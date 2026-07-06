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भारतातील हे टॉप १० शाही परिवार तुम्हाला माहित आहेत का? एका क्लिकवर जाणून घ्या

भारताला शेकडो वर्षांचा अत्यंत गौरवशाली आणि समृद्ध ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. या दीर्घ कालखंडात देशाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक पराक्रमी, मुत्सद्दी आणि पुरोगामी राजघराण्यांनी आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला. स्वातंत्र्यानंतर जरी भारतातील संस्थानिकांची राजेशाही संपुष्टात आली असली, तरी आजही या शाही परिवारांचे वंशज जनतेच्या मनात आदराचे स्थान टिकवून आहेत. आपल्या पूर्वजांचा महान ऐतिहासिक वारसा, संस्कृती आणि भव्य वास्तू जतन करण्याचे मोलाचे कार्य हे राजे-महाराजे आजही करत आहेत. चला तर मग, भारतातील अशाच काही निवडक, अत्यंत प्रभावशाली आणि वैभवशाली टॉप १० शाही परिवारांबद्दल, त्यांच्या सध्याच्या कार्याबद्दल आणि त्यांच्या ऐतिहासिक राजवाड्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया,

Updated On: Jul 06, 2026 | 12:28 AM
भारतातील हे टॉप १० शाही परिवार तुम्हाला माहित आहेत का? एका क्लिकवर जाणून घ्या
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1 / 10 राजकोटचे जाडेजा राजघराणे: गुजरात मधील राजकोट येथे १६२० मध्ये स्थापन झालेल्या या ऐतिहासिक घराण्याने दीर्घकाळ राज्य केले असून सध्या याचे प्रमुख ठाकोर साहेब मान्धातासिंह जाडेजा हे आहेत. हे राजकुटुंब स्थानिक पातळीवर विविध सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी असते. या राजघराण्याचे अधिकृत व भव्य ऐतिहासिक निवासस्थान राजकोट येथील प्रसिद्ध 'रणजीत विलास पॅलेस' (Ranjit Vilas Palace) हे आहे.

राजकोटचे जाडेजा राजघराणे: गुजरात मधील राजकोट येथे १६२० मध्ये स्थापन झालेल्या या ऐतिहासिक घराण्याने दीर्घकाळ राज्य केले असून सध्या याचे प्रमुख ठाकोर साहेब मान्धातासिंह जाडेजा हे आहेत. हे राजकुटुंब स्थानिक पातळीवर विविध सामाजिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी असते. या राजघराण्याचे अधिकृत व भव्य ऐतिहासिक निवासस्थान राजकोट येथील प्रसिद्ध 'रणजीत विलास पॅलेस' (Ranjit Vilas Palace) हे आहे.

2 / 10 वाडयार राजघराणे (मैसूर): या ऐतिहासिक घराण्याला सुमारे ६०० वर्षांचा इतिहास असून सध्या यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडयार हे या गादीचे प्रमुख व लोकसभेचे खासदार आहेत. कर्नाटकातील मैसूर येथील जगप्रसिद्ध, रोषणाईने उजळणारा 'मैसूर पॅलेस' (Mysore Palace) हे या कुटुंबाचे वंशपरंपरागत निवासस्थान आहे.

वाडयार राजघराणे (मैसूर): या ऐतिहासिक घराण्याला सुमारे ६०० वर्षांचा इतिहास असून सध्या यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडयार हे या गादीचे प्रमुख व लोकसभेचे खासदार आहेत. कर्नाटकातील मैसूर येथील जगप्रसिद्ध, रोषणाईने उजळणारा 'मैसूर पॅलेस' (Mysore Palace) हे या कुटुंबाचे वंशपरंपरागत निवासस्थान आहे.

3 / 10 मेवाडचे शिसोदिया राजघराणे (उदयपूर): महाराणा प्रताप यांच्या परंपरेतील हे भारतातील सर्वात जुन्या राजघराण्यांपैकी एक असून, सध्या अरविंद सिंह मेवाड हे याचे प्रमुख आहेत; हे कुटुंब त्यांचे ऐतिहासिक वारसा आणि हॉटेल व्यवसाय सांभाळते. या शाही कुटुंबाचे मुख्य निवासस्थान राजस्थानमधील उदयपूर येथील भव्य 'सिटी पॅलेस' (City Palace, Udaipur) हे आहे.

