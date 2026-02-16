Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
West Bengal SIR:  पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! ७ बड्या अधिकारी तडकाफडकी निलंबित

निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल्याच्या मुख्य सचिवांना या अधिकाऱ्यांविरूद्ध विभागीय शिस्तभांगाची कारवाई कऱण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच  उशीर न करता या कारवाईची माहिती देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

Updated On: Feb 16, 2026 | 11:13 AM
  • पश्चिम बंगांलमधील  सात अधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने निंलंबित
  • केंद्रीय  निवडणूक आयोगाची कारवाई
  • मतदार यादीची पुनरावृत्ती ही एक संवेदनशील आणि महत्त्वाची प्रक्रिया
West Bengal SIR:  पश्चिम बंगालधील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर दिवसेंदिवस राजकारण आणखी तापत जाणार असल्याची चिन्हे दिसू लागली आहे.  अशातच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI)  पश्चिम बंगांलमधील  सात अधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रभावाने निंलंबित केल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष सघन सुधारणा (SIR) अंतर्गत मतदार यादीच्या छाननीदरम्यान गंभीर गैरवर्तन, कर्तव्यात कसूर आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी या अधिकाऱ्यांवर  ही कारवाई करण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० च्या कलम १३CC अंतर्गत आयोगाने ही कारवाई  केल्याचे बोलले जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार,  निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील समशेरगंज विधानसभा मतदारसंघाचे सहाय्यक निवडणूक नोंदणी अधिकारी (AERO) डॉ. सेफौर रहमान, फरक्का विधानसभा मतदारसंघाचे AERO नितीश दास, मयनागुरी विधानसभा मतदारसंघाचे AERO दलिया रे चौधरी, सुती विधानसभा मतदारसंघाचे AERO एसके मुर्शिद आलम, कॅनिंग पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे दोन AERO (सत्यजित दास आणि जॉयदीप कुंडू) आणि डेब्रा विधानसभा मतदारसंघाचे AERO देबाशिष बिस्वास यांचा समावेश आहे.

मुख्य सचिवांना देण्यात आलेले निर्देश

निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगाल्याच्या मुख्य सचिवांना या अधिकाऱ्यांविरूद्ध विभागीय शिस्तभांगाची कारवाई कऱण्याचे आदेश दिले आहे. तसेच  उशीर न करता या कारवाईची माहिती देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता राखणे हे त्यांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. असेही आयोगान म्हटलं आहे.

मतदार यादीची पुनरावृत्ती (SIR) ही एक संवेदनशील आणि महत्त्वाची प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये अपात्र मतदारांना यादीतून काढून टाकणे आणि पात्र मतदारांना समाविष्ट करणे समाविष्ट आहे. या प्रक्रियेतील कोणताही निष्काळजीपणा निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेला धोका निर्माण करू शकतो, असंही आयोगाकडू सांगण्यात आले आहे.

निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही

याशिवाय, ही कारवाई निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे,  निवडणूक कामात कोणतीही अनियमितता किंवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही.   आगामी निवडणुकांसाठी आयोगाच्या तयारीचा हा एक भाग असल्याचा अस्पष्ट संदेशही या कारवाईतून देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे.

पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे पथक आज, १६ ते १८ फेब्रुवारी दरम्यान आसामला भेट देणार आहे. या भेटीदरम्यान, निवडणूक आयोग विविध राजकीय पक्ष, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेईल आणि निवडणूक व्यवस्थेचा आढावा  घेणार आहे,.

 

 

Published On: Feb 16, 2026 | 11:13 AM

