जयपूरच्या कछवाहा राजघराण्याचे महाराज, प्रसिद्ध पोलोपटू आणि आंतरराष्ट्रीय मॉडेल ‘सवाई पद्मनाभ सिंह’ कोण आहेत? जाणून घ्या

राजघराण्यांबद्दल आजही लोकांमध्ये मोठे आकर्षण आहे. आधुनिक काळातही काही राजघराण्यांचे वारसदार त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि कामगिरीमुळे सतत चर्चेत असतात. त्यापैकी एक नाव म्हणजे सवाई पद्मनाभ सिंह. जयपूरच्या कछवाहा राजघराण्याचे वारसदार म्हणून ओळखले जाणारे सवाई पद्मनाभ सिंह हे पोलोखेळाडू , मॉडेल आणि समाजसेवक म्हणूनही प्रसिद्ध आहेत.
कोण आहेत सवाई पद्मनाभ सिंह ?
सवाई पद्मनाभ सिंह यांचा जन्म 2 जुलै 1998 रोजी नवी दिल्ली येथे झाला. ते जयपूरच्या माजी राजघराण्याचे सदस्य आहेत. त्यांचे वडील नरेंद्र सिंह आणि आई दिया कुमारी या राजस्थानच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. दिया कुमारी या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या असून त्यांनी अनेक निवडणुका जिंकल्या आहेत. पद्मनाभ सिंह हे जयपूरचे माजी महाराजा सवाई भवानी सिंह यांचे नातू आहेत. भवानी सिंह यांनी आपल्या निधनापूर्वी पद्मनाभ सिंह यांना वारसदार म्हणून दत्तक घेतले होते.
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2011 मध्ये अवघ्या 12 व्या वर्षी सवाई पद्मनाभ सिंह यांचा पारंपरिक विधीनुसार जयपूरच्या राजघराण्याचा प्रमुख म्हणून राज्याभिषेक करण्यात आला. भारतात राजेशाही व्यवस्था संपुष्टात आली असली तरी सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरा जपण्यासाठी हा सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. त्यामुळे ते आजही “महाराज” या नावाने ओळखले जातात.
खेळाची आवड आणि राजघरण्याची परंपरा
सवाई पद्मनाभ सिंह यांना लहानपणापासूनच पोलो खेळाची आवड आहे. त्यांनी भारतासह अनेक आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सहभाग घेतला असून ते उत्कृष्ट पोलोपटू म्हणून प्रसिद्ध आहेत. ब्रिटन, अर्जेंटिना आणि इतर देशांतील प्रतिष्ठित स्पर्धांमध्ये त्यांनी आपल्या कौशल्याची छाप पाडली आहे. जयपूरच्या राजघराण्याची पोलो परंपरा पुढे नेण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे.
आंतरराष्ट्रीय फॅशन मॉडेलिंग
खेळासोबतच सवाई पद्मनाभ सिंह यांनी फॅशन विश्वातही स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. जगातील अनेक नामांकित फॅशन ब्रँड्ससाठी त्यांनी मॉडेलिंग केले आहे. त्यांच्या स्टायलिश व्यक्तिमत्त्वामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी लोकप्रियता मिळाली आहे. अनेक प्रसिद्ध फॅशन मासिकांच्या मुखपृष्ठावरही ते झळकले आहेत.
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समाजसेवा आणि उपक्रम
याशिवाय, ते सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्येही सक्रिय असतात. जयपूरच्या ऐतिहासिक वारशाचे जतन, शिक्षण आणि सामाजिक कार्यासाठी विविध संस्थांमार्फत ते योगदान देतात. राजघराण्याची परंपरा जपत आधुनिक विचारसरणी स्वीकारणारे तरुण नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते.
आजच्या पिढीतील सवाई पद्मनाभ सिंह हे परंपरा आणि आधुनिकतेचा सुंदर संगम मानले जातात. राजघराण्याचा वारसा, आंतरराष्ट्रीय पोलोमधील यश, फॅशन विश्वातील ओळख आणि सामाजिक कार्य यामुळे त्यांनी देशात आणि परदेशात स्वतःची वेगळी छाप निर्माण केली आहे. त्यामुळेच ते भारतातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या युवा राजघराण्यातील व्यक्तिमत्त्वांपैकी एक मानले जातात.