मेवाडचे शिसोदिया राजघराणे (उदयपूर): महाराणा प्रताप यांच्या परंपरेतील हे भारतातील सर्वात जुन्या राजघराण्यांपैकी एक असून, सध्या अरविंद सिंह मेवाड हे याचे प्रमुख आहेत; हे कुटुंब त्यांचे ऐतिहासिक वारसा आणि हॉटेल व्यवसाय सांभाळते. या शाही कुटुंबाचे मुख्य निवासस्थान राजस्थानमधील उदयपूर येथील भव्य 'सिटी पॅलेस' (City Palace, Udaipur) हे आहे.

4 / 10 जयपूरचे कछवाहा राजघराणे: हे भारतातील अत्यंत लोकप्रिय राजघराणे असून सध्या याचे तरुण प्रमुख पद्मनाभ सिंह (Padmanabh Singh) हे एक प्रसिद्ध पोलो खेळाडू आणि आंतरराष्ट्रीय मॉडेल आहेत. या राजघराण्याचा ऐतिहासिक वारसा असलेला मुख्य राजवाडा म्हणजे जयपूर येथील प्रसिद्ध 'सिटी पॅलेस' (City Palace, Jaipur) हा आहे.

जयपूरचे कछवाहा राजघराणे: हे भारतातील अत्यंत लोकप्रिय राजघराणे असून सध्या याचे तरुण प्रमुख पद्मनाभ सिंह (Padmanabh Singh) हे एक प्रसिद्ध पोलो खेळाडू आणि आंतरराष्ट्रीय मॉडेल आहेत. या राजघराण्याचा ऐतिहासिक वारसा असलेला मुख्य राजवाडा म्हणजे जयपूर येथील प्रसिद्ध 'सिटी पॅलेस' (City Palace, Jaipur) हा आहे.

5 / 10 जोधपूरचे राठोड राजघराणे: मारवाड प्रांतावर राज्य करणाऱ्या या शूर घराण्याचे सध्याचे प्रमुख गजसिंह (Gaj Singh) हे असून ते जोधपूरमधील पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यात सक्रिय आहेत. या कुटुंबाचे अधिकृत निवासस्थान जगातील सर्वात मोठ्या खाजगी वास्तूंपैकी एक असलेला जोधपूरचा भव्य 'उमैद भवन पॅलेस' (Umaid Bhawan Palace) हा आहे.

जोधपूरचे राठोड राजघराणे: मारवाड प्रांतावर राज्य करणाऱ्या या शूर घराण्याचे सध्याचे प्रमुख गजसिंह (Gaj Singh) हे असून ते जोधपूरमधील पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा जपण्यात सक्रिय आहेत. या कुटुंबाचे अधिकृत निवासस्थान जगातील सर्वात मोठ्या खाजगी वास्तूंपैकी एक असलेला जोधपूरचा भव्य 'उमैद भवन पॅलेस' (Umaid Bhawan Palace) हा आहे.

6 / 10 बडोद्याचे गायकवाड घराणे: गुजरात मधील बडोदा येथे शक्तिशाली राज्य स्थापन करणाऱ्या या पुरोगामी घराण्याचे सध्याचे प्रमुख महाराजा समरजितसिंह गायकवाड हे आहेत. हे राजकुटुंब बडोदा (वडोदरा) येथील जगातील सर्वात मोठ्या खाजगी निवासस्थानांपैकी एक असलेल्या भव्य 'लक्ष्मी विलास पॅलेस' (Lakshmi Vilas Palace) मध्ये निवास करते.

बडोद्याचे गायकवाड घराणे: गुजरात मधील बडोदा येथे शक्तिशाली राज्य स्थापन करणाऱ्या या पुरोगामी घराण्याचे सध्याचे प्रमुख महाराजा समरजितसिंह गायकवाड हे आहेत. हे राजकुटुंब बडोदा (वडोदरा) येथील जगातील सर्वात मोठ्या खाजगी निवासस्थानांपैकी एक असलेल्या भव्य 'लक्ष्मी विलास पॅलेस' (Lakshmi Vilas Palace) मध्ये निवास करते.

