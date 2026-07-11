१० मिनिटांमध्ये चेहऱ्यावर येईल काचेसारखा लखलखीत ग्लो! ‘या’ पदार्थांचा वापर करून बनवा डायमंड फेसमास्क, त्वचा होईल सुंदर

पावसाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर वातावरणातील बदलांमुळे त्वचा खूप जास्त निस्तेज, तेलकट, चिकट होऊन जाते. चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी फेसपॅक लावला जातो तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट करून त्वचेची काळजी घेतली जाते. पण धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, कमी पाण्याचे सेवन इत्यादी अनेक गोष्टींच्या परिणामामुळे त्वचेचे सौंदर्य कमी होऊन जाते. प्रदूषण, धूळ, उन्हाच्या सतत संपर्कात आल्यामुळे त्वचेच्या समस्या कमी होण्याऐवजी आणखीनच वाढू लागतात. सर्वच महिलांना काचेसारखी चमकदार त्वचा हवी असते.(फोटो सौजन्य – istock)
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चेहऱ्यावर इन्स्टंट ग्लो मिळवण्यासाठी महिला महागडे फेशियल किंवा स्किन ट्रीटमेंट्स करून घेतात. ट्रीटमेंट केल्यानंतर काहीकाळ त्वचा अतिशय सुंदर आणि ग्लोइंग दिसते. पण कालांतराने पुन्हा एकदा त्वचेच्या समस्या वाढू लागतात. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर काचेसारखा चमकदार ग्लो वाढवण्यासाठी डायमंड फेसमास्क बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा फेसपॅक चेहऱ्यावर इन्स्टंट ग्लो आणेल आणि त्वचा अधिक चमकदार करण्यास मदत करेल. घरगुती पदार्थांचा वापर करून बनवलेला फेसपॅक चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो आणेल आणि त्वचा अधिक सुंदर करण्यास मदत करेल. डागविरहित चमकदार त्वचेसाठी बाजारात उपलब्ध असलेले फेसपॅक वापरण्याऐवजी घरगुती फेसपॅकचा वापर करावा.
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साखर त्वचा नैसर्गिकरित्या एक्सफोलिएट करण्यास मदत करते. चेहऱ्यावर जमा झालेली डेड स्किन घालवण्यासाठी साखरेचा आवर्जून वापर करावा. त्वचेच्या पेशींना ॲक्टिव्ह करण्यासाठी फेसपॅक बनवताना त्यात साखर मिक्स करावी. साखरेतील ह्युमेक्टंट आणि ग्लायकॉलिक ॲसिड त्वचा आतून हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते. तांदळाच्या पिठाचा वापर केल्यामुळे त्वचेचे नैसर्गिक सनस्क्रीनसारखे संरक्षण होते. कोरियन किंवा जपानी स्किन केअरमध्ये तांदळाच्या पाण्याचा वापर केला जातो.