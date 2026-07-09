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केस गळून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग घरी बनवा आजीच्या बटव्यातील आयुर्वेदिक शाम्पू, महिनाभरात केस होतील मजबूत

Updated On: Jul 09, 2026 | 02:32 PM IST
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सारांश

वातावरणात होणाऱ्या बदलांच्या परिणामामुळे केस गळणे, केसांमध्ये कोंडा होणे इत्यादी समस्या वाढु लागतात. या सर्व समस्यांपासून सुटका मिळवण्यासाठी आजीच्या बटव्यातील आयुर्वेदिक शाम्पूचा वापर नक्की करुन पहा. जाणून घ्या शाम्पू बनवण्याची कृती.

केस गळून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग घरी बनवा आजीच्या बटव्यातील आयुर्वेदिक शाम्पू, महिनाभरात केस होतील मजबूत

केस गळून टक्कल पडण्याची भीती वाटते? मग घरी बनवा आजीच्या बटव्यातील आयुर्वेदिक शाम्पू, महिनाभरात केस होतील मजबूत

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विस्तार

वाढते प्रदूषण, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, चुकीची जीवनशैली इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांवर सुद्धा लगेच दिसून येतो. केस गळणे ही अतिशय सामान्य समस्या आहे. केसांची काळजी घेण्यासाठी महिला कायमच बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या शाम्पू आणि कंडिशरचा वापर करतात. घनदाट आणि मजबूत केसांसाठी सतत नवनवीन ब्रँडचे शाम्पू आणून केसांवर लावले जातात. तर कधी हेअर सीरम, हेअर पॅक, हेअर मास्क लावून केसांची खूप जास्त काळजी घेतली जाते. केसांची काळजी घेताना वारंवार केमिकल युक्त हेअर केअरचा वापर करण्याऐवजी घरगुती उपाय सुद्धा करावेत.(फोटो सौजन्य – istock)

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केस गळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अजिबात लक्ष दिले जात नाही. पण कालातंराने केसांमध्ये टक्कल पडण्यास सुरुवात होते. केसांची काळजी घेण्यासाठी सल्फेट आणि पॅराबेनसारखे केमिकल्स केसांचे नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट करुन टाकतात. त्यामुळे कायमच केमिकल्स असलेल्या शाम्पूचा वापर करण्याऐवजी आजीच्या बटव्यातील आयुर्वेदिक शाम्पूचा वापर करावा. आयुर्वेदिक पदार्थ केसांच्या मुळांना कोणतीही हानी पोहचवत नाहीत. याउलट केस अतिशय मजबूत आणि घनदाट करण्यास मदत करतात. नैसर्गिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेल्या पदार्थांचा वापर केल्यास केस लांबसडक, काळेभोर आणि घनदाट होण्यास मदत होईल. चला तर जाणून घेऊया आयुर्वेदिक शाम्पू बनवण्याची कृती.

साहित्य:

  • रीठा
  • आवळा
  • शिकाकाई
  • मेथी दाणे
  • कलौंजी
  • रोजमरी
  • अळशी
  • जास्वंदाची फुले
  • काळे तीळ
  • शाम्पू बेस

कृती:

  • आयुर्वेदिक शाम्पू बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, रीठा, आवळा, शिकाकाई, मेथी दाणे, कलौंजी, रोजमेरी, अळशी, जास्वंदीची फुले आणि काळे तीळ भांड्यात एकत्र करुन घ्या. भांड्यात पाणी वरपर्यंत भारुन ठेवा. सर्व साहित्य पाण्यात नीट बुडेल एवढे पाणी ठेवावे.
  • सर्व मिश्रण रात्रभर पाण्यात भिजल्यानंतर रीठ्यामधील बिया हाताने काढून टाका. भांड्यातील पाणी टोपात काढून गरम करण्यासाठी ठेवा.
  • पाण्याला चांगली उकळी आल्यानंतर पाण्यावर फेस दिसण्यास सुरुवात होईल. फेस दिसू लागल्यानंतर गॅस बंद करा आणि मिश्रण थंड होण्यासाठी ठेवून घ्या.
  • मिश्रण थंड झाल्यावर हाताने व्यवस्थित मिक्स करा. यामुळे आयुर्वेदिक घटक पाण्यात उतरतील. सुती कपड्याने तयार केलेले मिश्रण गाळून काढा.
  • शाम्पूला जास्तीचा फेस किंवा घट्टपणा हवा असल्यास त्यात शाम्पू बेस घालावा. यामुळे शाम्पू घट्ट होण्यास मदत होईल.
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तयार केलेला शाम्पू बाटलीमध्ये भरुन ठेवा. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा केस स्वच्छ करण्यासाठी शाम्पूचा वापर करावा. शाम्पू लावल्यानंतर २ ते ३ सेंकद हलक्या हाताने मसाज करा. यामुळे केसांमध्ये वाढलेला कोंडा, टाळुवर वाढलेले इन्फेक्शन कमी होण्यास मदत होईल. यामध्ये असलेल्या आवळा, शिकाकाई, मेथी इत्यादी पदार्थांमुळे केसांना आवश्यक पोषण मिळेल आणि केस घनदाट होण्यास मदत हाेईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Prevent hair fall naturally try grandmas ayurvedic shampoo for stronger hair home remedies

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Published On: Jul 09, 2026 | 02:32 PM

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