7 / 10 पटौदी राजघराणे: पतौडी हे हरियाणातील एक माजी संस्थान असून क्रिकेट आणि बॉलिवूड क्षेत्राशी जोडलेल्या या घराण्याचे सध्याचे नवाब प्रसिद्ध अभिनेते सैफ अली खान हे आहेत. हरियाणातील पटौदी येथे असलेला सुंदर 'पटौदी पॅलेस' (Pataudi Palace - इब्राहिम कोठी) हा या कुटुंबाचा ऐतिहासिक राजवाडा आहे.

पटौदी राजघराणे: पतौडी हे हरियाणातील एक माजी संस्थान असून क्रिकेट आणि बॉलिवूड क्षेत्राशी जोडलेल्या या घराण्याचे सध्याचे नवाब प्रसिद्ध अभिनेते सैफ अली खान हे आहेत. हरियाणातील पटौदी येथे असलेला सुंदर 'पटौदी पॅलेस' (Pataudi Palace - इब्राहिम कोठी) हा या कुटुंबाचा ऐतिहासिक राजवाडा आहे.

8 / 10 कोल्हापूरचे छत्रपती भोसले घराणे: छत्रपती राजाराम महाराज व महाराणी ताराबाई यांच्या वारशामधून पुढे आलेले हे घराणे सामाजिक सुधारणांसाठी ओळखले जाते; सध्या याचे प्रमुख खासदार छत्रपती शाहू महाराज (द्वितीय) हे आहेत. या ऐतिहासिक घराण्याचे निवासस्थान कोल्हापूर येथील भव्य 'न्यू पॅलेस' (New Palace) हा राजवाडा आहे.

कोल्हापूरचे छत्रपती भोसले घराणे: छत्रपती राजाराम महाराज व महाराणी ताराबाई यांच्या वारशामधून पुढे आलेले हे घराणे सामाजिक सुधारणांसाठी ओळखले जाते; सध्या याचे प्रमुख खासदार छत्रपती शाहू महाराज (द्वितीय) हे आहेत. या ऐतिहासिक घराण्याचे निवासस्थान कोल्हापूर येथील भव्य 'न्यू पॅलेस' (New Palace) हा राजवाडा आहे.

9 / 10 ग्वाल्हेरचे शिंदे (सिंधिया) घराणे: उत्तर भारताच्या राजकारणात किंगमेकर ठरलेल्या या प्रभावशाली घराण्याचे सध्याचे प्रमुख केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे हे आहेत. या श्रीमंत घराण्याचे भव्य व ऐतिहासिक निवासस्थान ग्वाल्हेर येथील जगप्रसिद्ध 'जय विलास पॅलेस' (Jai Vilas Palace) हे आहे. हा महाल ४००० करोड रुपयांचा आहे.

ग्वाल्हेरचे शिंदे (सिंधिया) घराणे: उत्तर भारताच्या राजकारणात किंगमेकर ठरलेल्या या प्रभावशाली घराण्याचे सध्याचे प्रमुख केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे हे आहेत. या श्रीमंत घराण्याचे भव्य व ऐतिहासिक निवासस्थान ग्वाल्हेर येथील जगप्रसिद्ध 'जय विलास पॅलेस' (Jai Vilas Palace) हे आहे. हा महाल ४००० करोड रुपयांचा आहे.

10 / 10 सातारचे छत्रपती भोसले घराणे: छत्रपती संभाजी महाराज व छत्रपती शाहू महाराज यांच्या परंपरेतून स्थापन झालेली ही मराठा साम्राज्याची मुख्य गादी असून, सध्या त्याचे १३ वे वंशज खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले हे आहेत. या घराण्याचा मुख्य ऐतिहासिक राजवाडा सातारा येथील 'जुना राजवाडा' आणि 'नवा राजवाडा' हा आहे.उदयनराजे यांचा राहता वाडा जलमंदिर महाल म्हणून प्रसिद्ध आहे.

सातारचे छत्रपती भोसले घराणे: छत्रपती संभाजी महाराज व छत्रपती शाहू महाराज यांच्या परंपरेतून स्थापन झालेली ही मराठा साम्राज्याची मुख्य गादी असून, सध्या त्याचे १३ वे वंशज खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले हे आहेत. या घराण्याचा मुख्य ऐतिहासिक राजवाडा सातारा येथील 'जुना राजवाडा' आणि 'नवा राजवाडा' हा आहे.उदयनराजे यांचा राहता वाडा जलमंदिर महाल म्हणून प्रसिद्ध आहे.

Web Title: Top 10 royal families of india

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Published On: Jul 06, 2026 | 12:28 AM

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