्यादा, खळबळजनक कट उघड
मालिकेतील लाली या वेगळ्या भूमिकेची निवड कशी केलीस आणि भूमिका करताना काही दडपण आलंय का?
सोनमने उत्साहाने उत्तर देत म्हटलं, ‘खरंतर त्याच त्याच भूमिका मला नको होत्या आणि काहीतरी वेगळं करण्याच्या विचारानेच ही भूमिका जेव्हा माझ्याकडे आली तेव्हा मी होकार दिला होता. सुरूवातीला लाली अगदी शांत आणि संयमी होती पण अचानक जेव्हा तिचा नकारात्मक चेहरा समोर आला तेव्हा अगदी मलाही हादरायला झालं होतं की प्रेक्षक कसे स्वीकारतील. लाली खून करणार हेच आधी पचत नव्हतं. पण हा अगदी काही सासूसुनांचा असा नियमित शो नाही. यामध्ये खूपच चढउतार आहेत आणि वेगवेगळ्या गोष्टींनी ही मालिका प्रेक्षकांसमोर येत आहे. त्यामुळे आधी दडपण होतं पण आता प्रेक्षकांचा प्रतिसाद पाहिल्यावर काम करायला खूपच मजा येत आहे’
आऊटडोअर शूट कसं मॅनेज करतेस?
‘खरं सांगू का? हे माझं पहिलंच आऊटडोअर शूट आहे’, अगदी सहजपणाने सोनम म्हणाली, पुढे तिने सांगितलं की, ‘या मालिकेत काम करताना खूपच मजा येत आहे. आऊटडोअर शूट करताना अगदी डिसेंबर-जानेवारीच्या थंडीत कुडकुडायला होतंय. अनेक सीन्स मला या थंडीत करावे लागले आहेत. अगदी पोलीस स्टेशन जाळतानाचा सीन असो वा नदीतला सीन असो प्रचंड थंड पाण्यात मी काम केलंय. रोज काहीतरी नवा टास्क असतो आणि तोचतोचपणा नसल्याने काम करायला खूपच मजा येते आहे आणि याशिवाय कामाचं समाधानही मिळतंय. त्यामुळे मॅनेज करणं सोपं होतंय. आव्हानंही खूप आहेत पण मला ते खूपच आवडतंय’
या भूमिकेने तुझ्या आयुष्यात काय बदल घडले?
‘अगदी ३६० डिग्री बदल घडलाय माझ्या आयुष्यात’ सोनमने स्पष्टपणे सांगितलं, ‘आता कसं ते पण सांगते. लालीच्या भूमिकेनंतर मला माझ्या सोशल मीडियावर प्रेक्षकांचे भरभरून मेसेज येत आहेत. अगदी DM येत आहेत. अक्षरशः कमेंट्सचा पाऊस पडतोय आणि मला हे फारच भारी वाटतंय. अनेकजण तर असाही मेसेज करत आहेत की लाली फायर है, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आता मला लोक ‘देवबाई’ म्हणून ओळखायला लागले आहेत. कामाची पोचपावती खूपच चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे आणि त्यामुळे काम करायला अधिक जोर आलाय’
देवमाणूस- मधला अध्यायमध्ये नवा ट्विस्ट, साकेतचा खून, शामल साक्षीदार; लालीच्या जाळ्यात अडकणार का अजित?
यापुढे कशी भूमिका निवडायला आवडेल?
‘लालीची भूमिका इतकी गाजली आहे की, यापुढेदेखील भूमिका निवडताना कामाचं समाधान मिळायला हवं हाच विचार कायम असेल’ असं सोनमने सांगितलं. ‘सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे झी ने माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि मला लालीची भूमिका दिली. ही एक मोठी जबाबदारी आहे आणि ती पार पाडण्यासाठी मी मेहनत करते आहे, त्यामुळे खूपच छान वाटतंय आणि असंच काम पुढेही करत राहीन इतकंच सांगू शकते’
सध्या ‘देवमाणूस’मधील सोनमची लाली ही भूमिका प्रेक्षकांनी डोक्यावर उचलून धरली आहे आणि पुढे लाली काय करणार? गोपाळ आणि लालीचं काय होणार? पोलिसांच्या तावडीतून सुटणार की, फास आवळला जाणार हे पाहणं प्रेक्षकांसाठी नक्कीच औत्सुक्याचं ठरणार आहे.