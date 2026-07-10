पाय गमावले, पण श्रद्धा नाही! कृत्रिम पायांच्या आधाराने महिलेने पूर्ण केली अमरनाथ यात्रा; Video Viral

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सोशल मिडियावर व्हिडिओ व्हायरल
खडतर यात्रेत कृत्रिम पायासोबत सामील होऊन महिलेने सिद्ध करुन दाखवलं की, जर मनात खरी श्रद्धा असेल तर देवाला भेटण्यापासून कोणतीही गोष्ट तुम्हाला अडवू शकत नाही. व्हिडिओमध्ये इतर यात्रेकरुंसोबत महिला आपल्या कृत्रिम पायाचा आधार घेत यात्रेत चालताना दिसते. यावेळी तिने आधारासाठी दोन्ही हातात दोन लाकडी काठ्या देखील घेतलेल्या असते. तिच्यासाठी इतरांपेक्षा ही यात्रा जास्त खडतर आणि कठीण होती पण तिने शेवटपर्यंत आपली जिद्द हारली नाही. खडकाळ आणि ओबडधोबड पर्वतीय मार्गांवर प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक टाकणे हे आव्हानाहून कमी नाही पण तरीही हसत हसत तिने हा रस्ता पार केला.
व्हिडिओतील महिलाचे नाव नेहा भट्ट असे आहे. तिने आपल्या लहान भावासोबत या यात्रेत सामील होण्याचा निर्णय घेतला. यात्रेचा व्हिडिओ नेहाने @ampu_tea_nehaa नावाच्या तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केला आहे. व्हिडिओ शेअर करताना यात्रेत सहकार्य केल्याबद्दल तिने आपल्या भावाचे आभार मानले. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले होते की, ‘यात्रेदरम्यान मला मदत केल्याबद्दल लहान भावा तुझे धन्यवाद’.
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व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच ट्रेंड करत असून अनेक यूजर्सने नेहाच्या जिद्दीचे काैतुक करत व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “तुझ्या जिद्दीला सलाम”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “बाबा बर्फानी तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करोत, महादेवाचा जयजयकार असो”, आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “त्यांच्या भक्तीला, श्रद्धेला, विश्वासाला आणि भोलेनाथांनी दिलेल्या शक्ती व कृपेला शेकडो वंदन, हर हर महादेव”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.